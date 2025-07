Pilar Cisneros se quedó con el vehículo que no le gustaba: Radiografía del partido Pueblo Soberano, el nuevo ‘taxi’ del chavismo

Mayuli Ortega Guzmán empezó a trabajar en Casa Presidencial cuando el presidente Rodrigo Chaves asumió el poder, en mayo de 2022. Menos de cuatro meses después, la funcionaria anunció el lanzamiento del Partido Pueblo Soberano (PPSO), al que describe como una “herramienta para continuar el gobierno rodriguista”.

Mayuli fue operadora política en la campaña electoral que llevó a Chaves a la Presidencia con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Luego del triunfo, se convirtió en la encargada de Enlace Territorial en el despacho del nuevo gobierno.

De las labores del día a día de Mayuli en Zapote se sabe poco. Revista Dominical realizó consultas a Casa Presidencial y a ella para este reportaje, pero al cierre no había recibido respuestas.

El presidente Rodrigo Chaves dijo, en una ocasión, que Mayuli realizaba “labores secretariales”. En su perfil de LinkedIn, ella describe su puesto como “asistente ejecutiva de Despacho”. Lo cierto es que mientras desempeñaba este cargo, Ortega, a lo largo del país, organizó las estructuras del partido con el que los seguidores del mandatario participarán en las próximas elecciones presidenciales de 2026. Tendría que haberlo hecho fuera de horario laboral, pues de otro modo sería indebido por su puesto.

Luego de que el presidente Chaves rompió con el PPSD, a los pocos días de iniciar su periodo, era necesario encontrar una nueva agrupación formal para canalizar su popularidad y continuar jugando en el ajedrez de la política costarricense.

Una de las primeras organizaciones que alzó la mano para este objetivo fue el PPSO. La constitución del partido se formalizó el sábado tres de setiembre de 2022, en el patio de una empresa de seguridad en Escazú, dirigida por Gerardo Medina, un antiguo militante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Movimiento Libertario.

En ese momento, Medina era parte del Comité Ejecutivo de la organización, conformada por diversas personas que trabajaron en la campaña electoral, como Mayuli Ortega. Asimismo, María del Rocío Ortega Guzmán, hermana de Mayuli, conformó las estructuras provinciales de Pueblo Soberano en enero de 2023.

Pueblo Soberano no era el predilecto

En sus inicios, la agrupación no contaba con el apoyo de Pilar Cisneros, figura clave para el inusitado ascenso de Rodrigo Chaves a la presidencia. Cisneros es vocera del chavismo y jefa de fracción de los diputados oficialistas en la Asamblea Legislativa.

Cisneros admitió que fue invitada por el PPSO para participar en el evento de formación del partido, pero contestó: “No me interesa”. Meses después, echó más tierra de por medio: “Sé que con Pueblo Soberano definitivamente no va a ser: es un partido que a mí no me gusta, ni cómo han armado las estructuras ni la gente que está metida ahí, así que definitivamente no”, dijo la diputada, cuando le preguntaron si sería esta la organización con la que irían a las elecciones del 2026.

Asamblea Nacional del partido Pueblo Soberano, realizada en Pavas. Se realizó con la presencia de 63 delegados. Foto: Albert Marín (cre/Albert Marín)

La líder chavista estaba entonces enfocada en el lanzamiento del partido Aquí Costa Rica Manda, otra plataforma que prometía darle continuidad al proyecto del mandatario que, hasta donde podemos discernir, consiste en un discurso de cuestionamientos a los mecanismos de control del sistema democrático y de contratación pública del país que han funcionado durante décadas.

“La gente nos nombró para apoyar al gobierno y al presidente”, dijo Cisneros en agosto de 2023, cuando lanzó este partido.

Esa apuesta, sin embargo, fracasó poco tiempo después, en las elecciones municipales de 2024, cuando el partido no pudo inscribirse en el proceso por incumplir las normas de equidad de género que establece la Ley Electoral en Costa Rica.

Aunque el PPSO tampoco pudo participar en los comicios municipales, continuó trabajando en sus estructuras para cumplir con los requisitos de inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Poco a poco fue ganando terreno en las filas chavistas, hasta que a finales de marzo de este año dio un golpe sobre la mesa de las agrupaciones aspirantes para encabezar el movimiento del mandatario: aparecieron 17 vallas gigantescas –con una fotografía en la que aparecían juntos exministros del actual gobierno y diputados oficialistas en una marcha contra el fiscal Carlo Díaz ocurrida unas semanas antes– en distintos puntos del país.

