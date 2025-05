Alcaldesa de Limón: ‘¿Por qué siempre que se piensa en algo negativo, se piensa en Limón?’

En mayo de 2024, Ana Matarrita se sentó, por primera vez, en la silla de la alcaldía de Limón. Es la única alcaldesa afrodescendiente de Costa Rica y, con orgullo, porta su título y ondea la bandera de la provincia caribeña.

El pasado 24 de abril, después de once meses en el cargo que hoy ostenta, recibió a Revista Dominical en su despacho: una amplia oficina con inmensos ventanales que dan al mar.

Matarrita habló sobre el trabajo realizado en los últimos meses y el legado que espera dejar a su cantón cuando finalice su mandato, en 2028. Además, se refirió a proyectos clave para la provincia, como el Tren Eléctrico Limonense de Carga y el nuevo hospital, cuyo estado actual y destino desconoce.

También comentó sobre el proyecto de la marina, que fue incluido en el numeral 5 de la Ley Jaguar, declarado inconstitucional por la Sala IV. Este es un extracto de la entrevista de la alcaldesa con Revista Dominical.

—Pronto cumplirá un año de gestión. ¿Cómo se ha desarrollado la ciudad? ¿Cómo está el cantón de Limón?

—Yo encontré un cantón que tenía muchas deficiencias en infraestructura vial, sobre todo, y que tenía problemas en materia de seguridad.

“Mis primeras acciones fueron para intervenir caminos, que era muy importante y también para generarle al pueblo de Limón una cobertura más amplia a nivel de seguridad. La alcaldía tenía en ese momento dos vehículos asignados.

LEA MÁS: ¿Qué actividades hacer en Limón?

Tomamos uno de esos vehículos, que estaba subutilizado, y lo convertimos en un vehículo policial, es 4x4, que nos permitía llegar a rincones donde antes la municipalidad no llegaba con cobertura policial. También (tomamos) otro pick-up que podía utilizarse para la policía municipal; tenemos dos motocicletas, tres vehículos y aquí tenemos cuatro distritos. Tenemos cobertura total.

24/04/2025 Limón. Ana Matarrita McCalla, alcaldesa del cantón de Limón y primera mujer en ocupar dicho cargo. Renunció al partido Unidos Podemos, liderado por Natalia Diaz y no niega complacencia con el gobierno de Rodrigo Chaves. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para este segundo semestre del año 2025, vamos a tener la instalación de cámaras de seguridad que tienen inteligencia artificial y que nos va a permitir dar una cobertura mucho más importante al cantón.

Son cámaras que, por ejemplo, van a tener la posibilidad de detectar placas, de seguirlas, de hacer una búsqueda un poco más restringida. ‘Buscamos un carro de este color, una placa que termina en tanto, una persona con una camisa o blusa de X color’.

“(...) En este momento hay menos de 100 cámaras. Con esto que vamos a ingresar, vamos a rondar casi las 200″.

—¿Cuáles son los principales problemas de servicio que usted identifica en este momento y cómo los ha abordado?

—Desde que nosotros ingresamos acá hemos hecho un trabajo sostenido en recolección de residuos sólidos, incluso cambiamos el horario de recolección.

“Ahora estamos recolectando los residuos desde las 6 p. m., que los comercios cierran, hasta la 1 a. m. Lo que estaba pasando era que recolectaban después de las 10 p. m., el residuo permanecía en la calle, entonces nos traía mucha persona en condición de calle.

24/04/2025 Limón. Escenas del cantón caribeño. Tajamar en Limón, declarado patrimonio histórico arquitectónico en 1995, por su importancia para el ordenamiento de la ciudad. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con este nuevo horario reducimos la estancia de la persona en condición de calle en la ciudad, le brindamos seguridad a la gente que transita por esas horas. Tenemos días para recolectar residuos no habituales como sillones, refrigeradoras, etcétera. Tenemos un día específico que es para la recolección del residuo reciclaje normal.

Estamos ahora enfrentando el gran reto de que toda la basura de la Gran Área Metropolitana (GAM) quiere venirse para Limón y eso es una situación en la que yo he estado muy militante. Eso no puede pasar, de mi parte no lo voy a permitir, por supuesto sé que tengo muchas limitaciones.

