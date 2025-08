¿Qué pasa en el chavismo? Cinco tropiezos marcan arranque de la campaña electoral

Han transcurrido 19 días plagados de tropiezos desde que el chavismo anunció con gran pompa su participación en la campaña electoral, articulada en una alianza integrada por cinco partidos, con Pueblo Soberano (PPSO) como su principal vehículo político.

En ese breve lapso, dos agrupaciones se retiraron del bloque, formulando además serias acusaciones contra el movimiento. Por su parte, Pueblo Soberano también se distanció de uno de los hombres de confianza del presidente Rodrigo Chaves, el empresario Calixto Chaves, y la diputada Pilar Cisneros renunció a su cargo en el comando de campaña de la alianza.

Pilar Cisneros lideró el lanzamiento de Pueblo Soberano como el partido oficial con el que los simpatizantes del presidente Rodrigo Chaves, pretenden competir en las elecciones de 2026. (Albert Marín/Anuncio oficial del partido de Rodrigo Cháves.)

Freddy González, coordinador de operaciones y logística del comando chavista, negó a La Nación que estos hechos sean una señal de que el movimiento se esté tambaleando.

“Nosotros vamos a llegar a esta campaña como corresponde y vamos a tomar las medidas que sean necesarias en este proceso”, señaló.

Gonzalez aseguró que son un partido de puertas abiertas, “pero aquellos que vengan al partido y pretendan cosas que no correspondan, no vamos a acceder”.

El politólogo Daniel Calvo estima que “son señales contradictorias, de conflicto a lo interno de la agrupación entre sus principales figuras y de poca capacidad para poder solventarlas a lo interno, quedando estas en evidencia”.

Para el analista, estos baches deben llamar la atención del bloque, debido a que el proceso electoral no ha iniciado oficialmente, y “vendrán momentos de mayor tensión que los pondrán a prueba como la escogencia de los candidatos a diputados, donde las distintas tendencias o movimientos buscaran tener cuotas de representación”.

1. Un inicio contradictorio

El 12 de julio, Pilar Cisneros develó que Pueblo Soberano fue la estructura elegida por el chavismo para representarle en la contienda electoral del 2026, con el fin de darle continuidad al gobierno de Rodrigo Chaves.

Fue la propia legisladora oficialista quien, al sacar la bandera de Pueblo Soberano de una caja de cartón, confirmó que esta organización sería el vehículo principal para canalizar el apoyo de los simpatizantes chavistas.

Pilar Cisneros estuvo a cargo del acto de develación de PPSO como el vehículo chavista. (Albert Marín/Anuncio oficial del partido de Rodrigo Cháves.)

La sonrisa a medias de Pilar Cisneros sosteniendo el estandarte de Pueblo Soberano, parecía tratar de esconder las duras críticas que ella misma había dirigido contra esa agrupación en los meses anteriores.

“Sé que con Pueblo Soberano definitivamente no va a ser: es un partido que a mí no me gusta, ni como han armado las estructuras ni la gente que está metida ahí, así que definitivamente no”, había dicho la diputada en julio del 2023, cuando le preguntaron si sería esta la organización con la que irían a las elecciones del próximo año.

Como parte del lanzamiento del proyecto chavista, también se anunció que Pueblo Soberano estaría acuerpado por otros cuatro partidos políticos: Movimiento Tiempo de Valientes, Creemos, Renacer Democrático y Esperanza y Libertad.

2. Grietas comienzan a mostrarse

La alianza chavista se lanzó con una formación de cinco partidos, de los cuales ya dos han presentado su renuncia al bloque. (Cortesía PPSO/Cortesía PPSO)

No obstante, esta integración solamente soportó cuatro días. El 16 de julio, Esperanza y Libertad remitió una carta a la dirigencia del PPSO, informando la renuncia al bloque.

Carlos Palacios Franco, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, calificó de “tóxicos” a los líderes del movimiento chavista y enfatizó que se sintió “utilizado y burlado”. Igualmente, describió un escenario de conflicto en el seno del bloque.

“Hay fuertes discordias en el movimiento. Dos o tres partidos le dijeron a sus bases que iban a ser el partido elegido. Al momento en que no lo son, se arma una contienda bastante fuerte a lo interno, que nadie quiere aceptar”, relató Palacios a La Nación, tras confirmar la salida de la alianza.

Horas antes de que se hiciera pública la salida de Esperanza y Libertad, Pilar Cisneros y el exministro Francisco Gamboa —secretario general de Pueblo Soberano— negaron que existieran rupturas o tensiones dentro de la dirigencia del comando de campaña chavista, a pesar de que ya conocían las inconformidades expresadas por Palacios.

