Política

Candidato a la vicepresidencia de Natalia Díaz habría votado en contra de retirar inmunidad a Rodrigo Chaves

Luis Diego Vargas se retiró del plenario antes de que se efectuara la votación

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Sesión plenaria del martes 25 de junio de 2024
Luis Diego Vargas, diputado independiente, se ausentó del plenario cuando la Asamblea Legislativa votó sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves. (Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luis Diego VargasInmunidad presidencialNatalia DíazUnidos Podemos
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.