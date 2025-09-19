Alcalde del partido de Natalia Díaz: Presidencia nos excluyó de la inauguración de un recinto construido sobre un terreno municipal

Erick Jiménez Valverde, alcalde de Oreamuno de Cartago y actual candidato a diputado del partido de Natalia Díaz, Unidos Podemos (PUP), se mostró extrañado por el hecho de que Casa Presidencial lo excluyó de la inauguración de un recinto comunal construido sobre un terreno donado por la Municipalidad.

En la apertura del hub comunal, participó el presidente Rodrigo Chaves junto a las demás organizaciones involucradas en el proyecto: la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y la Unión Zonal.

“Nosotros nos enteramos por terceros de que esa inauguración se iba a dar (...). No comprendo la actitud del señor presidente, me parece bastante extraña. Cuando vino al cantón el año anterior, se recibió con honores, siempre de buena manera”, declaró Jiménez a La Nación.

El alcalde agregó que supo de la apertura dos días antes del evento, el cual tuvo lugar el jueves 11 de setiembre, en la urbanización Los Rosales de San Rafael.

La Municipalidad de Oreamuno donó el terreno para el Hub Comunal, mientras que las demás instituciones financiaron la construcción, por un monto de ¢134.000.000. El proyecto inició hace más de dos años, mediante una colaboración entre la alcaldía, Dinadeco y la Unión Zonal. (Sitio web/Municipalidad de Oreamuno)

Jiménez expresó su extrañeza debido a que, este año, Casa Presidencial no convocó a los líderes municipales de Cartago a la reunión de alcaldes, luego de que en los últimos dos años sí participaron.

“Hay proyectos donde se le ha apoyado al señor presidente. En el caso de Oreamuno, siempre le hemos apoyado. Hemos visto con muy buenos ojos algunos de sus proyectos; sin embargo, nos sorprende mucho su actitud de este año, tan represiva con las municipalidades de Cartago“, agregó.

Alcalde de Oreamuno fue invitado a adherirse a Pueblo Soberano

Erick Jiménez, quien cumple su segundo mandato consecutivo como alcalde de Oreamuno, afirmó haber recibido una invitación para unirse al Partido Pueblo Soberano (PPSO) como muestra de adhesión al presidente Rodrigo Chaves.

Según explicó, la propuesta se la planteó hace tres o cuatro meses un funcionario de enlace territorial de Casa Presidencial, durante una visita administrativa a la municipalidad.

El funcionario de Casa Presidencial lo apartó para consultarle cómo se sentía en su partido y, posteriormente, le hizo la propuesta. Aunque lo llamó durante varios días, Jiménez no respondió las llamadas porque se encontraba fuera del país.

“Me hace la propuesta de que la puerta está abierta para poder participar de lleno con el proyecto político del señor presidente. Yo le dije ‘bueno, en este momento no le puedo dar una respuesta, posteriormente podemos conversar del asunto’. Pasaron los días y yo asumí un rol más protagónico dentro del partido donde milito. Después ya no hubo más mayor comunicación”, relató.

También en la provincia de Cartago, Ricardo Aguilar Solano, vicealcalde de Jiménez, denunció que dos supuestos emisarios del gobierno le habrían exigido firmar un documento de adhesión al presidente Rodrigo Chaves como condición para permitir la participación de la municipalidad en la inauguración del asfaltado de una una ruta en su propio cantón.

Hasta el momento, 14 alcaldes han renunciado a las agrupaciones con las que ganaron las elecciones municipales de 2024 para anunciar su adhesión al movimiento del presidente.

Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana (PUSC) son los partidos más afectados por este fenómeno, con tres alcaldes menos cada uno. Les siguen Progreso Social Democrático (PPSD) y Unidos Podemos (UP), con dos salidas cada uno.

Según la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la mayoría de la gente reprueba la decisión de algunos alcaldes de renunciar a sus partidospara pasarse alchavismo. Tan es así que la gente opina que quienes cambian de banderadeberían renunciar a sus cargos.

También se han pasado al chavismo alcaldes del Liberal Progresista (PLP), Justicia Social Costarricense (PJSC), Nueva República (PNR) y Republicano Social Cristiano (PRSC).