Política

Presidente del Concejo Municipal y regidor de Alajuela denuncian supuesta injerencia de José Miguel Villalobos

José Miguel Villalobos le cerró las puertas a los dos integrantes del gobierno local de Alajuela, pese a que ninguno de los dos forma parte de la agrupación chavista

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Francisco Sánchez, presidente del Concejo Municipal de Alajuela, y Sergio Murillo, regidor del mismo cantón, se refirieron a las declaraciones del candidato a diputado de Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos.
Francisco Sánchez, presidente del Concejo Municipal de Alajuela, y Sergio Murillo, regidor del mismo cantón, se refirieron a las declaraciones del candidato a diputado de Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Miguel VillalobosConcejo Municipal de AlajuelaElecciones 2026Pueblo Soberano
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.