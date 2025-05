Alcaldesa de Limón salió de Unidos Podemos por no priorizar personas afro; Natalia Díaz dice que es una excusa

La alcaldesa de Limón, Ana Matarrita, anunció el pasado 26 de marzo su renuncia al Partido Unidos Podemos —agrupación por la que fue electa en el cargo que ostenta desde mayo de 2024— tan solo ocho días después de su participación en la marcha contra el fiscal general, Carlo Díaz, organizada por sectores afines al gobierno y convocada por el propio presidente de la República Rodrigo Chaves.

Allí, frente a un cúmulo de seguidores y acompañada en tarima por el mandatario y miembros de su gabinete, Matarrita tomó el micrófono y ofreció un encendido discurso. Aquella mañana, bajo un sol candente, aprovechó el espacio para “reconocer el liderazgo” de Chaves; y pidió aplausos para el jerarca, a quien describió como un ”hombre valiente y de convicción”.

Matarrita recibió a Revista Dominical en su despacho el pasado 24 de abril, con una apretón de manos seguido de una contundente y sorpresiva advertencia: “No me pregunte sobre la marcha contra el fiscal, porque no me voy a referir”. ¿Por qué no? Ante la consulta, insistió en que, simplemente, no lo haría.

— El 26 de marzo usted anunció su renuncia al partido Unidos Podemos. Es una agrupación que creció en las elecciones municipales; pasó de tener un alcalde a tener nueve, usted es una de ellas. ¿Está en sus planes unirse al partido de Rodrigo Chaves?

— Lógicamente el vehículo que necesitamos en Costa Rica es un partido político. Porque de otra manera uno no puede acceder a postularse públicamente. Me parece que el trabajo que ha venido haciendo el gobierno de Rodrigo Chaves para Limón es un trabajo bueno, es importante y yo quisiera que ese trabajo se mantenga. Voy a darle apoyo, por supuesto que sí, a la propuesta de don Rodrigo Chaves.

“Hoy estoy sin partido, estoy con la bandera de Limón, únicamente, esa es mi bandera. Estamos trabajando por Limón.

“No solamente yo salí del Partido Unidos Podemos en Limón, se han salido nueve personas más del Partido Unidos Podemos en Limón, el señor vicealcalde, las señoras síndicas, regidores, hay un grupo muy grande que solamente se ha dicho a mi persona, no sé por qué, pero soy yo y nueve personas más que han salido de la estructura”.

Revista Dominical consultó a la líder del Partido Unidos Podemos, Natalia Díaz, sobre las renuncias en Limón. La jerarca de la agrupación indicó que no ha recibido ninguna comunicación formal de renuncias masivas en la provincia del Caribe.

La alcaldesa de Limón, Ana Matarrita, alega falta de representatividad en el partido que la llevó a la alcaldía. Por su parte, Natalia Díaz, líder de la agrupación, la contradice. (Rafael Pacheco Granados/Albert Marín/La Nación)

— ¿Consideraría el partido de Chaves como una opción para su futuro político?

— Bueno, de mi futuro político todavía no hablo, porque no sé realmente cómo se van a dar las cosas. En estos momentos, yo soy la alcaldesa de Limón, y lo que quiero es hacerlo bien y terminar bien.

“Pero, en estos momentos, para lo que Limón necesita, para el trabajo que se viene haciendo en Limón, necesitamos que siga habiendo esa buena sinergia y esa disposición de ayudarle a Limón que ha tenido el señor presidente y su gabinete, sus ministros, de venir a enrollarse la manga y trabajar por Limón. Esa disposición, a mí como alcaldesa, me tiene convencida, y creo que Limón necesita que haya esa disposición, porque son muchos años en que no la había”.

— ¿Por qué se fue del Partido Unidos Podemos?

— Me fui del Partido Unidos Podemos porque, desde la primera vez que ingresé a la agrupación, expresé la necesidad de que el proyecto político mío y del equipo de trabajo tenía que tener una consecutividad. En ese sentido, entonces, la representación de la cultura que cobija a esta provincia de Limón, que es la cultura de los pueblos afrodescendientes, que para nadie es un secreto.

“Es decir, en el futuro, para esta provincia, no iba a haber una representación de personas afrodescendientes en puesto elegible, para futuras diputaciones me refiero.

