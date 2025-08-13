(Video) Alcalde que se unió al chavismo lo calificó en febrero como un ‘aparato político sin escrúpulos’; ahora dice que hablaba del PLN

José Miguel Jiménez Araya es alcalde de Río Cuarto desde mayo del 2020, y fue reelecto en febrero de 2024 con el 83% de los votos.

José Miguel Jiménez Araya, el alcalde de Río Cuarto que renunció el martes al PLN para unirse al chavismo, había calificado a esta última tendencia política como un “aparato político sin escrúpulos”. Ahora, dice que hablaba de Liberación Nacional (PLN).

Vestido de verde y en medio de aplausos, el alcalde lanzó severas críticas a la situación en que el gobierno tiene al país durante un encuentro, en San Carlos, con el hoy candidato presidencial de Liberación, Álvaro Ramos, el 6 de febrero. Todo consta en un video publicado por el medio regional Entre Nosotros”.

Alcalde que se pasó al chavismo criticó con fuerza a este movimiento en febrero

Jiménez dijo durante la actividad liberacionista: “La lucha es fuerte, no hemos ganado nada. Esta campaña requiere que nos arrollemos las mangas y nos pongamos las tenis, que tenemos que ir casa a casa, que tenemos al frente un aparato político sin escrúpulos y que nosotros tenemos que visitar a todas las familias para decirles que don Álvaro (Ramos) debe ser el próximo presidente de la República“.

El alcalde de Río Cuarto también dijo que la figura del entonces precandidato presidencial, Álvaro Ramos, lo “volvió a ilusionar” y prometió que trabajaría en su campaña “como si fuera la mía”.

A su vez, los cuestionamientos contra el gobierno de Rodrigo Chaves fueron puntuales: “¿Quién no puede decir que hoy una cita en la Caja Costarricense del Seguro Social no tiene respuesta, que pasarán 10, 15 años? La gente se está muriendo. ¿Quién no puede decir que en las calles ya las familias no pueden salir seguras porque matan a sus hijos, matan a sus padres y ahora hasta matan a agentes del OIJ?

Agregó: “No quiero tener que montar a mi hija de cinco años dentro de cuatro, ocho o diez... en un avión para que se vaya del país que construyó este partido (PLN)”.

La Nación le envió consultas al alcalde desde las primeras horas de la tarde de este miércoles. Después de las 7 p. m., se pronunció.

“El aparato político sin escrúpulos al cual me refería es Liberación Nacional. En el video, es claro que estaba enumerando acciones estratégicas para ganar las elecciones. La cúpula inescrupulosa de Liberación se ha convertido en el mayor problema que el PLN enfrenta para ganar y así se lo ha hecho saber el pueblo de Costa Rica en las últimas tres elecciones”, dijo.

Sobre las críticas que hizo al estado de la salud, la seguridad y la posibilidad de que los hijos tengan que irse del país, ahora argumentó que estos problemas “se fueron acumulando por muchos años y en los gobiernos anteriores a este”.

Además, cambió su discurso sobre Ramos. Después de hablar de “ilusión”, este miércoles dijo que le ve “poco liderazgo” y una “capacidad para generar problemas innecesarios que luego no puede resolver”.

Cambio radical del discurso

En el acto liberacionista de febrero, Jiménez también aseveró que “el Estado Social de Derecho ya no está llegando a las comunidades“.

“¿Cuándo ha costado tanto para una familia ir a pedir una ayuda al IMAS como en este momento?“, dijo el alcalde de Río Cuarto.

El 12 de agosto, cuando anunció que se unió al Partido Pueblo Soberano (PPSO), de la candidata Laura Fernández, el alcalde afirmó que tiene una “coincidencia” con el gobierno de Rodrigo Chaves “en la visión transformadora en favor del desarrollo de nuestras comunidades”.

“Confío en la adecuada interpretación de los momentos que vivimos, asumiendo la responsabilidad de trabajar juntos por el bienestar y el progreso de nuestro país”, agregó, al tiempo que prometió trabajar a nivel territorial en favor de la campaña del PPSO.

Jiménez es el tercer alcalde que deja el PLN para unirse PPSO, cuya candidata presidencial es la exministra Laura Fernández. Los otros dos son Margoth Mora, de Buenos Aires; y Nelson Martín, de Acosta.

Este era uno de los cuatro alcaldes con los que el candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, perdió un pulso en la asamblea provincial de Alajuela.

LEA MÁS: Álvaro Ramos pierde pulso político ante alcaldes de Alajuela

El 19 de julio, en la asamblea provincial del PLN en Alajuela, el candidato Álvaro Ramos apoyó la postulación de la periodista Angie López como delegada. Sin embargo, la estructura territorial se inclinó por Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

La elección de Calvo fue posible gracias a un pacto entre los alcaldes de Alajuela, Roberto Thompson; San Mateo, Karen Alfaro; San Carlos, Juan Diego González; y Río Cuarto, José Miguel Jiménez.

Pese a que La Nación solicitó a la campaña de Ramos una nueva reacción sobre estas contradicciones de Jiménez, reiteraron lo remitido en días pasados: “En la Nueva Liberación, están y estarán quienes siempre han amado a este partido y lo han defendido en los momentos más difíciles”.