“Tenemos un relleno que duraría 25 años, de seguir así. Pero si nos traen la basura de afuera, se va a llenar en cualquier momento, y para nadie es un secreto que hubo años en que Limón no tenía relleno. Eso era realmente triste”.

LEA MÁS: Una catarata en Limón atrae a muchos con su belleza natural y frescura

—¿Por qué considera que se designó a Limón como el destino de toda la basura de la GAM? ¿Qué sentimiento le genera esa propuesta?

—Yo me siento indignada y me siento realmente en una condición casi de racismo ambiental, porque Limón ha sido históricamente un lugar olvidado por los gobiernos de turno. Que ahora nos digan que nos van a tirar toda la basura aquí, eso provoca un sentimiento de indignación, de dolor y de rabia, y no es el sentimiento solamente mío, es el sentimiento de los limonenses.

¿Por qué Limón? Hay otros lugares que pudieran estar más cerca. ¿Por qué cuando se piensa en algo negativo se piensa en Limón? — Ana Matarrita, alcaldesa de Limón

“Además nos queda pendiente el tema de un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, que los diputados tienen que definir si va. Estamos también con el reglamento que el Ministerio de Salud ha promovido de no mover a más de 50 km los residuos. Eso nos ayudaría demasiado”.

24/04/2025 Limón. Ana Matarrita McCalla, alcaldesa del cantón de Limón y primera mujer en ocupar dicho cargo. Renunció al partido Unidos Podemos, liderado por Natalia Diaz y no niega complacencia con el gobierno de Rodrigo Chaves. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

—A inicio de este año trascendió que desde noviembre del año pasado la empresa EBI (que administra los dos rellenos de la GAM) igualmente estaba trayendo residuos…

—Empezamos a hacer las consultas. Ha sido una odisea para tener información. Después de casi dos meses nos sentamos, nos explicaron que habían traído una cierta cantidad de tonelaje. La municipalidad está revisando la patente porque si fue así y no nos dijeron nada, hay un cobro por hacer.

“Que yo sepa no se había traído más. Sin embargo, hay denuncias comunales con fotos y con videos donde sí están trayendo más”.

—¿Cómo diagnostica usted el tema de la inseguridad actual en el cantón?

—Yo espero que la seguridad vaya aumentando para nosotros.

“Creo que con los esfuerzos que se van a hacer a nivel tecnológico, con el monitoreo y con los esfuerzos que se están haciendo en materia de prevención, Policía Municipal y el trabajo sostenido que venimos haciendo todos juntos: Policía Municipal, Fuerza Pública, y todos los entes. Creo que podemos lograr bastante, que se ralentice el tema de la inseguridad.

24/04/2025 Limón. Escenas del cantón caribeño. Bulevar de Limón, un viaje por la historia y cultura caribeña. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hemos tenido el cuidado de ejecutar una agenda de reactivación económica, turística, deportiva y cultural que nos ha permitido, a través del programa Sembremos Seguridad, mantener a más de 1.300 jóvenes fuera de las calles, practicando, ensayando y preparándose para los eventos futuros. Llámese comparsa, bandas musicales, grupos coreográficos.

“Este tipo de actividades lo que buscan es recuperar los espacios, pero también mantener a la gente ocupada. Esa ocupación es lo que se ve reflejado en seguridad cuando bajan los homicidios, que la gente está ocupada”.

—¿La reducción de los homicidios la atribuye exclusivamente a los programas?

—Tal vez no específicamente a eso. Bueno... tal vez no lo puedo decir así. Lo que sí puedo decir es que tenemos un conteo de 1.300 a casi 2.000 chicos que mantenemos ocupados.

“En un lugar donde hay monitoreo constante, presencia policial, donde hay actividades y la comunidad está fuera en la calle jugando, comiendo, compartiendo, desplegando arte, cultura y color, es muy difícil que se metan los malos a hacer daño en ese preciso instante.

“Tenemos el ejemplo de Medellín, el ejemplo de Bogotá, tenemos muchos ejemplos en el mundo de lugares donde el color, el arte y la cultura se meten y rescatan una comunidad. Nosotros estamos apostando por eso”.

