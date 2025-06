Juan Carlos Hidalgo: ‘¿Qué es lo que queremos: venganza o soluciones?’

El internacionalista Juan Carlos Hidalgo fue primero conocido como analista para la cadena CNN; no obstante, en 2019 incursionó de forma directa en la política, cuando se afilió al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En 2022 se postuló como candidato a diputado, pero no resultó electo; no obstante, en agosto de ese mismo año fue nombrado presidente de la agrupación socialcristiana, cargo al que renunció en enero pasado para aspirar a la Presidencia de la República.

El precandidato habló en exclusiva con Revista Dominical sobre el gobierno de Rodrigo Chaves, la que considera la peor crisis de seguridad de la historia de Costa Rica, la columna en que propuso que Rodrigo Arias ‘tomara’ el gobierno en lugar de Carlos Alvarado, y la posible venta de activos estatales.

Juan Carlos Hidalgo cuestiona a los costarricenses ‘¿Queremos: venganza o soluciones?’

— El PUSC no ha realizado su asamblea, pero usted es el único precandidato inscrito, ¿Deberíamos tratarlo como candidato o precandidato?

— (Risas) Candidato virtual suena un poco extraño, pero lo que queda pendiente es un formalismo, que es la ratificación de la Asamblea Nacional antes del 31 de julio.

— ¿Por qué aspira a la Presidencia y por qué eligió al PUSC?

— Este país tiene grandes oportunidades y desafíos, y no los estamos sabiendo aprovechar. Pasé años en el extranjero formándome. En mi capacidad como analista de políticas públicas logré comparar las circunstancias que están viviendo muchos países, su recorrido a nivel de historia, de políticas económicas y demás. Vi que Costa Rica la tiene picando frente al marco en muchos aspectos y no estamos sabiendo aprovecharlo.

“Muchas veces nos ahogamos en discusiones tratando de inventar la rueda, cuando la rueda ya fue inventada. Es una cuestión de emular políticas exitosas que han sido implementadas en otros países. Por eso, después de 14 años estando en Estados Unidos estudiando políticas públicas, decidí pasar de las ideas a los hechos y decidí involucrarme en política.

“¿Por qué con el Partido Unidad Social Cristiana? Es el partido de mi infancia, yo nací en una familia socialcristiana en San Carlos, después abandoné las filas del partido, pero cuando tomé la decisión de regresar a Costa Rica y reincorporarme en política electoral, fue la decisión más natural. Me sentía en casa. Además, siento que el PUSC es el partido que ha hecho mejor las cosas cuando ha sido gobierno".

— Su imagen trascendió especialmente cuando fue analista para CNN. Me gustaría que se retrotraiga a ese papel y me diga cómo ve el panorama político nacional y específicamente al Poder Ejecutivo, al que usted aspira.

— Es una oportunidad perdida. Si nosotros vemos, este presidente llega con un mandato popular que fue creciendo. Ganó 52% a 48% contra José María Figueres, pero en los primeros meses tras asumir el poder el presidente sumó grandes niveles de apoyo que le hubieran permitido impulsar una agenda de transformaciones importantes.

“Rápidamente, muchos caímos en cuenta de que el presidente traía otra agenda, y era una agenda más de sacadas de clavo y de tratar de saldar cuentas con sus autopercibidos enemigos políticos. Es por eso que es bastante frustrante lo que hemos visto en los últimos años en el país.

“Seguimos sufriendo serios retrocesos en muchos en muchos ámbitos: en seguridad, el mayor de todos, estamos ante la peor crisis de seguridad de la historia de Costa Rica. Esto impacta seriamente la calidad de vida de los costarricenses, impacta el ingreso de turistas al país... entre otras cosas.

“Vemos que la crisis en el sector educativo continúa, el apagonazo educativo. Se perdieron estos tres años de gobierno, nunca llegó la ruta de la educación. La situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se agrava: en los últimos 2 años han muerto 5.800 costarricenses en listas de espera.

“Tenemos una economía que crece, que se está desacelerando, y que curiosamente no está generando empleo. A marzo de este año había 70.000 personas empleadas menos respecto a lo que había en febrero del 2020, es decir, el mes antes de la pandemia, lo cual es totalmente contraproducente, el propósito del crecimiento económico es que la gente trabaje.

