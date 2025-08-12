Política

Un tercer alcalde del PLN se pasa al chavismo

Este es uno de los alcaldes con los que Álvaro Ramos perdió un pulso en Alajuela

Por Esteban Oviedo

José Miguel Jiménez Araya, alcalde de Río Cuarto que había sido elegido por el Partido Liberación Nacional (PLN), anunció este martes que se pasa a las tiendas del chavismo con el Partido Pueblo Soberano.








