Alcaldesa de Guácimo deja su partido para dar adhesión al presidente Rodrigo Chaves

Beatriz Mora anunció su apoyo a la precandidata presidencial del chavismo, Laura Fernández

Por Lucía Astorga

Beatriz Mora Valverde, alcaldesa de Guácimo, anunció su renuncia al Partido Justicia Social Costarricense (PJSC) para dar su adhesión al presidente Rodrigo Chaves y sumarse al proyecto electoral que buscará dar continuidad al actual gobierno en las elecciones nacionales de 2026.