“Por otro lado, estoy viendo una película que yo vi muchas veces como analista: la del hombre fuerte, outsider, que llega a hablarle al oído a un país cansado, a un país frustrado por una institucionalidad que le está fallando.

“Pero llega diciendo que la solución a todos los problemas del país es que le den un cheque en blanco. En este caso el presidente dice que la solución a la inseguridad, a la salud, a la educación, a todo, es que le den 40 diputados, sin explicar qué es lo que quiere hacer con esos 40 diputados. Esa película ya yo la vi, y siempre termina en un mar de lágrimas".

“Chaves traía una agenda de sacadas de clavo y de tratar de saldar cuentas con sus autopercibidos enemigos políticos” — Juan Carlos Hidalgo

— ¿Qué opina de las recientes decisiones de Rodrigo Chaves, por ejemplo, destituir a la Junta Directiva del Banco Nacional o vetar la ley que permite realizar allanamientos por la noche?

— Todo va en una misma línea. En el caso del veto a los allanamientos, es un proyecto de ley que contaba inicialmente con el apoyo del oficialismo en el Congreso, pero el presidente ahora dice que no le piensa dar más armas a la justicia para combatir al crimen organizado. Todo esto a la luz de la pugna de poder que existe entre el presidente y el Poder Judicial.

“El presidente está pensando más en sus propios intereses, que los intereses del país. Los criminales, especialmente el crimen organizado, no trabajan de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Yo apoyo el resello de este proyecto de ley, una vez que se diriman las dudas de constitucionalidad.

“Sobre el tema del Banco Nacional: no es la primera vez que el presidente atenta contra la autonomía de una institución. En este caso una institución financiera. Preocupa ese interés tan manifiesto que ha mostrado el Poder Ejecutivo en controlar a la principal entidad financiera del país, y el interés en ciertos créditos que ha dado ese banco.

“Esperemos que los diferentes órganos que velan por la autonomía de estos entes reaccionen prontamente, porque no se puede seguir creando un precedente en esta dirección, de un presidente que pasa por encima de la autonomía de instituciones".

— Cuando usted señala que el presidente, con el tema de los allanamientos, piensa más en sus propios intereses, ¿a qué se refiere? ¿Esa ley puede ir en contra de los intereses personales de Rodrigo Chaves?

— El presidente lo dijo textualmente: ‘no se le pueden dar alas a un animal ponzoñoso’. Y lo hizo a la luz de las investigaciones que él está atravesando en este momento por parte de la Fiscalía. Entonces, sí, parece que él está más interesado, más preocupado, por su situación personal que por la situación que atraviesan miles de costarricenses con la seguridad ciudadana.

“El presidente está pensando más en sus propios intereses, que los intereses del país” — Juan Carlos Hidalgo

— ¿Cuál sería su principal crítica al presidente Chaves?

— La crítica sería que hay que enfocarse en las necesidades de los costarricenses. Hay que enfocarse en lo que le apremia a las familias, que es seguridad, empleo, educación, salud. No caer en pleitos improductivos.

“Yo entiendo que en este momento se vive una crispación, se vive enojo por parte de la ciudadanía, por una institucionalidad que ha venido fallando. Pero cuando uno está enojado, uno tiene que ver qué hace, o agarra las cosas a patadas, o resuelve. Esa es la gran incógnita que tenemos en las próximas elecciones. ¿Qué es lo que queremos: venganza o soluciones? Lamentablemente el presidente se ha dedicado a buscar venganza en los últimos 3 años, nada indica que vaya a cambiar".

— Chaves se ha referido con ofensas a dos diputados del PUSC: a Alejandro Pacheco y Carlos Felipe García los trató de malnacidos y desgraciados por votar a favor de un incremento del 2% al FEES. También dijo que ambos pertenecen al “PUS infeccioso”. ¿Cómo valora que responda de esta forma?

— Eso no se hace, eso no se hace. Los costarricenses necesitan a un estadista al frente de este país, necesitan liderazgo, no necesitan gamberrismo, que lamentablemente es lo que hemos venido recibiendo por parte de este presidente.

“La Unidad se ha caracterizado por hacer una oposición responsable. En temas como jornadas 4-3, la apertura del mercado eléctrico, son proyectos que en el pasado el partido ha impulsado. Mal haríamos en oponernos simplemente porque no somos gobierno. Esto revela que, sin importar las malacrianzas del presidente, nosotros vamos a seguir impulsando los proyectos que consideremos que son importantes”.