—El presidente ejecutivo del Incofer, Alvaro Bermúdez, dijo en febrero de 2024 que para este 2025, el proyecto del tren eléctrico en Limón debía iniciar operaciones. Esto no sucedió. ¿Qué le han comunicado a usted?

—Desconozco, realmente no tengo información sobre ese proyecto.

24/04/2025 Limón. Ana Matarrita McCalla, alcaldesa del cantón de Limón y primera mujer en ocupar dicho cargo. Renunció al partido Unidos Podemos, liderado por Natalia Diaz y no niega complacencia con el gobierno de Rodrigo Chaves. Aquí con su perrita Nia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

—Es decir, ¿no se le ha comunicado absolutamente nada?

—Sí, es que no es algo a lo que... Quiero ser franca. Aquí no voy a jugar de que yo lo sé todo. Yo en ese particular no he preguntado, pero bueno, podemos preguntar para ver por dónde va.

— ¿Por qué no le dio seguimiento?

—No le he dado seguimiento al proyecto. En realidad, vea, aquí hay muchas cosas por hacer y muchos proyectos también por hacer. En estos momentos yo no tengo la información, pero yo no trabajo sola, yo tengo un equipo. Habría que preguntar dentro del equipo... por dónde va.

LEA MÁS: Conozca el Tren Eléctrico Limonense de Carga presentado por Carlos Alvarado

—Otro proyecto de gran peso para Limón es el nuevo hospital. ¿Qué sabe usted sobre el avance de ese proyecto?

—Sobre el Hospital de Limón tuvimos una reunión hace más o menos 2 meses. En esa reunión lo que se definió es que se iba a trabajar con unas mesas de trabajo. Primero se iba a determinar cuáles eran los posibles trabajos que se van a generar en torno a esto. Primero, mano de obra para la construcción y después también mano de obra que se va a requerir para la operación del hospital.

“Creemos que se pueden generar de 1.000 a 2.000 empleos”.

—¿Conoce el estado en el que está ese proyecto?

—Entiendo que el estado en el que está ese proyecto es que está...ya está... ya estaba adjudicado y no sé en qué fase... no sé para cuándo estaba por arrancar, pero sé que ya estaba adjudicado.

—No, el hospital de Limón no está adjudicado todavía. Tiene un presupuesto aprobado…

—¿Pero estaba en SICOP?

LEA MÁS: Nuevo hospital de Limón incluido entre cuatro obras que CCSS promete priorizar

—No, todavía no, la Caja informó que en dos meses. A propósito, la diputada Ada Acuña dijo hace 7 meses en Limón, que esperaban tener la licitación para febrero. Esto tampoco sucedió, ¿usted considera que el hospital es urgente?

—Claro, es urgentísimo. Bueno, usted me acaba de decir que está atrasado, que en dos meses. Me acaba de decir usted.

—Sí, eso es lo que me informaron del departamento de infraestructura de la Caja ante una consulta.

—El hospital deberíamos haberlo tenido hace 10 años en funcionamiento. Hoy estamos más cerca que nunca y voy a ponerme ahí a las órdenes y al talante de investigar cuáles son los motivos por los cuales no está todavía adjudicado.

“Usted me da esa mala noticia, la cual lamento, pero tampoco creo que todo sea malo, porque ya estamos más cerca. Entonces, lo que hay que ver es en qué podemos ayudar. Después de esta entrevista voy a empezar a comunicarme, a preguntar, porque para nosotros es muy vital”.

—¿Para cuando espera tener ese hospital construido y listo en Limón?

—Espero que quede adjudicado este año. Eso es lo que espero, que se adjudique este 2025. Por supuesto, no está en mis manos, es un tema que no está en mis manos más que poder hacer una revisión, una supervisión y preguntar, por supuesto.

“Decir una fecha irresponsable”.

—Está también pendiente el proyecto de la Marina de Limón ¿Qué se le ha comunicado a usted?

—En realidad es una cosa que se ha hablado muchísimo tiempo, que hasta ahora con este gobierno, voy a usar una palabra muy tica, nos dieron pelota, y hay una esperanza de que se pueda hacer.

