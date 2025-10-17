Laura Fernández usa imagen alusiva a Rodrigo Chaves en propuesta de plan de gobierno

Laura Fernández utilizó una imagen alusiva a Rodrigo Chaves en su propuesta de plan de gobierno

Laura Fernández, candidata presidencial del chavista partido Pueblo Soberano (PPSO), utilizó una imagen alusiva al presidente Rodrigo Chaves, durante un acto de campaña.

En la presentación de la propuesta del plan de gobierno de Fernández, se proyectó en una pantalla una imagen que muestra la silueta del presidente Chaves.

De izquierda a derecha, la gráfica muestra la imagen de Chaves, la silueta de la diputada oficialista Pilar Cisneros y la candidata Fernández.

Los tres aparecen de espaldas. La imagen asemeja la portada de la propuesta del plan de gobierno, titulado “Más oportunidades, un mismo rumbo. Plan de la continuidad”.

Noticia en desarrollo