— Recientemente la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, renunció al PUSC y le dio la adhesión al chavismo. Ella es investigada en el Caso Madre Patria por recibir dinero proveniente de un sospechoso de lavado. ¿Cómo interpreta usted la salida de Jiménez?

— Ya nosotros pasamos la página de eso. La decisión de doña Gabriela, será doña Gabriela la que tiene que dar cuentas al respecto. Lo que nosotros ahora estamos enfocados es en seguir construyendo este proyecto político, enfocados en las propuestas, en el plan de gobierno que llevamos muy avanzado.

— Otros líderes del PUSC han tenido cercanía con el gobierno. Por ejemplo, Erwen Masís fue designado en el BCIE; Leslye Bojorges le dijo al presidente que él estaba en el Congreso para ayudarle. Pablo Heriberto Abarca es embajador en México. Jorge Eduardo Sánchez es presidente de la Junta Directiva del Banco Popular sin cumplir requisitos. Hay líderes del PUSC que forman parte del gobierno. ¿Ha existido un cogobierno?

— En lo que estoy concentrado es en el recurso humano y las personas que estamos trayendo a bordo para impulsar este proyecto político. Me siento emocionado de la calidad de la gente que ha venido incorporándose a mi campaña, tanto para aspirar a ciertos puestos de elección popular, como para participar en la elaboración del plan de gobierno.

— En el PUSC sigue estando Bojorges y Abarca forma parte del partido. ¿Tienen algún rol en su campaña?

— Don Leslye no está involucrado en la campaña en ningún en ninguna capacidad y no va a tener ningún rol en esta campaña. Pablo Heriberto está en México en su rol de embajador.

— Figuras del PUSC han formado parte de los últimos tres gobiernos: Ana Helena Chacón y María del Rocío Sáenz en la administración Solís; Rodolfo Piza, Edna Camacho, Rocío Aguilar, Rodolfo Méndez y Agustín Castro en el gobierno Alvarado. En la administración Chaves, además de la cercanía de Bojorges, Abarca, Masís y Jiménez, continúan Esmeralda Britton y Nogui Acosta. ¿Cómo se diferencia el PUSC del gobierno?

— Nosotros vamos a ser un gobierno que tiene muy claro cuál es su dirección a partir del día uno, y es traer seguridad de vuelta a Costa Rica. El país pasó a ser el segundo país más violento de América Central. Es por eso que proponemos aumentar a 20.000 efectivos la Fuerza Pública. Una reforma penitenciaria. Tenemos también propuestas para atender la creciente disparidad de oportunidades (...).

“Entonces, ¿en qué se va a diferenciar nuestro gobierno de los anteriores? En que tenemos una agenda muy bien definida, muy bien pensada con una visión país clara y vamos a trabajar desde el día uno en ese proyecto".

— ¿Y qué le diría usted a los ciudadanos que consideren que son caras repetidas, caras que ya han visto en gobiernos anteriores?

— Yo me voy a rodear de la gente que tenga vocación de servir con experiencia, gente que puede haber pasado o no por el gobierno, pero si pasaron por el gobierno que lo haya hecho bien. Sin ningún cuestionamiento. Y que tengan bien clara esa misión, esa visión que vamos a impulsar desde el gobierno, y que tengan el compromiso de sacarla adelante.

— ¿Está satisfecho con el papel de la fracción legislativa del PUSC?

— Con los compañeros de la fracción hemos trabajado de cerca, la mayoría de ellos son amigos personales. Converso con ellos constantemente. Como en todo grupo humano, siempre hay espacio para divergencias sobre un proyecto de ley en particular o a la hora de hacer control político.

“La fracción ha hecho un papel responsable apoyando proyectos de ley del Ejecutivo cuando hay que apoyarlos. Impulsando proyectos propios. Es una de las fracciones legislativas que más proyectos de ley ha logrado aprobar. Así que yo creo que es una bancada que ha venido respondiéndole a la confianza que le depositaron los costarricenses”.

— En enero, el excandidato Rodolfo Piza le dio la adhesión a su campaña, al igual que el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué papel tendrán en su campaña?