Las gigantografías llevaban la bandera color turquesa del PPSO y la leyenda: “Lo que se mira, no se pregunta…”. Es decir, una clara declaración de intenciones para agarrar la estafeta en las próximas elecciones, pese al estira y encoge de Cisneros ante los medios de comunicación donde habla a diario.

El 1.º de junio, en una Asamblea Nacional del partido en la que apenas superaron la mitad del cuórum con 63 delegados, nombraron a Francisco Gamboa, exministro de Economía de la actual administración, como secretario general del partido. El cargo de tesorero fue otorgado a Carlos Vásquez Landergren, quien fue director de un fideicomiso que presuntamente captó recursos al margen de controles legales para pagar gastos de la campaña de Rodrigo Chaves en 2021

Con esas figuras ya dentro de las estucturas del joven partido, todo quedó listo para que el 12 de julio, en un acto en un hotel del centro de San José, Pilar Cisneros develara un secreto a voces: Pueblo Soberano será “el vehículo” con el que el chavismo correrá en las elecciones de 2026.

Para el chavismo no causaba disonancia pasar a un nuevo partido porque, en palabras de Cisneros: “Yo creo que el partido es un vehículo. Lo que llama la gente a votar no es el partido, es la propuesta o el o la candidata. Entonces, francamente eso a mí no me preocupa. Sí me gustaría que, eventualmente, la plataforma sea fija y nuestra, y que representara los ideales del rodriguismo” (así recoge elmundo.cr, el 30 de enero de este año).

Pueblo Soberano es el tercer partido del chavismo en cuatro años –antes estuvieron PPSD y Aquí Costa Rica Manda–. La vocera, Pilar Cisneros, también cambió de opinión: del “definitivamente no me gusta” ahora argumenta que Pueblo Soberano fue elegido “porque ha habido una renovación de las estructuras, porque ya hemos metido gente que es de nuestra absoluta confianza y porque era el partido más sólido que había”.

Sin embargo, cuando se le preguntó si Mayuli Ortega es una persona de confianza, Cisneros respondió: “Pregúntenle a ella”.

Más allá de la bandera color turquesa y su fuerte contenido personalista del presidente Rodrigo Chaves, en RD intentamos responder quiénes están detrás de Pueblo Soberano y cuál es el cambio que dicen representar.

A finales de marzo, aparecieron 17 vallas como estas en distintos puntos del país. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La fragilidad del partido turquesa

En un salón del hotel Aurola del centro de San José, la vocera del chavismo Pilar Cisneros alzó la bandera de Pueblo Soberano junto a Francisco Gamboa, secretario general, y Mayuli Ortega, presidenta de la agrupación. Era sábado 12 de junio y con las manos tomadas anunciaban que el partido turquesa sería la casilla de una coalición no formal de cinco partidos para ir a las elecciones de 2026.

Los otros partidos eran: Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva), Creemos, Renacer Democrático (PRD) y Esperanza y Libertad. Según dijo Cisneros, se trataba de “algo nunca antes visto en la política costarricense”: cuatro agrupaciones desistieron de presentar sus propias candidaturas para apoyar a Pueblo Soberano, con tal de que continuaran las políticas del actual gobierno.

Apenas cuatro días después, el 16 de julio, el presidente del partido Esperanza y Libertad, Carlos Palacios Franco, anunció la renuncia a la coalición. Según Palacios, los líderes de Pueblo Soberano son “tóxicos” y aseguró que se sintió “utilizado y burlado”.

Carlos Palacios había sido uno de los fundadores de Pueblo Soberano. Hasta inicios de 2023 era secretario propietario del partido de la provincia de San José, según la conclusión de estructuras provinciales. RD intentó comunicarse con Palacios para ahondar sobre el funcionamiento de Pueblo Soberano, pero no contestó llamadas ni mensajes de textos.

La salida del grupo de Palacios no es menor. De los cinco movimiento que integraban la coalición, Esperanza y Libertad era uno de tres (Pueblo Soberano y Motiva son los otros) que tenían el aval del TSE para participar en las elecciones. Por medio de un comunicado, Mayuli Ortega dijo “respetar la decisión” de Palacios y añadió que “en este proceso de transformación nacional, es natural que existan diferencias, tensiones”.

