Renuncia segundo partido a la alianza chavista de Pilar Cisneros: ‘Fuimos sistemáticamente invisibilizados’

Un segundo partido político renunció este martes a la alianza chavista anunciada el 12 de julio por la diputada Pilar Cisneros. De las cinco agrupaciones presentadas ese día, ahora solo quedan tres.

El Partido Renacer Democrático (PRD) abandonó la alianza que tiene a la exministra de la Presidencia, Laura Fernández, como precandidata presidencial, bajo la bandera del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

La renuncia fue confirmada a La Nación por Daniel Fernández Zamora, presidente del PRD. Él adelantó, además, que buscan aliarse a otras tendencias políticas.

“Estamos en alianza con otros partidos. Haremos una rueda de prensa. Les anunciaremos para aclarar puntos”, dijo Fernández.

A través de una carta enviada a la dirigencia del PPSO, Fernández señaló: “Fuimos sistemáticamente invisibilizados, tanto en el banderazo de inicio como en el lanzamiento de candidaturas del partido”.

Click para ver el PDF Esta es la carta que envió el Partido Renacer Democrático para renunciar a la coalición chavista. DESCARGAR PDF

En la carta también se habla de “graves denuncias”, según las cuales dirigentes de Pueblo Soberano habrían llamado directamente a líderes de Renacer Democrático para pedirles que renuncien a la agrupación. Según el PRD esto ha sucedido en Escazú, Guanacaste, San Carlos y Limón.

“Consideramos que estas acciones no representan los valores que se prometieron. No son leales, no son honestos y definitivamente no son patrióticos”, se afirma en la misiva.

El 12 de julio, el movimiento impulsado por el chavismo anunció el partido oficial, formado por la coalición de cinco agrupaciones. Una de ellas era Renacer Democrático, que este martes se convirtió en la segunda en abandonar la alianza. (Albert Marín/Anuncio oficial del partido de Rodrigo Cháves.)

Nueva alianza con otros partidos

Fernández manifestó a La Nación que las bases del PRD “veían circunstancias que dentro de la dignidad humana no se pueden permitir”.

Por eso, señaló, buscan otras alianzas rumbo a la Presidencia de la República para el 2026.

“Va a haber una alianza de otros partidos. Es aprovechar esos partidos que también se unan al proyecto de coalición. Esos partidos quieren unirse a nosotros”, especificó en entrevista.

Pueblo Soberano responde

El PPSO envió un comunicado de prensa en el que confirmaba que había recibido la renuncia de Renacer Democrático.

“Es absolutamente reprochable que personas quieran aprovecharse del momento político que vive el país a las puertas de una elección nacional para querer sacar provecho individual en lugar del bienestar de la Patria”, afirmó el comunicado.

Mayuli Ortega Guzmán, presidenta y fundadora del PPSO, aseguró: “Desde un principio hemos sido enfáticos y diligentes en señalar que el Partido Pueblo Soberano no negocia los valores rodriguistas. Abrimos los brazos para recibir de buena fe, a quien quiera construir al lado nuestro el mejor futuro para Costa Rica”.

Ortega concluyó diciendo que esta situación no los detendrá, sino que los hace más fuertes para seguir trabajando.

El pasado 16 de julio, había renunciado a la alianza, el partido Esperanza y Libertad. Carlos Palacios Franco, presidente de esa agrupación, argumentó que el movimiento tiene una dirigencia tóxica y que trataron de imponerle una mordaza, además de que se sintieron burlados y utilizados.