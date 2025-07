Fiscalía investiga al principal candidato a diputado del PUSC por Alajuela

El principal candidato a diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por la provincia de Alajuela, el regidor Jorge Arturo Campos Araya, figura como investigado en expediente judicial del Caso Richter, relacionado con el diputado Leslye Bojorges León, también socialcristiano.

Así lo confirmó este viernes la Fiscalía General de la República, ante consulta de La Nación.

LEA MÁS: Fiscal señala quién era el intermediario entre diputado Lesye Bojorges y sospechoso de lavado

El lunes, el PUSC dio a conocer los nombres de 16 aspirantes a la Asamblea Legislativa que eligieron las asambleas provinciales de esa agrupación política, el fin de semana pasado.

La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que Jorge Arturo Campos figura como imputado en una investigación por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Se trata del expediente judicial 24-000059-0033-PE, donde también figuran como investigados la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales; Carlos Ávila, viceministro de Transportes; Marlen Luna Alfaro, exdirectora de Migración y actual presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), y Lourdes Sáurez Barboza, directora de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP).

En declaración vía WhatsApp a este medio, Campos enfatizó que la su postulación a diputado se logró mediante un proceso que empezó con las asambleas distritales.

“Este proceso dura cerca de un año y yo he estado durante todo el proceso. Sobre la imputación de la que me habla, me enteré por las noticias de que soy parte de la investigación. Es imposible que yo sea acusado por cohecho, porque no era funcionario público en ese momento”, dijo Campos.

Agregó que acudirá cuando la Fiscalía lo requiera y enfatizó que, al día de hoy, no ha sido buscado por el Ministerio Público ni ha sido notificado de ningún proceso.

En enero, este medio reveló que el fiscal general señaló a Campos Araya, quien actualmente es regidor propietario del cantón central de Alajuela, como el supuesto intermediario entre el diputado Bojorges y un empresario de autobuses sospechoso de formar parte de una organización dedicada al fraude registral y el lavado de dinero, investigado en el Caso Madre Patria.

LEA MÁS: Casos Madre Patria y Richter, PUSC y gobierno: explicamos paso a paso las conexiones y consecuencias

En una conversación que consta dentro del expediente del Caso Richter, sobre presuntas faltas al deber de probidad del diputado Leslye Bojorges, Carlo Díaz analizó una conversación entre el autobusero Jonathan Herrera González y el regidor Jorge Arturo Campos Araya.

La conversación se produjo el 23 de noviembre del 2023, cuando Campos Araya era candidato a la Alcaldía de Alajuela por el PUSC. Debido al tono de la conversación entre ambos, la Fiscalía General concluyó que existía una relación de amistad entre el concejal y el empresario, hoy detenido por sospecha de legitimación de capitales.

“Jonathan Herrera González se comunicó con un sujeto que es identificado en la conversación como Arturo Campos y se confirmó que es Jorge Arturo Campos Araya, quien figuró como intermediario para que Herrera González entrara en contacto con el investigado Leslye Rubén Bojorges León, por su cercanía política con este último y la amistad que sostiene con el primero”, detalló el fiscal en su análisis.

Durante la llamada, el regidor pidió al autobusero que lo disculpara por no haberlo atendido antes, porque la “gente del CTP (Consejo de Transporte Público) no lo está ayudando”.

LEA MÁS: OIJ: Intervención telefónica captó a Leslye Bojorges solicitando dinero a detenido en Caso Madre Patria

Según la escucha telefónica, Arturo Campos le preguntó a Herrera si estaba en comunicación directa con el diputado Bojorges, si lo estaba ayudando o abandonando, y el autobusero le contestó que sí lo estaba ayudando.

“La idea es que nos ayudemos entre los dos”, le dijo el regidor socialcristiano al sospechoso.

La hipótesis del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía General es que Leslye Bojorges le habría pedido una dádiva al autobusero, luego de hacer gestiones ante el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, para solucionar los problemas que estaban teniendo sobre la ruta de autobuses en Barrio San José de Alajuela.

En otras pesquisas, la Fiscalía detectó una conversación entre Bojorges y el autobusero, en noviembre de 2023, en la que el diputado le habría pedido una ayuda financiera para Gabriela Jiménez Corrales, actual alcaldesa ramonense, de cara a la campaña municipal.

LEA MÁS: OIJ siguió a alcaldesa de San Ramón cuando recibió ‘ayudita’ financiera de detenido en Caso Madre Patria

El fiscal sospecha que Jorge Arturo Campos conocía de las ayudas que Bojorges le brindaba a Herrera sobre las rutas de transporte público.

‘Que autoridades investiguen hasta últimos alcances’

Consultado sobre la designación de Campos como aspirante a diputado, el candidato presidencial del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, aseguró que la agrupación es respetuosa del trabajo de las autoridades judiciales.

“Las autoridades judiciales deben investigar este tipo de situaciones hasta sus últimos alcances, para esclarecer los hechos y las responsabilidades de cada quien”, indicó Hidalgo.

LEA MÁS: OIJ detecta 19 llamadas entre diputado, alcaldesa y sospechoso de lavado

Agregó que Campos “ha señalado en múltiples ocasiones que él se encuentra a las órdenes de la Fiscalía para colaborar en la investigación”.

Otros candidatos a las diputaciones

Adicionalmente, fueron elegidos como aspirantes al Congreso Jeffry Montoya Rodríguez y Natalia Rudín Castro, en el segundo y tercer lugar de San José, respectivamente. El primer lugar lo definirá el candidato presidencial, tal como lo permite el estatuto partidario del PUSC.

LEA MÁS: OIJ: Intervención telefónica captó a Leslye Bojorges solicitando dinero a detenido en Caso Madre Patria

Junto con Jorge Arturo Campos, en Alajuela, fue elegido Edgar Alfaro Vargas en el tercer lugar, y el segundo se le reservó a Hidalgo, lo mismo que los segundos lugares de Cartago y Heredia.

En el primer lugar de la papeleta cartaginesa, se postula a Iría Calderón Campos y en el tercero, a Dora Ramírez Meléndez, mientras que el primer lugar de Heredia es para Paola Sáenz Salazar.

En la papeleta puntarenense, están Freiner Lara Blanco (alcalde de Golfito), Heidi Hidalgo Madrigal y Juan Espinoza Montenegro, mientras que la de Guanacaste está integrada por José Paublo Céspedes, Johanna Paola Jiménez y Sergio Araya Aguilar.