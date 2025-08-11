Estas son las figuras que el PUSC quiere llevar a la Asamblea Legislativa en 2026

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se encuentra en la recta final para definir la integración de su papeleta para diputados de cara a las elecciones de 2026.

Este lunes el candidato presidencial socialcristiano, Juan Carlos Hidalgo, anunció la elección de Abril Gordienko para encabezar la nómina diputadil, por la provincia de San José.

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC, puede elegir al primer lugar de San José y a dos segundos lugares de tres provincias. (Albert Marin/Juan Carlos Hidalgo ratificado candidato del PUSC.)

Además del primer lugar de San José, Hidalgo puede nombrar las segundas posiciones de Alajuela, Cartago y Heredia.

Gordienko estará acompañada por Jeffry Montoya Rodríguez y Natalia Rudín Castro, en el segundo y tercer lugar de San José, respectivamente. Sus compañeros de fórmula fueron seleccionados por la asamblea provincial, como parte del proceso de renovación de estructuras.

LEA MÁS: Juan Carlos Hidalgo anuncia a excandidata del Movimiento Libertario para liderar papeleta por San José

El principal candidato a diputado por la provincia de Alajuela es el regidor Jorge Arturo Campos Araya, quien figura como investigado en el expediente judicial del Caso Richter, relacionado con el diputado Leslye Bojorges León, también socialcristiano.

LEA MÁS: Fiscalía investiga al principal candidato a diputado del PUSC por Alajuela

En el tercer lugar figura Edgar Alfaro Vargas, mientras que el segundo puesto se le reservó a Hidalgo.

En el primer lugar de la papeleta de Cartago, se postuló a Iría Calderón Campos y en el tercero, a Dora Ramírez Meléndez.

Mientras que el primer lugar de Heredia es para Paola Sáenz Salazar.

En la papeleta de Puntarenas, están Freiner Lara Blanco (alcalde de Golfito), Heidi Hidalgo Madrigal y Juan Espinoza Montenegro, mientras que la de Limón está integrada por José Paublo Céspedes, Johanna Paola Jiménez y Sergio Araya Aguilar.

Por último, en la papeleta de Guanacaste figuran Bismarck Villegas Hernández; Ivonne Espinoza Rosales y Alejandro Sánchez Hidalgo.