Candidato a la vicepresidencia de Natalia Díaz se retira de sesión para evitar votar sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves

Luis Diego Vargas, diputado independiente, se salió del plenario a mitad de la sesión para no emitir su voto sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves.

Luis Diego Vargas, candidato a la segunda vicepresidencia de Natalia Díaz, con el partido Unidos Podemos (UP), abandonó este lunes la sesión del plenario legislativo para no participar en la votación sobre el retiro de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

Vargas, diputado independiente, permaneció en su curul al inicio de la sesión e incluso conversó en varias ocasiones con otros legisladores y con personal de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, abandonó el plenario a mitad de la discusión.

Fue el único diputado independiente que no utilizó el tiempo asignado para justificar su voto, mientras que los otros seis legisladores sí presentaron sus argumentos, ya fuera a favor o en contra.

El retiro de la inmunidad del presidente Chaves no prosperó, ya que solamente se lograron 34 votos, de los 38 necesarios. Otros 21 legisladores se manifestaron en contra.

El legislador se unió a la campaña presidencial de Natalia Díaz, exministra de la Presidencia, tras renunciar a su militancia en el Partido Liberal Progresista (PLP). El pasado 8 de setiembre, Vargas indicó a La Nación que aún no había tomado una decisión sobre su voto y que quería “ver los informes y avanzar”.

Este lunes por la noche, el diputado no respondió a los mensajes ni llamadas hechas a su celular para consultar los motivos de su abandono del plenario y cuál sería su decisión en la votación.

Su encargado de prensa indicó que Vargas “recibió una llamada y tuvo que salir con urgencia a atender un asunto familiar”. Alegó no estar autorizado para brindar mayores detalles del asunto.