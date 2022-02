Nuevo diputado Edgar Jovel Álvarez se declara independiente

El nuevo diputado, Edgar Jovel Álvarez López, se declaró legislador independiente este lunes, siete días después de haber sido juramentado en el plenario de la Asamblea Legislativa, como sustituto de la sancarleña María Inés Solís, que renunció a su curul el 7 de febrero.

Con la decisión, el congresista deja a la bancada de la Unidad con solo siete diputaciones, dos menos de las que ganó en el 2018, pues meses atrás se había separado también Shirley Díaz.

En declaraciones a la prensa, Álvarez aseguró que no habría sido ético permanecer en la fracción de un partido del que no forma parte, pero respondió que no ve problemas éticos en haber accedido a la diputación por menos de tres meses, pese a no ser parte de la Unidad.

“Es asunto ético en cuanto a mi participación legislativa. Considero que ese es el camino. (...) Aspectos en que realmente, no puedo yo estar. Hay cosas que no van conmigo. Es una decisión concientizada. Si yo me quedo en la fracción, no estoy actuando éticamente”, aseguró.

Además, Edgar Jovel Álvarez afirmó que Erwen Masís y María Inés Solís Quirós, primer y segundo lugar de la lista de candidatos a diputados del PUSC en el 2018 le deben haber llegado a la Asamblea a él, por el trabajo que hizo en el cantón central de Alajuela.

Eso sí, negó a los medios que sea poco ético asumir la diputación, pese a que era claro desde antes de ser llamado al Congreso, que ya no es socialcristiano, sino activamente parte de la campaña de Rodrigo Chaves.

El nuevo diputado apenas ocupará la curul por menos de tres meses, pues asumió el 14 de febrero y terminará su gestión el 30 de abril. Antes de que entrar al cargo, el presidente del PUSC, Randall Quirós, intentó frenar el ascenso de Álvarez, alegando que ya no pertenecía a la Unidad.

No obstante, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó el reclamo de Quirós y reafirmó el derecho que tenía Álvarez de entrar al plenario, pese a que es ahora partidario de Progreso Social Democrático (PPSD), la agrupación del candidato presidencial Rodrigo Chaves.

[ PUSC suspenderá militancia a partidarios que integren próximo gobierno ]

Álvarez, incluso, aparecía en los registros del TSE como militante de un partido llamado Alianza Democrática Nacional.

En la nota que le envió a Pablo Abarca, jefe de la fracción del PUSC, Álvarez le pidió “adoptar los acuerdos necesarios con el fin de trasladar a su despacho los puestos de confianza que le pertenecen como legislador, como parte del soporte técnico que la Constitución y la ley garantiza”.

El nuevo diputado hizo la petición luego de que el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, le rechazara los cuatro nombramientos de asesores que pidió, pues intentó hacerlo directamente y no a través de la jefatura de la Unidad, tal como lo establece la ley para los nombramientos en los despachos de los congresistas.

“Es de mi interés que se lleve a cabo la división del respectivo código presupuestario para así poder contar con la ayuda técnica que requiero como legislador y formalizar el nombramiento de mi equipo asesor, que me acompaña desde el día siguiente a mi juramentación”, dijo.

La Nación le pidió los nombres de los asesores que lo acompañan, pero rechazó revelarlos, pues dijo que espera primero su aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva.