Juan Carlos Hidalgo anuncia a excandidata del Movimiento Libertario para liderar papeleta por San José

El aspirante presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, anunció este lunes que una excandidata a la vicepresidencia por el Movimiento Libertario (ML) encabezará la papeleta diputadil por San José de la agrupación rojiazul de cara a las elecciones de 2026.

Se trata de Abril Gordienko, quien integró la fórmula presidencial del Movimiento Libertario en las elecciones de 2014 junto a Otto Guevara.

Durante una transmisión en vivo por Facebook, Hidalgo destacó que eligió a Gordienko por su preparación, señalando que ha estudiado a fondo la realidad nacional y las reformas que Costa Rica necesita, con un énfasis particular en el ámbito educativo.

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC, eligió a Abril Gordienko, exaspirante a la vicepresidencia con el Movimiento Libertario (ML), para encabezar nómina de diputados por San José. (La Nación/Diseño Canva/La Nación)

Noticia en desarrollo.