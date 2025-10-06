Presidente del Concejo Municipal y regidor de Alajuela denuncian supuesta injerencia de José Miguel Villalobos

Francisco Sánchez, presidente del Concejo Municipal de Alajuela, y Sergio Murillo, regidor del mismo cantón, se refirieron a las declaraciones del candidato a diputado de Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos.

Francisco Sánchez, presidente del Concejo Municipal de Alajuela, y el regidor Sergio Murillo denunciaron una supuesta injerencia de José Miguel Villalobos, candidato a diputado por Alajuela del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).

Villalobos arremetió contra Sánchez y Murillo durante una reunión con militantes de Pueblo Soberano, según se observa en un video difundido en Facebook por el exdiputado Edgar Jovel Álvarez.

José Miguel Villalobos fustiga a regidores de Alajuela

Jovel, quien en febrero del 2022 asumió una curul en sustitución de María Inés Solís (PUSC) tras su renuncia, se declaró entonces afín al entonces candidato presidencial Rodrigo Chaves, separándose de la agrupación rojiazul.

En la grabación, se observa a José Miguel Villalobos afirmar que Francisco Sánchez está fuera de la campaña del PPSO, pese a que el presidente del Concejo Municipal milita en el partido cantonal Renovemos Alajuela (PRA).

LEA MÁS: Vicealcalde denuncia que le exigieron firmar adhesión a Rodrigo Chaves para inaugurar ruta: ‘Vinieron dos gorilas’

Igualmente, el abogado y candidato a diputado aseguró que conversó con “Sergio Murillo, aliado de Francisco Sánchez en el cantón central de Alajuela”, y le advirtió de que, para sumarse al proyecto chavista, debía cortar lazos con el presidente municipal.

“Hablé con él, le dije: ‘Se viene hacia acá, deja de apoyar a Francisco Sánchez’”, señaló Villalobos en el audiovisual, antes de que se interrumpiera la grabación.

LEA MÁS: Alcalde del partido de Natalia Díaz: Presidencia nos excluyó de la inauguración de un recinto construido sobre un terreno municipal

Presidente municipal alega que abogado le pidió ‘someterse’

El abogado penalista, José Miguel Villalobos, es candidato por el primer lugar de Alajuela con el partido chavista Pueblo Soberano. Foto: (JOHN DURAN/John Durán)

En entrevista con La Nación, el presidente municipal Francisco Sánchez afirmó que José Miguel Villalobos lo buscó en el mes de enero. “Me dijo que él era el abogado del presidente y que él estaba muy metido en temas de la organización del partido del presidente y que si podíamos conversar”, indicó.

Según el jerarca municipal, él aceptó reunirse con el abogado “una o dos veces” para conversar, pese que para ese momento el chavismo no contaba con un partido político, ni un candidato presidencial.

LEA MÁS: Chavismo eligió sus candidatos a diputados: esta es la lista completa de quienes buscarán una curul en 2026

“No tenían nada, realmente, y él andaba tratando de buscar gente en Alajuela que le pudiera ayudar para esas intenciones. Ahí quedó la cosa”, agregó.

No obstante, Villalobos habría retomado interés en el mes de mayo, cuando Sánchez logró la presidencia del Concejo Municipal, a partir de una alianza con los regidores opositores al Partido Liberación Nacional (PLN), que ostenta la Alcaldía.

“Cuando logro la presidencia y conformamos las comisiones, hago algunos cambios porque reconstruyo la alianza; había dos personas personas que ya habíamos perdido la confianza y pareciera que esas dos personas eran cercanas a él (Villalobos).

“Y entonces, él me llamó y me dijo: ‘Es que usted tiene que someterse a lo que yo diga’”, narró.

El presidente municipal afirmó estar en desacuerdo con la postura que le transmistió el abogado y candidato a diputado, por el primer lugar de Alajuela. “Yo no le debo ninguna pleitesía ni ningún sometimiento”, subrayó.

“Él decía que teníamos que someternos, el Concejo municipal o la organización, a lo que él pensaba y a lo que el partido del presidente pensaba”, agregó.

Relató que ante la negativa de seguir la línea dictada por Villalobos, recibió un audio de este, en el cual le informaba que no contara con él.