Según el presidente de Esperanza y Libertad, un día antes, el martes 15, el comando de la alianza —junto con la aspirante presidencial Laura Fernández— sostuvo una reunión de emergencia para abordar todos los reclamos planteados.

No obstante, al ser consultados por La Nación el miércoles sobre dicho encuentro, tanto Cisneros como Gamboa insistieron en que no había “absolutamente ningún problema entre ningún dirigente”.

3. El asesor del presidente

El empresario Calixto Chaves asistió al acto de inscripción de la precandidatura presidencial de Laura Fernández, por el Partido Pueblo Soberano (PPSO). (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Un nuevo traspié ocurrió el 28 de julio. Lo que inició como un día de fiesta para el chavismo, con la inscripción de la precandidatura presidencial de Laura Fernández con Pueblo Soberano, terminó con un comunicado de la agrupación política desconociendo al empresario Calixto Chaves, exfinancista del presidente de la República.

“Él no pertenece al Partido Pueblo Soberano de ninguna forma. Tampoco figura como asesor de la campaña de la precandidata Laura Fernández y su fórmula presidencial anunciada este lunes”, afirmó Mayuli Ortega, presidenta y fundadora de la agrupación.

Ortega se pronunció luego que Calixto Chaves afirmara a La Nación y otros medios que será un “asesor directo” de Laura Fernández y que ayudará a “buscar gente para que colabore”.

Calixto Chaves fue el cuarto financista que más recursos aportó a la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, para los comicios nacionales del 2022. Además, fue asesor presidencial ad honorem, con un “pequeño cubículo” en la Casa Presidencial.

Ante una consulta de este medio sobre lo ocurrido, el empresario indicó este jueves que no tenía nada que decir.

Previamente, Pilar Cisneros había expresado su desacuerdo con la figura de Calixto Chaves. De hecho, en una entrevista en el espacio Nuestro Programa, de Trivisión, argumentó que cambió de criterio sobre Pueblo Soberano porque Calixto Chaves ya no formaba parte de la organización.

“Antes, por ejemplo, estaba metida gente como Calixto Chaves en Pueblo Soberano, y yo no lo puedo aceptar. ¿Y qué me hizo cambiar? Que, poco a poco, hemos ido metiendo gente de confianza nuestra en la estructura”, declaró la legisladora.

4. Segunda renuncia

Un nuevo desacierto se produjo tan solo un día después, el 28 de julio. El Partido Renacer Democrático (PRD) se convirtió en la segunda agrupación en abandonar la alianza.

Daniel Fernández, presidente del PRD, alegó que su partido fue sistemáticamente invisibilizado desde el banderazo de inicio de la campaña. Además, acusó a Pueblo Soberano de contactar directamente a los líderes de su agrupación para pedirles que renuncien al partido.

“Consideramos que estas acciones no representan los valores que se prometieron. No son leales, no son honestos y, definitivamente, no son patrióticos”, externó Fernández en un comunicado de prensa.

En respuesta, Pueblo Soberano reprochó que “personas quieran aprovecharse del momento político que vive el país a las puertas de una elección nacional para querer sacar provecho individual en lugar del bienestar de la Patria”.

5. Pilar Cisneros se aparta del comando

Pilar Cisneros anunció su salida del comando de campaña de Pueblo Soberano, aunque reiteró su apoyo a la precandidatura presidencial de Laura Fernández. (Cortesía PPSO/Cortesía PPSO)

En menos de 48 horas, otro terremoto golpearía la casa del chavismo. La mañana de este jueves, Cisneros declaró a Noticias Columbia que renunció a la dirección del comité de estrategia y comunicación del comando de campaña, por la falta de tiempo, a raíz de sus obligaciones en la Asamblea Legislativa.

No obstante, reiteró su apoyo a Laura Fernández y aseguró que la estará acompañando en la campaña, “siempre que tenga disponibilidad”.

Daniel Calvo señaló que Pilar Cisneros es una figura, al menos hasta este momento, irremplazable en el movimiento chavista, “sobre ella descansa mucho la popularidad y la estrategia del oficialismo. Creer que ya no la necesitan o no dependen de ella así como que ellos son los dueños del capital político construido hasta la fecha, me parece sería un grave error”.

El rol de la diputada es especialmente relevante, ya que el presidente Chaves decidió no renunciar al cargo para unirse a la campaña, pese a que reconoció haberlo considerado.

“El chavismo suele pivotar sobre la figura de Pilar Cisneros y Rodrigo Chaves, sin ellos, en un rol protagónico en la presente campaña, se complicaría muchísimo el panorama (del proyecto)“, concluyó Calvo.