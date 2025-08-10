Desbandada municipal: 10 alcaldes desertan de sus partidos para sumarse al chavismo

En los últimos cinco meses se ha registrado una desbandada de alcaldes que han desertado de los partidos con los que llegaron al poder en las elecciones municipales de febrero de 2024, para sumarse abiertamente al chavismo.

Con sus renuncias, ya son diez las autoridades locales que han roto filas con sus agrupaciones políticas y han manifestado respaldo público al presidente Rodrigo Chaves.

Con un año y tres meses en el cargo, nueve alcaldes renunciaron a sus partidos y se manifestaron cercanos al gobierno del presidente Rodrigo Chaves. (Diseño Canva/La Nación/La Nación)

Los partidos Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó al mandatario a Zapote, Unidos Podemos, liderado por la exministra de la Presidencia Natalia Díaz, y Unidad Social Cristiana (PUSC), son los más afectados, con dos salidas cada uno.

El politólogo Daniel Calvo indicó que los alcaldes pueden aportarle al chavismo las estructuras territoriales de las que han carecido los últimos gobiernos, incluido el actual.

Además, “pueden desempeñar roles fundamentales de organización y movilización electoral, pensando en el día de las elecciones, así como alimentar clientelarmente a sus bases en distintos territorios”, destacó el analista.

Anuncios en actos oficiales

En cuatro de los casos, los anuncios de retirada se realizaron durante actos oficiales organizados por la Casa Presidencial.

Este fue el caso de los alcaldes Máximo Chaves Ovares (Atenas), María Gabriela Jiménez Corrales (San Ramón), Nelson Martín Umaña Quirós (Acosta) y Martín Vargas Calderón (Turrubares), quienes formalizaron sus renuncias en presencia del propio mandatario.

Dos alcaldesas más —Ana Matarrita McCalla, de Limón, y Diana Méndez Masís, de Carrillo— comunicaron su decisión a través de entrevistas concedidas a los canales Trivisión y Opa, respectivamente.

Los cuatro restantes dieron a conocer sus renuncias mediante comunicados en redes sociales o al notificar directamente a sus partidos políticos.

Así lo hicieron Alonso González Madrigal (Bagaces), Margoth Mora Navarro (Buenos Aires), Rafael Ángel Navarro Umaña (Coto Brus) y Beatriz Mora Valverde (Guácimo).

Bastiones chavistas

Los alcaldes que renunciaron a sus partidos representan cantones de las provincias de Puntarenas, Limón, San José, Alajuela y Guanacaste, con dos casos en cada una.

En ocho de los cantones, Rodrigo Chaves se impuso sobre su rival, José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), durante la segunda ronda electoral de abril de 2022. Solo en los cantones josefinos de Acosta y Turrubares resultó ganador el candidato verdiblanco.

Inicio de la huida

La primera campanada la dio Margoth Mora, alcaldesa de Buenos Aires, quien anunció mediante un video, el 16 de agosto de 2024, que se ponía “a las órdenes del Gobierno de la República para poder seguir trabajando libremente por este cantón sin obstáculos”.

En respuesta, Chaves afirmó el 21 de agosto que también se ponían a la orden de la jerarca municipal. “Yo le voy a dar instrucciones al gabinete entero y a las instituciones autónomas que se pongan a la orden de doña Margoth, también, y que desarrollemos un programa de trabajo conjunto para el cantón”, indicó.

La primera ola

La siguiente salida se confirmó hasta el 10 de marzo del 2025. El alcalde de Bagaces, Alonso González Madrigal, renunció al Partido Liberal Progresista (PLP).

En ese momento, González declaró a La Nación, que decidió abandonar el PLP por la falta de apoyo a la gestión que se realiza desde la Municipalidad de Bagaces.

Además, comparó la falta de presencia de su exagrupación con el acompañamiento brindando por el diputado Daniel Vargas, del oficialista PPSD.

“Yo veo más apoyo de don Daniel Vargas, diputado de Guanacaste por PPSD, con nosotros. Cada 15 días están por acá los asesores de él y nos buscan ayudar; entonces, esas son cositas que a uno lo hicieron tomar esta decisión”, expresó.

El 26 de marzo se confirmó la dimisión de la limonense Ana Matarrita a Unidos Podemos (UP).

Un nuevo registro se produciría el 9 de abril. Máximo Chaves, alcalde de Atenas, confirmó su retiro del oficialista PPSD, durante la conferencia de prensa semanal que la Casa Presidencial organizó desde el cantón alajuelense.

El líder local resaltó los lazos familiares de Rodrigo Chaves con ese territorio y afirmó que por ese vínculo, “fuimos el primer cantón en ofrecerle el apoyo a su candidatura presidencial (en 2022)”.

En su intervención, Máximo Chaves afirmó que las autoridades municipales que militaban en Progreso decidieron retirarse del partido y subrayó su respaldo al trabajo que se realiza desde la Casa Presidencial.

La segunda ola

Una segunda ola llegó el 23 de mayo, cuando la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, se apartó del PUSC. Esta última también se informó en un evento del gobierno, organizado en San Miguel de Naranjo.

Tanto Jiménez como la limonense Ana Matarrita, participaron, el pasado 28 de julio en el acto de inscripción de la precandidatura presidencial de Laura Fernández, con el Partido Pueblo Soberano (PPSO), el cual encabeza la alianza chavista con la que se pretende dar continuidad al gobierno actual.

En el caso de Jiménez, el animador del evento chavista, el influencer Robert Jr, afirmó que su salida marcó el inicio del fenómeno de que “algunos alcaldes en Costa Rica le están dando la adhesión al rodriguismo”.

La lista se amplió en junio con la salida de Diana Méndez del PPSD, quien comunicó su decisión en una entrevista con Trivisión, y de Rafael Navarro del PUSC, mediante una carta dirigida a la agrupación partidaria.

La jerarca de Carrillo confirmó al medio televisivo, el 11 de junio, que daba la adhesión al gobierno de la República y al presidente Rodrigo Chaves.

Por su parte, tras anunciar su renuncia, Navarro declaró al medio Colosal que el gobierno lo estaba “tratando bastante bien” y que trabajaban “muy de la mano” en distintos proyectos.

El siguiente en informar de su retiro fue Nelson Umaña, alcalde de Acosta. En medio del acto de inauguración del centro cultural y recreativo de San Roque, dio a conocer que ya no seguiría militando con el PLN.

Los primeros días de agosto traerían una nueva ola, el primer día del mes trajo consigo la salida de Martín Vargas, alcalde de Turrubares, del partido Unidos Podemos. Así lo comunicó en el acto oficial de inauguración del puente sobre la quebrada La Angostura.

El 6 de agosto, Beatriz Mora, alcaldesa de Guácimo, también presentó su renuncia, en este caso al Partido Justicia Social Costarricense (PJSC).

¿Qué hay detrás de las salidas?

Sobre las posibles motivaciones de los alcaldes para hacerse a un lado de sus partidos, Daniel Calvo señaló que puede responder a un “derrotismo anticipado que se respira en muchas fuerzas de oposición, mientras que en el oficialismo se respira un peligroso triunfalismo”.

Igualmente, pueden ser “producto, en buena parte, de la deriva en la que se encuentran muchas agrupaciones que reduce la posibilidad de encontrar más y nuevos espacios de participación para sus bases, mientras el oficialismo requiere completar nominas sin tener mayores cuadros partidarios”.

El analista indicó que si bien en otros periodos han existido casos de autoridades locales que han cambiado de partido, generalmente esto ocurre unos meses antes de un nuevo proceso de elecciones municipales, no un año y tres meses después de haber asumido el cargo.