Regidor Sergio Murillo: Es una interferencia inaceptable

El regidor Sergio Murillo, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), confirmó que el primer contacto de Villalobos se produjo mediante el presidente del Concejo Municipal.

Alegó que el abogado le puso como condición, para abrirle las puertas al partido, “que hiciera cambios en la conformación de las comisiones”.

“Ahí tenemos una interferencia de una persona tercera que no tiene que ver absolutamente nada con el Concejo Municipal de Alajuela”, reclamó Murillo.

El regidor señaló que, tras cerrarle las puertas al presidente municipal, Villalobos lo contactó a él para tratar de acercarlo al partido de gobierno, “y pone como condición que yo no apoye a Francisco Sánchez como presidente, y por ende tendría que renunciar a la alianza que hemos formado. Entonces, yo le dije que no, que le agradecía mucho, pero que no me interesaba”.

“Y creo que eso no le gustó mucho a don José Miguel. Entonces, por ahí viene el ataque hacia mi persona y hacia otras varias personas que también le han dicho que no”, agregó el regidor.

Alegó que las declaraciones de Villalobos denotan “un irrespeto hacia la potestad que tenemos los regidores y nuestro deber de tomar decisiones basadas en nuestra conciencia y en nuestras capacidades y nuestro análisis, no bajo presiones políticas. Eso me parece que es una interferencia inaceptable”.

La Nación consultó a Villalobos sobre las motivaciones detrás de los argumentos expuestos en la grabación, pero señaló que “son razones internas del partido y de la campaña, y no van a ser comentadas en público”.

Veto a exdiputado

El exdiputado Édgar Jovel Álvarez se declaró afín a Rodrigo Chaves, desde antes de que este asumiera la presidencia de la República. (Facebook Édgar Jovel/Facebook Édgar Jovel)

El penalista también dirigió fuertes palabras contra el exdiputado Edgar Jovel Álvarez.

“Está fuera de la campaña un personaje que le ha hecho mucho daño a este partido, a esta provincia, electoralmente, y no se quiere ir. Lo hemos espantado de todas las formas posibles, Edgar Jovel Álvarez.

“Edgar Jovel está afuera, fuera de la compaña. No lo quiero en ningún cantón de esta provincia. Yo le dije a Edgar Jovel: ‘Si usted se arrima electoralmente a Alajuela, se va porque lo saco’, y esa es una decisión unánime, de todos los canidatos a diputados”, manifestó.

LEA MÁS: Nuevo diputado se va del PUSC: ‘Si me quedo, no estoy actuando éticamente’

El exdiputado no atendió las llamadas telefónicas ni los mensajes de textos de La Nación, para consultarle su criterio. No obstante, compartió un texto en Facebook que tilda de “inquisidor” a Villalobos.

“Hoy somos perseguidos y desplazados por no aceptar participar desde un inicio junto a una persona que doña Pilar Cisneros manifestó ‘no formaba parte de la campaña, tan solo era abogado del presidente’, lo cual obedecimos al pie de la letra, porque doña Pilar es y seguirá siendo nuestra referente”, indica el mensaje.

El texto se refiere a las declaraciones que Pilar Cisneros brindó en enero de este año, en las que negó que Villalobos tuviera alguna autoridad para revelar, en ese momento, quién sería el candidato presidencial definitivo del chavismo.

“¿Quién es José Miguel Villalobos, qué papel tiene, aparte de estar llevando los asuntos legales del presidente? Que yo sepa no tiene ninguna autoridad, ninguna relevancia, ninguna posición oficial como vocero“, le dijo en aquel momento la vocera oficialista a Trivisión.

LEA MÁS: Pilar Cisneros niega autoridad del abogado de Chaves para anunciar candidato del chavismo

Cisneros reaccionó de esta forma luego de que un video publicado en un canal de YouTube llamado Jaguares de Barva, difundido en el medio Interferencia, de la Universidad de Costa Rica (UCR), mostrara al abogado presidencial diciendo que Laura Fernández era la candidata presidencial del chavismo.

No fue sino hasta el 12 de julio que Cisneros oficializó a Pueblo Soberano como vehículo electoral del chavismo de cara a los comicios de 2026, y 16 días después, el 28 de julio, que Laura Fernández inscribió oficialmente su candidatura con esa agrupación.