“Lamentablemente, nuestro país no está preparado para inversiones de ese tipo. No está jurídica y sistemáticamente preparado para eso. Pero en algún momento vamos a tener que prepararnos, porque alrededor del mundo, alrededor de Centroamérica hay muchos ejemplos de cómo los puertos han evolucionado con aportes público-privados y esto ha disparado la mano de obra”.

24/04/2025 Limón. Ana Matarrita McCalla, alcaldesa del cantón de Limón y primera mujer en ocupar dicho cargo. Renunció al partido Unidos Podemos, liderado por Natalia Diaz y no niega complacencia con el gobierno de Rodrigo Chaves. En la foto, el edificio de la Municipalidad de Limón. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

—¿Por qué considera usted que se está atrasando?

—Se está atrasando porque, como lo dije anteriormente, nuestro país no está preparado.

—¿A que se refiere cuando dice que no está preparado?

—Me refiero a que la jurisprudencia o la institucionalidad del aparato gubernamental que hay no permite la flexibilidad para la generación de empleo, eso es parte de la dinámica de atraso que venimos teniendo. Ocupamos revisar cómo podemos acceder a las alianzas público-privadas para la generación de empleo, porque en otras partes del mundo se hace.

—¿En este proyecto específico usted apoya que el modelo de contratación sea una alianza estratégica; es decir, la propuesta que promueve el gobierno?

—Por supuesto, yo apoyo que se haga una alianza estratégica, creo que es necesario y creo que este modelo replicado en otras partes del país puede traer un desarrollo muy sustancial.

—¿Y por qué no una concesión?

—Mire, pero es que ninguna de las dos, ni la concesión, ni la otra, porque lo que se dice es no. Y eso es con lo que yo no puedo estar de acuerdo.

LEA MÁS: Ley Jaguar implicaba riesgo de contratar empresas equivocadas

—¿Quién le dice no?

—¿Quién dice no? Ese proyecto tiene ya varios meses y yo creo que toda Costa Rica sabe de dónde no pasa y de dónde se entraba. Eso no lo tengo que contestar yo.

“Yo como alcaldesa de Limón y otros alcaldes que estuvimos apoyando abiertamente el tema de la Marina, nadie nos ha reunido. No sé, la Contraloría, otro ente, para decirnos: ‘vea, esto no se puede hacer así, pero hagamos una mesa de trabajo porque lo podemos hacer desde...’”

—¿Y usted se ha comunicado con la diputada de Limón (María Marta Carballo) que propuso el proyecto de ley para buscar una alternativa?

—No, yo no me he comunicado con la diputada. En realidad yo estoy ahorita atendiendo varias situaciones aquí a nivel cantonal. Yo creo que cada palo aguanta su vela y creo que a todos nos toca hacer lo que nos toca.

“Yo lo que vi fue un esfuerzo muy grande del Ejecutivo y de algunos diputados que estaban apoyando para impulsar el proyecto y vi cómo se entrabó de una forma en la que parece que no iba a caminar más”.

—Además de los señalamientos hechos por la Contraloría, la propuesta del gobierno fue declarada inconstitucional por la Sala IV, porque el modelo de contratación de alianza estratégica no tiene asidero legal.

—¿Y cuál es el modelo que nos han propuesto? Es que no es solamente decir no. Ya a estas alturas del mundo en Costa Rica, la gente no está para que le digan que no, la gente está para que le digan cómo.

—¿Usted como alcaldesa se ha acercado a las diputaciones por Limón o al Poder Ejecutivo para encontrar una viabilidad legal, ya que el proyecto está estancado porque el gobierno se enfrasca en un tipo de contratación?

24/04/2025 Limón. Escenas del cantón caribeño. Bulevar de Limón, un viaje por la historia y cultura caribeña. Mercado Municipal de Limón. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

—No, no, no. Esa es una posición suya.

—Hay un fallo de la Sala Constitucional.

—A usted le parece que el gobierno se enfrasca, pero yo lo que le quiero responder a ustedes es lo siguiente: a mí me toca lo que a mí me toca como alcaldesa, yo lo estoy haciendo. Yo estoy haciendo mi trabajo como alcaldesa.

