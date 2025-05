Alcaldesa investigada por recibir presuntas dádivas renuncia al PUSC y da la adhesión a Rodrigo Chaves

La alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales, anunció este viernes su renuncia al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), agrupación política que la llevó a ocupar el cargo. Asimismo, la jerarca municipal declaró su “adhesión” al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Jiménez figura en una causa judicial, junto con el diputado Leslye Bojorges León, del PUSC, por el aparente recibimiento de dádivas de parte de un empresario autobusero detenido por el Caso Madre Patria. Además, se les indaga por supuesto tráfico de influencias.

La alcaldesa comunicó su decisión mientras participaba en un acto organizado por la Casa Presidencial, en San Miguel de Naranjo. La actividad, según el gobierno, marca el inicio de la nueva carretera de San Carlos.

El anuncio de Jiménez fue recibido con aplausos por el presidente Rodrigo Chaves, quien se encontraba sentado al frente de la alcaldesa, mientras esta pronunciaba su discurso en el escenario.

El presidente Rodrigo Chaves sostiene la mano de la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, luego que esta anunciara su renuncia al PUSC y su apoyo al Gobierno. (John Durán/John Durán)

De inmediato, el mandatario se levantó de su silla y comenzó a levantar los brazos, en dirección a los presentes, para solicitarles que se pusieran de pie y alentaran a la jerarca municipal.

Tras varios minutos de vítores, por parte de los asistentes, Jiménez indicó que no se trataba de una decisión “impulsiva ni individual”.

Afirmó que daba el paso como equipo, y que la misma determinación habían tomado sus dos vicealcaldes, Fabián Vásquez Quirós y Jenny Chaves Madrigal, quienes la acompañaron en el escenario.

La alcaldesa de San Ramón es investigada en el Caso Richter. A la jerarca municipal se le indaga por presuntamente recibir donaciones para su campaña en el plantel de buses de barrio San José, donde un empresario autobusero investigado por lavado de dinero le habría entregado personalmente el efectivo.

La alcaldesa Gabriela Jiménez afirmó que la renuncia al PUSC también la presentaron sus vicealcaldes Fabián Vásquez Quirós y Jenny Chaves Madrigal. (John Durán/John Durán)

Jiménez reconoció haber recibido una bolsa con monedas por un monto total menor a los ¢100.000. Igualmente, responsabilizó al diputado Bojorges de ponerla en esa situación.

“Leslye me embarcó, pero no tengo nada de qué avergonzarme. Durante la campaña del 2024, Leslye, sin que yo le solicitara nada, me ofreció ayuda con un amigo suyo. Como siempre pasa en medio de la campaña, yo no tenía por qué desconfiar de una persona como Leslye que siempre me pareció correcto. Ciertamente, no voy a ocultar que, por la intermediación de Leslye, me dieron una bolsa con monedas con menos de ¢100.000”, declaró la alcaldesa, el pasado mes de enero, en un comunicado.

