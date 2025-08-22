Política

TSE pide a hotel información sobre convivio y hospedaje ofrecidos por Laura Fernández a delegados

El convivio se efectuará en la víspera de la elección de los candidatos a diputado

Por Sofía Sánchez Ramírez
Laura Fernández, candidata presidencial del chavismo, organizó un convivio todo pagado para los delegados del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Laura Fernández, candidata presidencial del chavismo, organizó un convivio para los delegados del Partido Pueblo Soberano (PPSO). (La Nación/Diseño Canva)