No es la primera vez que las rupturas en PPSO quedan al descubierto. El primero de junio, durante el discurso de aceptación del cargo de tesorero del partido, Carlos Vásquez Landergren dijo que asumió el cargo porque “don Rodrigo” se lo pidió. Todos en el auditorio se voltearon a ver entre sí porque pensaron que se trataba de Rodrigo Chaves.

Esto provocó un momento embarazoso en el salón, pues la dirigencia del partido reaccionó de inmediato: “No puede decirlo”, dijo Virginia Corrales, vocal del Comité Ejecutivo.

Mayuli Ortega tomó el micrófono para interrumpir a Vásquez, y le dijo que debía aclarar que no se trataba del Presidente Rodrigo Chaves, sino de “otro Rodrigo”.

Finalmente, el tesorero dijo que se refería a “Rodrigo Vargas”, un amigo que lo ha impulsado a meterse en la política, y negó que tuviera comunicación con Chaves.

Pilar Cisneros, vocera del chavismo y jefa de fracción de los diputados oficialistas en la Asamblea Legislativa, durante el acto de presentación de Pueblo Soberano el pasado 12 de julio Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Anuncio oficial del partido de Rodrigo Cháves.)

¿Cuál es la ideología de Pueblo Soberano?

Al tener claras las diferencias que existen en el partido, RD quiso conocer qué es lo que une a los integrantes de Pueblo Soberano. Por esa razón, luego de que Pilar Cisneros levantara la bandera turquesa en el acto de presentación, le preguntamos, ¿cuál es la ideología de Pueblo Soberano?

“Un gobierno que funcione, una burocracia y una institucionalidad que comprenda que el jefe aquí es el soberano: el pueblo, no la casta que ha lucrado, que ha hecho las leyes a su imagen y semejanza”, respondió Cisneros

El secretario general del partido, Francisco Gamboa, definió la visión del rodriguismo –como le llaman a este movimiento de seguidores de Chaves– de la siguiente manera: “Una Costa Rica de oportunidades es posible, de oportunidades para todos, es posible, no sólo para los ticos con corona o para una casta”. Añadió que “el pueblo que decidió quitarse la venda de los ojos” (la expresión de “casta” la ha popularizado el líder argentino Javier Milei).

RD intentó comunicarse en diferentes ocasiones con Mayuli Ortega. Argumentó que no podía brindar declaraciones por una afectación de garganta. De modo que se le enviaron preguntas por escrito, con anticipación, pero hasta el cierre de esta edición no envió respuestas.

Una de las preguntas que se le envió es sobre la identidad del partido. En mayo, le dijo al periodista Richard Ordóñez: “Es lo que ha representado nuestro gran líder, que nosotros llamamos ‘prócer de la patria’, que es don Rodrigo Chaves”.

Mayuli Ortega dijo que una de las mayores contribuciones que ha hecho el presidente “es despertarnos”, y ejemplificó de la siguiente forma: “Es como cuando usted tiene en su casa un problema de aguas, y destapa la cañería y sale todo”.

Laura Fernández, exministra de la Presidencia, es una aspirante presidencial del PPSO. Foto: Albert tMarín (Cortesía PPSO/Cortesía PPSO)

Laura Fernández: ‘Movimiento liberal en lo económico y conservador en otras áreas’

En propuestas económicas, también flotan ideas distintas. Cisneros citó proyectos que no han podido impulsar en cuatro años de gobierno: Marina de Limón, Ciudad Gobierno y carreteras para “eliminar las presas”.

La primera aspirante presidencial por Pueblo Soberano, la exministra de Planificación y de Presidencia, Laura Fernández, mostró claridad en la ideología del partido que pretende representar: “Somos un movimiento que defiende la libertad de mercado, un movimiento que defiende la vida, a la familia; un movimiento liberal en lo económico, mayoritariamente, pero conservador en algunas otras áreas”.

También se contactó Boris Vasir Marchegiani, secretario suplente del PPSO, para conocer a fondo estas propuestas, pero declinó responder. Marchegiani es un empresario de origen estadounidense-venezolano que pagó por vallas contra el Poder Judicial en 2024 y las de promoción a Pueblo Soberano este año con las figuras chavistas.

