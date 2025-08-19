Laura Fernández organiza convivio con hospedaje pago para delegados de Pueblo Soberano antes de la elección de candidatos a diputados

Laura Fernández, candidata presidencial del chavismo y exministra de la Presidencia, convocó a los delegados del partido Pueblo Soberano (PPSO) a un convivio, con hospedaje pagado en un hotel en San José, para el día previo a la Asamblea Nacional en la que se elegirán las candidaturas a diputaciones.

El evento está programado para el sábado 23 de agosto, en el Delta Hotels by Marriott San Jose Aurola, según consta en una invitación de la cual La Nación tiene copia.

Laura Fernández, candidata presidencial del chavismo, organizó un convivio todo pagado para los delegados del Partido Pueblo Soberano (PPSO). (La Nación/Diseño Canva)

Francisco Gamboa, secretario general del PPSO y candidato a la primera vicepresidencia de Fernández, confirmó a este medio la veracidad del documento.

Igualmente, confirmó que los gastos de hospedaje para los delegados que asistan al convivio serán cubiertos por la organización.

“Efectivamente, es totalmente natural un convivio de este tipo promovido por nuestra candidata Presidencial con los delegados el día antes de la Asamblea de elección de candidaturas a diputaciones”, indicó el exministro de Economía.

Sobre los fondos para cubrir la actividad, explicó que será “financiada con recursos del partido, cuyas fuentes son debidamente reportadas en el momento oportuno ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en acatamiento de la normativa existente”.

Pueblo Soberano fue anunciado, el pasado 12 de julio, como el vehículo con el cual el chavismo participará en las elecciones nacionales del 2026. La agrupación fue fundada en 2022 por Mayuli Ortega, exfuncionaria de Casa Presidencial.

No obstante, desde ese momento dos agrupaciones se retiraron del bloque, formulando serias acusaciones contra el movimiento. Por su parte, Pueblo Soberano también se distanció de uno de los hombres de confianza del presidente Rodrigo Chaves, el empresario Calixto Chaves, y la diputada Pilar Cisneros renunció a su cargo en el comando de campaña de la alianza.

El mismo día que Pilar Cisneros develó que Pueblo Soberano sería el partido que representaría al chavismo en la contienda electoral, se anunció también la creación de una alianza con otros tres partidos de la misma tendencia: Movimiento Tiempo de Valientes, Creemos y Renacer Democrático.

Una cuarta agrupación, Esperanza y Libertad, renunció días después de que se diera a conocer el pacto. El presidente del partido, Carlos Palacios Franco, calificó de “tóxicos” a los líderes del movimiento.

Posteriormente, Renacer Democrático también anunció que dejaba la alianza.

Un nuevo traspié ocurrió el 28 de julio. Horas después de que se oficializara la inscripción de la precandidatura presidencial de Laura Fernández con Pueblo Soberano, la agrupación tuvo que emitir un comunicado desconociendo al empresario Calixto Chaves, exfinancista del presidente de la República.

La reacción se produjo luego que Calixto Chaves afirmara a La Nación y otros medios que será un “asesor directo” de Laura Fernández y que ayudará a “buscar gente para que colabore” en la campaña.

En menos de 32 horas, otro terremoto golpearía la casa del chavismo. El 31 de julio, Cisneros anunció que renunciaba a la dirección del comité de estrategia y comunicación del comando de campaña de Fernández, por la falta de tiempo, a raíz de sus obligaciones en la Asamblea Legislativa.

No obstante, reiteró su apoyo a Laura Fernández y aseguró que la estará acompañando en la campaña, “siempre que tenga disponibilidad”.