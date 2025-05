Alcaldesa de San Ramón criticó a Rodrigo Chaves antes de darle su adhesión: ‘Es un impresentable’

Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón, pasó de criticar con dureza al presidente Rodrigo Chaves Robles en agosto de 2024, a brindarle su adhesión nueve meses después. El giro se concretó el 23 de mayo, cuando anunció su renuncia al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), agrupación que la llevó al poder, para respaldar al mandatario y su gobierno.

Jiménez figura en una causa judicial, junto con el diputado Leslye Bojorges León, del PUSC, por el aparente recibimiento de dádivas de parte de un empresario autobusero detenido por el Caso Madre Patria. Además, se les indaga por supuesto tráfico de influencias.

La jerarca municipal calificó de “impresentable” al presidente y caracterizó su estilo de gobierno como un “chavismo autoritario”, que ponía en riesgo la democracia del país. Así lo evidencian publicaciones hechas por la misma Jiménez en un chat del PUSC, en el que participan más de cien personas, según confirmaron tres fuentes a La Nación, que forman parte del foro, pero que prefirieron no revelar su identidad.

“Es un irrespetuoso en todos los ámbitos, no solo hacia Rodrigo Arias como persona, que a ningún ser humano se le debe hacer eso, sino al presidente del primer poder de la República”, escribió Jiménez, el 13 de agosto del año pasado.

“Es un impresentable”, agregó.

La alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, criticó al mandatario Rodrigo Chaves en un chat del PUSC, pero le dio su adhesión nueve meses después. (Cortesía/Cortesía)

En otro texto, la alcaldesa criticó las conferencias que Chaves dirige todas las semanas, desde la Casa Presidencial, y el trato con los medios de comunicación.

Los comentarios los emitió en respuesta a una publicación de otro integrante del foro, sobre la posible “venezonalización” del país.

“Pues desde la forma en que este tipo hace su gobierno, con los circos de los miércoles y sus constantes faltas de respeto al Estado de derecho, golpeando, además, a los medios de comunicación, es la mezcla más clara que un chavismo autoritario, así que no es la expresión correcta venozaliarnos (porque ojalá tuviéramos la mitad del ímpetu que est(á) teniendo ese pueblo) sino más bien, estamos en peligro de la fisura de nuestra democracia”, afirmó Jiménez.

La Nación llamó en varias ocasiones a la alcaldesa a su teléfono personal para solicitarle una declaración, igualmente le remitió mensajes de texto y consultas al correo electrónico que consignó para notificaciones en su carta de renuncia al PUSC.

Igualmente se consultó al abogado de Jiménez, pero indicó que no al no ser un tema legal, no iba a emitir comentario y que no estaba enterado del tema.

La jerarca municipal criticó el estilo de gobierno de Rodrigo Chaves y el trato dado a los medios de comunicación. (Cortesía/Cortesía)

Contexto de los mensajes

La fecha en que la alcaldesa hizo sus manifestaciones coincide con una reunión celebrada en el Congreso entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, destinada a discutir la agenda de proyectos en materia de seguridad.

Chaves llegó a la cita, pese a que rechazó la invitación y la noche anterior, en una entrevista con Telediariode Multimedios, alegó que la reunión era una pérdida de tiempo.

La cita terminó en un enfrentamiento verbal entre Arias y Chaves. El gobernante criticó la agenda de iniciativa, por considerarla liviana y cuestionó las aspiraciones de los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y la independiente Gloria Navas.

Por su parte, Arias le dijo a Chaves que estaba viendo las cosas desde una óptica autoritaria, no democrática, y que en el Congreso no se dan órdenes, sino diálogo.

Alcaldesa renuncia al PUSC y da adhesión a Rodrigo Chaves

La alcaldesa comunicó el viernes su decisión de separarse del PUSC, mientras participaba en un acto organizado por la Casa Presidencial, en San Miguel de Naranjo. La actividad, según el Gobierno, marca el inicio de la construcción de la llamada punta sur de la carretera a San Carlos.

El anuncio de Jiménez fue recibido con aplausos por el presidente Chaves, quien solicitó al resto de presentes que se pusieran de pie y alentaran a la jerarca municipal.