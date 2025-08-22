TSE pide a hotel información sobre convivio y hospedaje ofrecidos por Laura Fernández a delegados

Laura Fernández, candidata presidencial del chavismo, organizó un convivio para los delegados del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó al hotel Aurola información sobre el convivio y el hospedaje ofrecidos por la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, a los asambleístas de la agrupación.

La política invitó a los delegados a reunirse el sábado en la víspera de la asamblea nacional del PPSO, en la cual se escogerá a los candidatos a diputado. La actividad se efectuará en el Delta Hotels by Marriott San José Aurola.

Según indicó el TSE, la solicitud de información se realizó para verificar el cumplimiento de las normas sobre financiamiento político electoral, consideradas de reporte obligatorio.

Además, el órgano electoral resaltó que puede desplegar, en cualquier momento, “actividades de fiscalización tendientes a verificar la observancia de tales postulados”.

LEA MÁS: Un tercer alcalde del PLN se pasa al chavismo

Francisco Gamboa, secretario general del PPSO y candidato a la primera vicepresidencia de la agrupación, confirmó a este medio que los gastos de alojamiento para los asambleístas serán asumidos por la organización.

“Es totalmente natural un convivio de este tipo promovido por nuestra candidata presidencial con los delegados el día antes de la Asamblea de elección de candidaturas a diputaciones”, indicó el exministro de Economía.

Sobre los fondos para cubrir la actividad, explicó que serán financiados con recursos del partido, cuyas fuentes son “debidamente reportadas en el momento oportuno ante el TSE en acatamiento de la normativa existente”.

Pueblo Soberano fue anunciado el pasado 12 de julio como el partido mediante el cual se le dará “continuidad al rodriguismo” en las elecciones nacionales de 2026.

Laura Fernández, exministra de Planificación y de la Presidencia, oficializó su inscripción como candidata presidencial el 28 de julio.

LEA MÁS: Pilar Cisneros contradice a Laura Fernández sobre supuesta estrategia