El día que oficializaron al PPSO como la casilla del chavismo, afuera del hotel donde se hizo el anuncio, cientos de seguidores de Chaves se reunieron en el parque Morazán. Una multitud de adultos mayores –la mayoría– con camisetas con las imágenes de un jaguar, símbolo del chavismo, mientras que algunas mujeres vestían prendas con estampado de animal print felino.

Un coro que repetía una y otra vez: “Fuera, fuera”, “Sí se puede”, “Gracias, presidente” y “llegó papá”. Algunos desconocían al PPSO y a figuras como Laura Fernández o Francisco Gamboa. Casi todos, en cambio, gritaban que iban “con todas” con el partido que decidiera Pilar Cisneros y el presidente Chaves.

El politólogo Gustavo Araya define a Pueblo Soberano como “un partido que captura todo”, y que tiene como objetivo “perpetuar a Chaves en el poder”.

Anuncio de la alianza chavista, liderada por Pilar Cisneros. Foto: Albert Marín (Cortes√≠a PPSO/Cortes√≠a PPSO)

El apoyo de los alcaldes

El 23 de mayo, durante un acto presidencial en San Miguel de Naranjo, el presidente Rodrigo Chaves fue el primero en aplaudir de pie la decisión de la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, de unirse a las filas del chavismo.

Chaves, además, alentó con sus brazos para que los presentes en el acto se pusieran de pie para vitorear a la jerarca. Jiménez era la tercera autoridad municipal en abandonar a su partido para unirse al movimiento del presidente. En su caso, renunció al PUSC.

Antes, Alonso González Madrigal, alcalde de Bagaces, renunció al Partido Liberal Progresista (PLP) el 10 de marzo; y 16 días después, Ana Matarrita McCalla, de Limón, dejó su afiliación a Unidos Podemos (UP), la agrupación de Natalia Díaz, exministra de Presidencia de Chaves.

Alcaldesa de San Ramón apoyará a Pueblo Soberano

El caso de la alcaldesa de San Ramón es particular, porque nueve meses antes ella calificó de “impresentable” al presidente y caracterizó su estilo de gobierno como “chavismo autoritario” que ponía en riesgo la democracia del país, según quedó registrado en un chat del PUSC.

Jiménez dijo a RD que apoyará a Pueblo Soberano en las próximas elecciones, “porque representa una continuidad al proyecto de cambio que encabeza el presidente Chaves”. Según Jiménez, este proyecto tiene una propuesta “fresca, que está atrayendo a personas que queremos hacer política con honestidad, sin agendas ocultas, y con los pies puestos en la realidad del pueblo”.

La alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, renunció al PUSC para dar la adhesión al presidente Rodrigo Chaves. (Facebook Gabriela Jiménez/Facebook Gabriela Jiménez)

La jerarca aseguró que su apoyo no fue producto de una negociación ni recibió una invitación formal por parte del chavismo. “Mi adhesión no está condicionada a promesas ni a acuerdos políticos”, aseguró. “Yo no negocio principios”, agregó.

El politólogo Gustavo Araya subraya que “la posibilidad de concentrar poder, mueve” y que, por esa razón, avizora que más alcaldes se unan al chavismo en los próximos meses.

Para Araya, estos alcaldes calculan que, ante la baja simpatía que muestran los partidos políticos tradicionales, la popularidad de Rodrigo Chaves se traduce en “un caudal electoral”.

La estrategia que utiliza el PPSO es albergar la mayor cantidad de adeptos posibles, sin importar que atraviesen procesos judiciales. Por ese motivo, el partido no parece tener una ideología o identidad definida: “Este tipo de partidos más bien huyen de la definición ideológica”, señala Araya.

La mejor definición de la identidad de Pueblo Soberano, quizás, se puede encontrar precisamente en la página de inicio de su web: “Soy Rodriguista”, encabeza una leyenda, seguido de: “Pienso libre” y “Decido libre”.

El Comando Electoral de Pueblo Soberano durante la presentación de la coalición chavista. Foto: Albert Marín (Cortesía PPSO/Cortesía PPSO)

Dirigentes de Pueblo Soberano

Mayuli Ortega Guzmán, presidenta: fue investigada en México, donde vivió durante 30 años, por presentar un documento falso para concursar por un cargo público. En 2023 fue citada a la Comisión Investigadora de Financiamiento de Partidos Políticos de la Asamblea Legislativa. En esa oportunidad dijo “Me abstengo” 51 veces “para no incriminar a otras personas”. Sin embargo, reconoció haber realizado un pago a un troll de redes sociales. Estuvo vinculada políticamente al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, quien en la actualidad se encuentra condenado por corrupción.

