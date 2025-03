Colapso de los rellenos sanitarios de la GAM obliga a enviar basura del Valle Central a Limón

La crisis de los rellenos sanitarios en la Gran Área Metropolitana (GAM) y su futuro colapso obliga a tomar otro tipo de medidas como enviarlos a otros sitios, cuando se reciben niveles muy altos de basura. La empresa EBI, que administra los dos rellenos de la GAM, hace el envío de los desechos al Parque Tecnológico Ambiental (PTA) El Tomatal, en Limón, donde por tradición se disponen los residuos de Limón, Matina y Talamanca.

Hasta 175 toneladas viajan 172 kilómetros por semana desde la Estación de Transferencia en La Carpio hasta el terreno de Limón.

Voceros de la empresa señalan que este proceso no se realiza todas las semanas, sino solo cuando es necesario. Cuando es así, se envían en carretas tipo tráiler, que tienen la capacidad de unos tres o cuatro camiones de basura tradicionales, es decir, entre 25 y 35 toneladas.

“Lo que se traslada del GAM a Limón es una mínima parte y no son de municipalidades en específico”, detalló EBI ante consulta de La Nación.

Cuando se recurre a estos traslados, lo normal es que se utilicen de tres a cinco camiones, para un máximo de 175 toneladas.

Por el momento, esto no significa mayores costos para las municipalidades, ya que EBI asume los costos bajo las condiciones actuales de los contratos, “pero obviamente en el futuro cuando salgan nuevas licitaciones, los precios ofertados van a incluir los costos adicionales de traslados”, destacó la empresa en su respuesta.

La empresa destacó que la práctica de disponer los desechos lejos de donde se origina son usuales, por ejemplo, los de Alajuela se disponen en Miramar de Puntarenas.

Diputados y alcaldes opuestos

Los residuos no son transportados hasta Limón en camiones tradicionales de basura, sino que se utilizan carretas similares a tráilers. Imagen ilustrativa correspondiente al relleno de Aserrí. Foto: (Albert Marín.)

La diputada limonense Katherine Morera teme que esto se vuelva una costumbre.

“Limón no puede seguir siendo la solución fácil cuando las municipalidades del GAM no han hecho bien su trabajo. Se requieren políticas claras y sostenibles, no imposiciones”, dijo durante una sesión de la comisión de la provincia de Limón.

Esta situación es compartida por los alcaldes de la provincia, quienes temen que esta situación haga que se reste vida útil al relleno sanitario.

Para la ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, lo sucedido es consecuencia de años en los que no se actuó.

“Los gobiernos locales, encargados de la gestión de los residuos, no han atendido con la urgencia necesaria la necesidad de crear rellenos sanitarios en zonas estratégicas. Esto permitiría un manejo más eficiente y sostenible de los desechos, garantizando un adecuado traslado y disposición final”, señaló.