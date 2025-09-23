Política

Candidato a la vicepresidencia de Natalia Díaz se retira de sesión para evitar votar sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves

Luis Diego Vargas estuvo al inicio de la discusión, pero luego desapareció del plenario

Por Lucía Astorga
29 de junio del 2025. Hotel Sheraton, Escazú. 12:00 hrs. Presentación a la prensa del partido político Unidos Podemos cuya fundadora es la ex ministra de la Presidencia y militante del Movimiento Libertario Natalia Díaz Quintana. En la foto: Natalia Díaz y otros representantes del partido brindaron declaraciones a la prensa durante la conferencia. De izq. a der: Luis Diego Vargas, Natalia Díaz y Jorge Ocampo. Foto: Albert Marín
Luis Diego Vargas, diputado independiente, se salió del plenario a mitad de la sesión para no emitir su voto sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves. (Albert Marín/Presentación Partido Político)







