Natalia Díaz liderará fórmula presidencial de Unidos Podemos: vea quiénes la acompañan

La exministra de la Presidencia de Rodrigo Chaves, Natalia Díaz Quintana, confirmó su regreso al ruedo político y anunció que encabezará la fórmula presidencial del Partido Unidos Podemos (PUP) con miras a las elecciones del 2026.

Durante la Asamblea Nacional del PUP, celebrada este domingo en el Hotel Sheraton en Escazú, la estructura partidaria anunció quiénes integrarán la fórmula junto a Díaz: el empresario Jorge Ocampo será candidato a la primera vicepresidencia, mientras que el diputado independiente Luis Diego Vargas aspirará a la segunda vicepresidencia.

La conferencia de prensa estaba programada para las 12 mediodía; sin embargo, los anuncios se realizaron después de las 2 p. m. Díaz explicó que, durante la Asamblea Nacional, además de ratificar las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, se confirmaron los 57 puestos de elección popular para las diputaciones.

En su discurso de agradecimiento, la exministra destacó que alcanzar estos acuerdos fue resultado del trabajo articulado con las estructuras territoriales. Expresó su gratitud hacia Ocampo por su vinculación directa con los gobiernos locales y hacia Vargas por su experiencia en el sector privado.

“Queremos liberar esas trabas para las pymes, los trabajadores independientes, los emprendedores, porque hoy no hay un acompañamiento real, y queremos centrar nuestra campaña en eso. Por eso tengo a estas personas a mi lado, para que me apoyen en este proyecto”, señaló Díaz.

Unidos Podemos lanza sus candidaturas presidenciales

Natalia Díaz descartó optar por una doble postulación a la Presidencia de la República y a una curul legislativa. Aunque se oficializaron los 57 aspirantes a diputaciones, su nombre no figura entre los candidatos.

El primer lugar por San José lo ocupará el exviceministro de la Presidencia, Freddy Morera Blanco, quien trabajó con Díaz durante el actual gobierno de Rodrigo Chaves.

Luis Diego Vargas: ‘Natalia me dio una palmadita en la espalda’

A finales de mayo, el diputado Eliécer Feinzaig, presidente del Partido Liberal Progresista (PLP), aseguró que Luis Diego Vargas renunció a esa agrupación porque Natalia Díaz le ofreció una candidatura a la vicepresidencia de la República.

En ese momento, vía telefónica, Vargas negó a La Nación las declaraciones de Feinzaig y del exministro Federico Campos sobre un supuesto proceso de depuración interna en el PLP, y afirmó que aún valoraba su futuro político.

Este domingo oficializó su candidatura como aspirante a la segunda vicepresidencia por Unidos Podemos, acompañando a Natalia Díaz en la papeleta de cara a las elecciones del 1.° de febrero del 2026.

Vargas explicó a este diario que su acercamiento con el PUP se remonta a enero y febrero, cuando fue designado como negociador en un intento de coalición entre ambas agrupaciones.

Aunque la propuesta fue rechazada, relató que en medio del diálogo político, en una reunión informal en la que no participó, Díaz habría mencionado de manera “jocosa” que, de ofrecer una vicepresidencia, sería a él.

Además, reprochó que ese comentario informal se utilizara luego como argumento para justificar su salida del PLP.

“Don Eli dice eso, doña Natalia responde, y ella me invita a tomarnos un café. Me dio una palmadita en la espalda. Del otro lado, no hubo ni agradecimientos de todo mi trabajo hecho (...), solo hubo señalamientos”, afirmó Vargas.

Natalia Díaz confirmó que finiquitó el acuerdo partidario con Vargas “hace relativamente poco” y gracias a la “sugerencia” que hizo Feinzaig.

“Me puse a pensar y dije, ‘Mirá, tengo una buena relación con Luis Diego’. Me llevo bien, trabajamos muy bien de la mano. (...) Luis Diego quiere construir, y aquí hay una oportunidad para que lo haga”, declaró Díaz.

Luis Diego Vargas ratifica candidatura a vicepresidencia de Unidos Podemos

No hay ministros ni ministras definidos aún

Durante la conferencia, Natalia Díaz afirmó que avanzan “paso a paso” y que, por ahora, no se han realizado valoraciones sobre quiénes podrían integrar un eventual Consejo de Gobierno.

Agregó que un equipo coordinador de los distintos ejes dentro de la estructura partidaria trabaja en la elaboración del plan de gobierno, el cual se presentará “oportunamente”.

Aseguró que quienes ocupen los ministerios serán personas con experiencia en sus respectivas áreas.

“A mí no me gusta dar puestos por darlos (...). Esto la gente se lo tiene que ganar con trabajo. Yo creo en eso”, concluyó.

Según Díaz, medirá el trabajo de los futuros ministros y ministras, y revisará el trabajo que hacen, cómo lo están haciendo y si tienen la lealtad, el compromiso y los valores para asumir el cargo. Por ello, indicó que es prematuro señalar quiénes ocuparán esos cargos previo a ganar las elecciones.

Financiamiento de campaña

La exministra aseguró que parte de los fondos utilizados para financiar la campaña provienen de la liquidación de la deuda política por ¢800 millones obtenida en las pasadas elecciones municipales, ya que no se utilizó en su totalidad.

Agregó que también se recibieron donaciones monetarias y en especie por parte de asambleístas para realizar la Asamblea Nacional de este domingo, así como aportes voluntarios de los precandidatos a diputaciones.

Asimismo, confirmó la existencia de bonos o certificados de cesión de deuda política que están siendo revisados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Uno de ellos, según indicó Díaz a La Nación, asciende a ¢8.000 millones.

La candidata presidencial subrayó que todos estos movimientos financieros serán debidamente registrados ante el TSE y cuentan con respaldo del Código Electoral.