“Al darme cuenta de esta noticia, pues yo expreso el malestar. Esta es la municipalidad con más presencia de personas afrodescendientes en todo el país, no hay otra igual, porque yo soy, creo, la única alcaldesa afrodescendiente que hay, y precisamente por la necesidad que tienen nuestras poblaciones de ser representadas, eso era importante. Y eso fue algo que no se pudo concretizar”.

Matarrita renunció al partido que la llevó a la alcaldía. Aunque dice, no tiene planes para anunciar una adhesión al partido oficialista, afirma que apoya el proyecto político del presidente Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— ¿Tuvo la oportunidad de hablar con Natalia Díaz antes de presentar su renuncia al partido?

— Conversé con Natalia, le dije que era muy importante esa representatividad, le expresé cuán importante era para mí. No se pudo lograr. Ella me dio sus razones, y yo le dije que está bien, porque Natalia sigue siendo la líder.

“Ella es una mujer valiente, ella es una mujer con valores muy firmes. Sí, ella es eso, y sigue siendo eso para mí”.

— ¿Y qué razones le dio ella?

— Las necesidades que tiene el Partido Unidos Podemos, por la coyuntura que están viviendo, ellos necesitan tomar ciertas decisiones. En ese sentido, no estaba contemplado eso como una prioridad en ese momento. No era una prioridad. No sé hoy cómo van a hacer, o no sé qué propuesta le van a presentar a Limón en las futuras diputaciones.

— ¿Y cómo le hace sentir a usted que la representación no sea una prioridad?

— Por todo el trabajo que nosotros venimos haciendo para la generación de empleo, a través de las alianzas internacionales, incluso con ciudades amigas que buscan generar empleo, preservar el ambiente, que tienen todo que ver con el tema de nuestra cultura, la cultura que nos cobija, me preocupa mucho.

“Me preocupa mucho porque uno tiene que ser consecuente. Usted no puede decir una cosa y hacer algo que sea contrario. Entonces, toda la trayectoria política que tengo yo tiene mucho que ver con el tema de los pueblos afrodescendientes.

“Incluso, yo soy poeta afrocostarricense, donde también hago un rescate de la cultura de la mujer afro y de su valor. Aquí en la municipalidad tenemos un proyecto del rescate del criollo limonense, también. O sea, nosotros estamos muy vinculados al tema cultural, y era imposible que el partido donde yo estaba, pues no tuviera eso como una prioridad”.

El despacho de la alcaldesa se ubica en el edificio municipal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— ¿Le dijo Natalia Díaz a usted explícitamente que esa no era la prioridad?

— No me dijo explícitamente que no era la prioridad. Ella me dijo: ’Tenemos nosotros hoy que tomar decisiones basadas en lo que para nosotros es prioritario’.

“Tal vez no tengo el permiso de ahondar mucho en ese tema, porque nosotras, en el convenio, el marco del respeto con el que hablamos, pues tal vez no lo voy a exponer aquí, todo lo que sucedió. Pero sí, ella me expresó que tenía que tomar decisiones en ese momento, en esa circunstancia, en esa coyuntura política, las decisiones que tenía que tomar. Yo fui la que dije e interpreté, y es lo que interpreto, que no es una prioridad, puesto que no se tomó en cuenta”.

Contactada por este medio, Díaz aseguró que la agrupación recibió “con tranquilidad” la decisión de la alcaldesa limonense de “tomar el camino político que considera más conveniente”; sin embargo, los motivos argumentados por Matarrita, dice, la tomaron por sorpresa.

“Sí es cierto que nos sorprendió la excusa que ha venido argumentando para su salida. Fue Unidos Podemos quien la respaldó, quien le abrió las puertas que no había encontrado en otros movimientos, y quien la postuló y apoyó para que hoy sea la única mujer afrodescendiente que ocupa una alcaldía en el país. Eso es algo que siempre hemos reconocido con orgullo y coherencia. Por ende, afirmar que en esta casa no se respalda a la comunidad afrodescendiente no solo es incorrecto, es una contradicción evidente”, indicó la jerarca de la agrupación política.

Asimismo, Díaz explicó a Revista Dominical que no existe, ni ha existido, una política en el partido para limitar la participación de ningún grupo.

— ¿Por qué acudió usted a una marcha contra el fiscal general?

— Vamos a ver, ese tema yo lo contesté por escrito a ustedes (La Nación), cuando me preguntaron. No pienso ahondar más.

Revista Dominical solicitó el reenvío de del texto. No hubo respuesta al cierre de esta edición.