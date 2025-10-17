Política

Laura Fernández usa imagen alusiva a Rodrigo Chaves en propuesta de plan de gobierno

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Laura Fernández plan de gobierno
Laura Fernández utilizó una imagen alusiva a Rodrigo Chaves en su propuesta de plan de gobierno (La Nación/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.