Política

Estas son las figuras que el PUSC quiere llevar a la Asamblea Legislativa en 2026

La mayoría de integrantes fueron escogidos por las asambleas provinciales de la agrupación política; el candidato presidencial puede nombrar a un primer lugar y tres segundas posiciones

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se encuentra en la recta final para definir la integración de su papeleta para diputados de cara a las elecciones de 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PUSCCandidatos a diputadosJuan Carlos HidalgoElecciones 2026
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.