Anna Katharina Müller admite que ‘no le dio la gana publicar la Ruta de la Educación’

La exministra del MEP, Anna Katharina Müller Castro admitió que “no le dio la gana publicar la Ruta de la Educación”. La hoy exjerarca hizo la afirmación el 5 de mayo, durante la manifestación chavista en la que participaron cientos de personas para apoyar al mandatario Rodrigo Chaves, durante su informe de labores en la Asamblea Legislativa.

Desde en Anfiteatro de la Plaza de la Democracia, en San José, y con micrófono en mano, Müller aseveró: “Me siento muy orgullosa de haber escuchado todos los logros que dejamos en el Ministerio de Educación. Porque don Rodrigo Arias no sabe, pero la ruta sí existe, solo no me dio la gana publicarla, para que ellos la despedacen”.

Anna Katherina Müller hizo revelación sobre la ruta de la educación

En su discurso del 5 de mayo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias aseguró que uno de los sectores más afectados durante el gobierno de Rodrigo Chaves es el de Educación.

“La llamada Ruta de la Educación nunca existió, más que en la mente de la entonces ministra”, había dicho Arias, minutos antes.

La exministra Müller hizo la revelación sobre la Ruta, tres meses después de renunciar a su cargo. Durante su gestión, las preguntas sobre el documento que precisara las metas, la metodología, el fundamento técnico, el cronograma y el presupuesto fueron constantes y reiteradas.

La Nación le escribió un mensaje de WhatsApp a Anna Katharina Müller para conversar acerca de lo manifestado; sin embargo, aún no se recibe respuesta.

Anna Katharina Müller, exministra del MEP, admitió que "no le dio la gana publicar" la Ruta de la Educación. (Jose Cordero)

Ruta desconocida

De la Ruta de la Educación se habla desde el 2 de febrero del 2023, cuando fue presentada oficialmente por Müller. Luego de ese anuncio, en el que participó el presidente Rodrigo Chaves, varios miembros del gobierno y otros invitados, no se entregó ningún documento, sino que se colgaron 59 diapositivas en el sitio web del MEP.

Siete meses después, en setiembre del 2023, durante una exposición en un congreso organizado por Ulacit, la jerarca insistió en que la Ruta de la Educación es un “proceso vivo”. “Por eso es que la Ruta de la Educación sí existe, solo que la Ruta me la inventé yo”, añadió.

En julio del 2024, la entonces ministra dijo a La Nación que la ruta saldría cuando fuera oportuno.

“Todo el mundo está enfocado en un documento, el documento lo han conocido diversos grupos, tomaremos la decisión cuando sea oportuno. En este momento la gente debería enfocarse en los resultados que se han logrado de la Ruta”, dijo Müller.

El 14 de febrero, Leonardo Sánchez Hernández, nuevo jerarca del MEP, se desmarcó de la Ruta de la Educación, plan que calificó como “la metodología” de su antecesora y aseguró que durante sus 15 meses al frente de la institución tendrá un plan de trabajo al que no le puso nombre.