Juan Carlos Hidalgo anuncia a excandidata del Movimiento Libertario para liderar papeleta por San José

El aspirante presidencial del PUSC destacó el perfil técnico de Abril Gordienko para encabezar lista de diputados por San José

Por Lucía Astorga

El aspirante presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, anunció este lunes que una excandidata a la vicepresidencia por el Movimiento Libertario (ML) encabezará la papeleta diputadil por San José de la agrupación rojiazul de cara a las elecciones de 2026.








