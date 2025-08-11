Juan Carlos Hidalgo anuncia a excandidata del Movimiento Libertario para liderar papeleta por San José

Se trata de Abril Gordienko, quien integró la fórmula presidencial del Movimiento Libertario en las elecciones de 2014 junto a Otto Guevara.
Durante una transmisión en vivo por Facebook, Hidalgo destacó que eligió a Gordienko por su preparación, señalando que ha estudiado a fondo la realidad nacional y las reformas que Costa Rica necesita, con un énfasis particular en el ámbito educativo.
