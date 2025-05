Eliécer Feinzaig alega que Natalia Díaz le ofreció una candidatura a vicepresidente a Luis Diego Vargas

El diputado Eliécer Feinzaig, presidente del Partido Liberal Progresista (PLP), aseguró que Luis Diego Vargas renunció al PLP porque Natalia Díaz, exministra del gobierno de Rodrigo Chaves, le ofreció una candidatura a la vicepresidencia de la República. Según dijo, la política lo encandiló.

Natalia Díaz, exministra de la Presidencia. Foto: (Albert Marín)

Casi tres horas después del anuncio de Vargas, Feinzaig y el jefe de la fracción liberal, Gilberto Campos, compartieron dos videos acusando al independiente de haber abandonado el PLP por su interés de un cargo en la campaña de Díaz, quien lidera el Partido Unidos Podemos (PUP).

“A Diego lo encandilaron las luces del escenario político tan complejo que estamos viviendo. Recibió una oferta para formar parte de la papeleta presidencial de Natalia Díaz”, aseguró el presidente del PLP.

Feinzaig también acusó a Vargas de haber abandonado el trabajo de renovación de estructuras del PLP, por lo que dijo que él y Gilberto Campos tuvieron que resolver en conjunto con otros liderazgos.

Según el líder del Partido Liberal, esa agrupación política está creciendo y han realizado 50 asambleas cantonales para renovar las estructuras partidarias, con las restantes 34 convocadas para los próximos 10 días.

“Estamos saneando y poniendo orden en el partido. Los que no tienen orden, no tienen espacio en él”, aseguró Feinzaig.

El diputado recordó que, en febrero, cuando renunciaron a la agrupación Johana Obando y Cynthia Córdoba, Diego Vargas los acompañó en el llamado a que entregaran sus curules, cosa que ellas no hicieron.

“Si él tiene algo de coherencia, debería renunciar también a su curul”, manifestó.

El jefe de la fracción del PLP, Gilberto Campos, dijo que Vargas no es la primera persona que recibe una oferta de parte de Natalia Díaz, pues acusó a la exministra de estar realizando ofrecimientos a muchas representaciones municipales del Liberal.

Campos acompañó a Feinzaig en su acusación de que Vargas había abandonado su trabajo territorial en Alajuela y Guanacaste. “Ni se presentó a la asamblea cantonal de Palmares, su cantón, ni a la de Alajuela central”, dijo el vocero liberal.

Vargas niega ofrecimiento de exministra

Vía telefónica, Diego Vargas aseguró a La Nación que dentro del partido es muy difícil que la gente buena tenga respaldo y rechazó las afirmaciones de Feinzaig y Campos sobre estar limpiando las estructuras del PLP.

“Les agradezco que yo pueda ser candidato en otro partido, pero yo sigo analizando mi futuro político”, agregó el ahora independiente.

Vargas aseguró que se reconoce como liberal, no se ve en una tienda socialdemócrata ni socialcristiana, mucho menos en una frenteamplista, ni con la gente de Fabricio Alvarado ni con el gobierno.

“Le reconozco a Natalia que, cuando fue ministra de Presidencia, tuvo una muy buena comunicación, es una gran líder, una mujer joven. Si la mencionan y me ponen con ella, deberían aplaudirla que tiene valores, esfuerzo, que estuvo con el gobierno y se salió. De momento, apenas estoy pasando el tsunami de una renuncia a un partido en que ya no creo”, señaló el independiente.

El diputado palmareño vaticinó más salidas del PLP en los próximos días, porque “la gente se respeta”.

Vargas mencionó reclamos de regidurías de San José, gente de Heredia que se fue por mal trato del diputado de esa provincia, Gilberto Campos; también del regidor de Cartago, la de Alajuela, los de Palmares y San Carlos.

“Todos están cansados y se sienten desatendidos, más allá de Diego Vargas, porque yo he tenido relación con ellos. Cuando dicen que están limpiando, de lo malo a lo bueno, me parece descortés con ellos y una muestra más de que el partido no tiene una buena comunicación”, dijo.

Vargas apuntó que él mismo les dijo que estaba ahuevado, que no lo representaba lo que está sucediendo dentro y trató de decirles que la comunicación, el trato y cuidado con las personas del partido debía mejorar, por lo que enfatizó que no se valen las acusaciones.