Boris Vasir Marchegiani, secretario suplente: es un empresario de origen estadounidense-venezolano que ha colaborado con cuatro partidos políticos y aportó dinero en dos campañas presidenciales (PUSC) y Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Ha aspirado a ser candidato a alcalde de Quepos en dos ocasiones. Es dueño del hotel Gaia, en Quepos. Años atrás, a principios de siglo, comercializaba petróleo del Gobierno de Venezuela al estilo de “eBay”, según él mismo dice, en la época de Hugo Chávez. No obstante, se desligó del chavismo venezolano. Dijo que, en su condición de ciudadano estadounidense, no le fallaría a la seguridad de Estados Unidos cuando él “ya era millonario”. Marchegiani es quien ha pagado por vallas contra el Poder Judicial el año pasado y otras de promoción a Pueblo Soberano este año, en la que aparecían exministros y diputados oficialistas.

Francisco Gamboa, secretario general: Gamboa renunció al puesto de ministro de Economía, Industria y Comercio el 30 de enero pasado. Justo un día antes de que expirara el plazo legal que tenían para renunciar los jerarcas interesados en aspirar a la presidencia o vicepresidencias de la República, en las elecciones del 2026. Tres días después de asumir como secretario del PPSO, Gamboa renunció a su plaza de director de Relaciones Institucionales en el Banco Nacional (BN).

Carlos Vásquez Landergren, tesorero de Pueblo Soberano: fue director de Operaciones del polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual captó recursos para financiar la candidatura del hoy presidente Rodrigo Chaves, en el 2021, sin que los fondos pasaran por las cuentas del PPSD.

Sobre la investigación del fideicomiso Costa Rica Próspera, Vásquez Landergren aseguró que hizo las consultas del fideicomiso, previo a constituirlo, ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y que tiene las respuestas escritas “diciendo que todo es permitido y correcto”. No obstante, en reiteradas ocasiones, el TSE ha negado que eso sea cierto. Por el contrario, realizó una investigación que concluyó con un informe que está en el Ministerio Público.

Boris Marchegiani, secretario suplente, y Mayuli Ortega, presidenta de Pueblo Soberano. Foto: Albert Marín (Albert Marín/Asamblea del PPSO.)

Freddy González, operaciones y logística del Comando Electoral: dirigente cooperativista. Fue un líder del Partido Liberación Nacional (PLN) por muchos años. En 2025 se metió de lleno con el chavismo, al grado de organizar marchas al presidente Rodrigo Chaves. Reconoció públicamente que la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y de Autogestión (Fecoopa) pagó la alimentación y más de un centenar de buses para la marcha contra el fiscal general Carlo Díaz, incluido el autobús que movilizó a los ministros desde Casa Presidencial, el pasado 18 de marzo. Fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por la Contraloría General de la República (CGR) en 2018 por un procedimiento desde que era funcionario del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop). Todavía le queda por cumplir un año y algunos meses de inhabilitación.

Carlos Valenciano Kamer, finanzas del Comando Electoral: propietario de ¡OPA!, que se transmite por el canal 38. Este empresario planeó presentarse como candidato presidencial para las elecciones del 2022 con el Movimiento Libertario, pero desistió de hacerlo seis meses antes, alegando razones de salud. Tras el anuncio de su vinculación al PPSO, el canal ¡Opa! emitió un comunicado en el que aseguró que Valenciano Kamer cederá la totalidad de sus acciones para integrarse al comité de finanzas partidario, “con el fin de evitar cualquier interpretación de interferencia política en las operaciones del medio”. Pilar Cisneros dijo que Valenciano Kamer “es una persona súper conectada con el sector empresarial e industrial” y será uno de los encargados de conseguir fondos.

Laura Fernández, plan de gobierno y políticas públicas del PPSO: exjefa del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y exministra de Presidencia. Ha confirmado su aspiración a la candidatura por la Presidencia con el PPSO. Fue una de las figuras del gobierno que renunció el 31 de enero, día máximo para que dimitieran los ministros interesados en postularse para la Presidencia de la República.