“Sí apoyo el proyecto. Si hay otra forma de hacerlo, como usted me dice, legal, porque usted me dice: “Es que hay un fallo que estableció”, y lo respetamos. Está bien. Aquí hay una propuesta y aquí hay quienes dicen no".

—Utilizo la palabra “enfrascan” porque usted misma me confirma que no tienen una solución, y que tampoco se han acercado a usted a brindar una solución. ¿Se ha acercado a negociar esto como alcaldesa? ¿Hay mesas de diálogo?

—Mire, todavía en esos momentos no hay una mesa de diálogo, pero por lo menos nosotros nos mantenemos desde la oficina de turismo muy pendientes del tema. Esa idea que usted me propone de sentarnos a una mesa me parece muy importante, porque a mí lo que me interesa es saber.

“Claro, yo podría liderarlo. Pues sí, entre 1.000 cosas que me toca hacer, ¿por qué no esas también? Si además el más beneficiado es el cantón mío".

—¿Para cuándo espera usted tener una marina lista?

—¿Para cuándo esperaría yo tener una marina?

—¿O bien, para cuánto le prometió el Poder Ejecutivo que esa marina estaría lista?

—No, no, no. Ay muchacha.

—Es una pregunta.

—Digámoslo bien. Es que si me han prometido a mí suena… Le han prometido a Costa Rica, a Limón, al pueblo. Le han prometido no, se han comprometido para abanderarse.

—Entonces, todavía más grave si no sale, porque se lo prometieron a todo el país y no está saliendo. El proyecto está trabado.

—Bueno, ese proyecto va a haber que desentrabarlo. Me parece que usted me da una luz muy válida. Claro, hay que hacer una mesita de trabajo. Hagámosla. Yo me comprometo, yo tengo 1.000 asuntos que estoy viendo y saco un tiempo para también atender este asunto, porque es un asunto de empleo.

“Pero ojalá que también haya una disposición del que dice no”.

24/04/2025 Limón. Escenas del cantón caribeño. Bulevar de Limón, un viaje por la historia y cultura caribeña. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— ¿Cómo describe usted su relación con los diputados de Limón?

—Yo coordino con doña Rosalía (Brown), con Yonder (Salas), en algunos momentos también con doña María Marta (Carballo), cualquiera de ellos me puede llamar. Lo que pasa es que mi quehacer como alcaldesa me requiere más cercanía, por ejemplo, con ministros, con presidentes ejecutivos.

“Mi trabajo no es tanto a nivel legislativo ni en leyes, mi trabajo tiene que ver con otras coordinaciones más prácticas. Recuerde que yo soy un gobierno local, yo estoy más cerca de la comunidad y entonces yo requiero soluciones mucho más prácticas”.

—¿Con doña Katherine Moreira, o don Geison Valverde?

—No, no llevo temas en común con doña Katherine o don Geison. Simplemente es dependiendo de los temas que ellos están trabajando.

—Quedan 3 años de labor suya como alcaldesa. Mencione los proyectos puntuales que planea concretar antes de que finalice su gestión.

—Queremos dejar toda una estructura deportiva robusta en el cantón de Limón. Esperamos que el fortalecimiento del deporte y la recuperación de esos espacios nos permita a nosotros seguir combatiendo la delincuencia, pero también atrayendo un turismo fresco.

“Tengo la meta de construir el Observatorio de la Persona Afrodescendiente, Centro Cultural Marcus Garvey, a falta del Black Star Line, y en los mecanismos legales para la reconstrucción del mismo.

“Vamos a impulsar el Centro Histórico Cultural de Limón, que es un proyecto que permite captar recurso de diferentes organizaciones internacionales para que se reconstruyan las obras patrimoniales en Limón. El mercado municipal quiero dejarlo concretizado, en buen estado. (Está judicializado por malversación de fondos de la administración pasada)”.

Matarrita también aseguró que el plan regulador costero permitirá generar empleo y concesionar espacios que hoy están en desuso. Asimismo, se reconstruirá el Parque Vargas, la antigua capitanía, el bulevar de Limón y se trabajará en la construcción de rutas para conectar Matina con Limón a través del distrito Río Blanco.