(Video) Alcalde que se unió al chavismo lo calificó en febrero como un ‘aparato político sin escrúpulos’; ahora dice que hablaba del PLN

En una actividad con Álvaro Ramos, el alcalde de Río Cuarto afirmó que, en el gobierno actual, el Estado ya no está llegando a las comunidades; ahora dice lo contrario

Por Sebastián Sánchez Ramírez
José Miguel Jiménez Araya es alcalde de Río Cuarto desde mayo del 2020, y fue reelecto en febrero de 2024 con el 83% de los votos.
José Miguel Jiménez Araya es alcalde de Río Cuarto desde mayo del 2020, y fue reelecto en febrero de 2024 con el 83% de los votos. (Foto: Damián Arroyo)