— Con don Rodolfo y don Miguel hablo constantemente, así como hablo con muchas figuras que han estado en gobiernos socialcristianos. Hay mucho que aprender de ellos. Cuando la Unidad ha sido gobierno, este país ha estado mejor. Hablo con ellos y con otros otros actores, me nutro muchos de sus consejos.

— Piza dijo que no debía existir cercanía entre el PUSC y el chavismo. ¿Concuerda con esas palabras?

— Creo que el proyecto político del chavismo cada vez va mostrando más un rostro preocupante: una vena autoritaria que ya yo he visto, como mencioné anteriormente, en otros países. Por supuesto que no es congruente que personas que compartimos la visión democrática que ha caracterizado a este país por más de 70 años, se encuentren cómodas al alero del chavismo.

“Por eso, yo concuerdo (con Piza) por lo menos desde el punto de vista de que no tenemos nada en común con la dirección del proyecto chavista. Eso no quiere decir que en temas de políticas públicas no haya congruencias con ese proyecto, así como hay congruencias también con otros proyectos”.

— Vimos al alcalde de Matina, Walter Céspedes, en la presentación de su candidatura. Don Walter es investigado por el caso Diamante pero, además, en una llamada dijo a un gerente de Meco que le ofrecía una mujer indígena. ¿Qué papel tendrá él en su campaña?

— Yo me precio del apoyo de la mayoría de los alcaldes del partido y la mayoría de los dirigentes a lo largo y ancho del país. Esto es un partido político con amplia presencia nacional. Tenemos alcaldías que van desde Upala hasta Golfito, que van desde Talamanca hasta Nandayure. Los alcaldes son una piedra angular de la estructura de un partido con amplia presencia nacional.

“Tanto Walter como otros alcaldes, por supuesto, cuento con el apoyo de ellos”.

— ¿Él va a tener algún rol específico en su campaña?

— No, él está concentrado en sus actividades como alcalde de Matina. Obviamente en una elección él y todos los demás alcaldes participan activamente, pero un rol específico no tiene.

— La diputada Pilar Cisneros confirmó que el presidente Rodrigo Chaves evaluaba renunciar a la Presidencia para postularse como diputado. ¿Le parece correcto?

— Cuando uno asume un compromiso con los costarricenses, se supone que debe cumplirlo. El compromiso al cual él hizo juramento el 8 de mayo del 2022 era de liderar al país por 4 años. Eso de que uno renuncie antes de que termine el mandato constitucional, por diversas circunstancias, pero más por oportunismo político, me parece que es nuevamente quedarle mal a la confianza que le depositaron los costarricenses.

“Más allá de si es legal o no, lo cierto es que los votantes lo eligieron para un periodo de 4 años y parece que él está contemplando abdicar a esa responsabilidad”.

— En octubre del 2020, en una columna de La Nación, usted sugirió que el presidente Carlos Alvarado tenía que aceptar “un papel ceremonial de jefe de Estado”, y “designar a una figura de mucho peso como ministro de la Presidencia para que gobierne por el resto del período presidencial”. Sugirió el nombre de Rodrigo Arias. ¿Mantiene lo dicho?

— Fue una columna escrita muy torpemente. En ese momento yo tenía un alto nivel de frustración por lo que me parecía falta de liderazgo y de efectividad por parte del presidente de la República, por eso escribí esa columna sobre la necesidad de tener un ministro de la Presidencia efectivo, que pusiese a andar al Ejecutivo.

“Escribí una columna que obviamente fue muy torpemente escrita, pero ya eso pasó. Eso sí, sigo compartiendo la lectura de que un presidente tiene que arrollarse las mangas, tiene que estar muy involucrado, no solo en el trabajo de los ministerios, sino también en la relación con los otros poderes, una relación de respeto, de diálogo".

— Si pudiera devolver el tiempo, ¿no le daría clic a “publicar” ese artículo?

— No le daría clic al botón de enviar. (Risas)

— Si usted llega a ser presidente, ¿qué respondería a una persona que dice que usted no tiene liderazgo, que no está cumpliendo el mandato popular, que debería apartarse el cargo?

— Yo sé que las magnitudes importan, pero yo ya pasé por una posición de liderazgo como presidente del partido, y uno está constantemente expuesto a críticas, hay que tener la receptividad para recibirlas y procesarlas.

