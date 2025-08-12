Un tercer alcalde del PLN se pasa al chavismo

José Miguel Jiménez Araya, alcalde de Río Cuarto que había sido elegido por el Partido Liberación Nacional (PLN), anunció este martes que se pasa a las tiendas del chavismo con el Partido Pueblo Soberano.
