Asamblea le rechaza 4 asesores de confianza a nuevo diputado Edgar Jovel Álvarez

La administración de la Asamblea Legislativa rechazó nombrar los cuatro asesores de confianza que solicitó el nuevo diputado, Edgar Jovel Álvarez López, quien asumió la curul el 14 de febrero, como sustituto de María Inés Solís Quirós, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

En oficio remitido por Antonio Ayales Esna, director ejecutivo del Congreso, se le explicó al nuevo congresista que no puede avalar los nombramientos solicitados porque el artículo 45 de la Ley de Personal de la Asamblea exige que el trámite se realice mediante el jefe de la fracción del respectivo legislador.

Álvarez López entró al plenario como miembro de la bancada del PUSC, porque estaba en la papeleta rojiazul por Alajuela del 2018. Él dijo que no será diputado de la Unidad, porque ahora es partidario del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), de Rodrigo Chaves Robles. Así lo dejó claro en su primera intervención en el plenario, ya investido como congresista.

No obstante, a la fecha, el nuevo congresista no se ha declarado independiente, según confirmó el jefe del PUSC, Pablo Abarca, quien también confirmó que Edgar Jovel Álvarez no ha realizado ningún trámite administrativo interno a través suyo.

El vocero socialcristiano enfatizó que el nuevo diputado no le ha dicho si se va a declarar independiente. Si lo hiciera finalmente, solamente podría acceder a cinco asesores. María Inés Solís tenía seis.

Álvarez busca nombrar en la Asamblea a partidarios del PPSD de Rodrigo Chaves.

Según las reglas internas del Congreso, cada diputado tiene a su disposición 5,8 códigos para nombrar a su personal, pero según la integración de cada bancada, eso permitiría nombrar hasta seis personas en un despacho.

Consultado más temprano, Álvarez confirmó que estaba en el proceso de pedir el nombramiento de su personal y a la espera de su aprobación, pero rechazó revelar los nombres de sus asesores.

“Por respeto a ellos, hasta que sean aceptados los nombramientos, no es prudente, ya que están en revisión”, alegó.

Una vez conocido el documento de respuesta de la Asamblea, se le consultó nuevamente sobre el rechazo de su petición, pero al cierre de este artículo no había respondido.

En cuanto al personal que tenía María Solís Quirós, se tendría que reubicar o quedarían sin nombramiento en la Asamblea.