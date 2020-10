Piensa mal y acertarás. La actuación del gobierno en las últimas semanas no deja dudas sobre sus intenciones. No solo es evidente que pretende un parche fiscal que le permita patear la bola hasta mayo del 2022, sino que su estrategia, además, consiste en dilatar la toma de decisiones para que el inminente pánico de los mercados no deje otra opción que aprobar los impuestos que siempre ha pretendido.