Revista Dominical

14 alcaldes de 8 partidos: chavismo pesca en los municipios. ¿Un golpe en la mesa o un espejismo?

14 alcaldes se han separados de los partidos que los llevaron al poder para apoyar el continuismo. Pero, ¿qué significa ese “chavismo” para sus cantones y por qué corren para sumarse?

Por Roger Bolaños Vargas

El régimen municipal está en la mira del chavismo. En los últimos meses, 14 alcaldes, poco a poco, han abandonado las filas de sus partidos para mostrar su apoyo al movimiento del presidente Rodrigo Chaves y a la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, mientras se han conocido encontronazos del mandatario con otros jerarcas municipales.








Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

