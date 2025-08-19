Política

Laura Fernández organiza convivio con hospedaje pago para delegados de Pueblo Soberano antes de la elección de candidatos a diputados

Reunión está convocada para celebrarse en un hotel capitalino

Por Lucía Astorga

Laura Fernández, candidata presidencial del chavismo y exministra de la Presidencia, convocó a los delegados del partido Pueblo Soberano (PPSO) a un convivio, con hospedaje pagado en un hotel en San José, para el día previo a la Asamblea Nacional en la que se elegirán las candidaturas a diputaciones.








Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