“Enfatizo el término ‘procesar’, porque muchas veces pueden ser críticas que simplemente buscan minar la autoridad, o son críticas destructivas. Pero otras veces hay algo de realidad, algo de verdad en esas críticas, lo cual merece atención. Mi actitud siempre va a ser de receptividad a todas las críticas, pero siempre me reservo el derecho de procesarlas”.

— Más allá de fortalecer el régimen definitivo, ¿cómo podría lidiar Costa Rica con un aumento arancelario (como el impuesto temporalmente por EE. UU., de más del 10% incluso)?

— Tenemos que buscar bajar costos dentro de nuestra economía, para hacer una economía más dinámica, más competitiva, donde sea menos caro producir.

“Tomo dos grandes reformas que nosotros pensamos impulsar: rebajar las cargas sociales, de tal forma que mejoremos la empleabilidad de las personas, especialmente aquellas que no terminaron secundaria. El 70% de los costarricenses mayores de 25 años no terminaron secundaria".

“Si usted tiene altos impuestos al salario, que las cargas sociales son impuestos al salario, esto atenta contra la empleabilidad de esas personas, y las sume en la informalidad y el desempleo. 850.000 personas costarricenses están en la informalidad, un 40% de la fuerza laboral”.

“Por otro lado, la apertura del mercado eléctrico. Los costos de la electricidad, especialmente a nivel comercial e industrial, son muy altos, y esto afecta la competitividad de las empresas costarricenses y también afecta la creación de empleo".

“Estamos también hablando de una agenda de combate de prácticas anticompetitivas, de eliminación de regulaciones que encarecen los costos de producción. La aplicación de una guillotina regulatoria. Según la OCDE, Costa Rica es uno de los países donde las regulaciones son de las más asfixiantes al sector productivo".

— La pregunta obligatoria cuando alguien habla de bajar cargas impositivas: ¿cómo se financia el Estado con menos impuestos?

— Ricardo Jiménez decía que la mejor reforma fiscal es una buena cosecha de café, y lo decía en los años 30, refiriéndose a que cuando a la economía costarricense le va bien, a las arcas del Estado le va bien.

“Del 2004 al 2007, la carga tributaria de Costa Rica aumentó en más de dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), que ha sido uno de los mayores aumentos en los últimos 40 años, y se logró sin que hubiese aumentos de impuestos. La economía creció en promedio 5.8% anual durante esos 5 años.

“Una buena economía tiene un efecto virtuoso sobre las arcas estatales. Hay que hacer rebajas de impuestos de manera responsable, de forma que no comprometamos la estabilidad de las finanzas del Estado y la responsabilidad fiscal. Pero también tenemos que tener en cuenta que al reducir impuestos vamos a liberar las fuerzas productivas de este país”.

— ¿El Estado es demasiado grande? ¿Es necesario cerrar o vender instituciones?

— Yo abrazo un principio socialcristiano: el Estado debe meterse en aquellas áreas en donde el sector privado no puede, no lo hace, o no lo hace bien, o donde la sociedad civil tampoco actúa. Eso nos lleva a cuestionarnos el rol de varios entes estatales. Esa debe ser la vocación de un gobernante: revisar si las instituciones cumplen su objetivo. Vamos a revisar el rol de diversas instituciones. Por ejemplo, la Fanal (Fábrica Nacional de Licores) desde hace tiempo debería haberse cerrado.

“También estamos contemplando la venta de un activo del Estado, con el fin de financiar un fondo de seguridad nacional que sirva para el financiamiento en materia de seguridad. El desafío que Costa Rica enfrenta en materia de seguridad es existencial. (...) Estamos valorando algunos de los que se han puesto en el tapete en las últimas décadas. Puede ser el Banco de Costa Rica (BCR) u otro".

— Hablando de la fracción legislativa: el 1.° de mayo, ¿cuál es su análisis de esa jornada? Vimos que don Carlos Felipe García y doña Daniela Rojas se enfrentaron por la secretaría y ganó el primero.

— Ya yo pasé la página, el partido ha pasado la página. En este momento estoy trabajando muy de cerca con el nuevo jefe de fracción, don Alejandro Pacheco.

— Fue llamativo que se enfrentaran dos socialcristianos. Eso podría interpretarse como grietas en la fracción. ¿Es así?

— Fue un trago amargo, pero nuevamente ya pasamos la página. En todo grupo humano siempre se presentan divergencias. Lo importante es saber superarlas de una manera efectiva.

