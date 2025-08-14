Editorial

Editorial: Transfuguismo en las alcaldías

El reciente cambio de bando político de varios alcaldes se asienta más en razones transaccionales que en programas o valores. Existen fuertes indicios de que el Ejecutivo lo ha inducido con presiones, prebendas y promesas personales

Por La Nación
Con un año y tres meses en el cargo, nueve alcaldes renunciaron a sus partidos y se manifestaron cercanos al gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
Con un año y tres meses en el cargo, nueve alcaldes renunciaron a sus partidos y se manifestaron cercanos al gobierno del presidente Rodrigo Chaves.







La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

