Política

Vicealcalde denuncia que le exigieron firmar adhesión a Rodrigo Chaves para inaugurar ruta: ‘Vinieron dos gorilas’

‘¿Eso es libertad, eso es democracia, eso es celebrar los 204 años?’, dijo molesto el funcionario

Por Lucía Astorga
Ricardo Aguilar Solano, vicealcalde de Jiménez, denunció supuestas presiones para dar adhesión al presidente Rodrigo Chaves.
Ricardo Aguilar Solano, vicealcalde de Jiménez, denunció supuestas presiones para dar adhesión al presidente Rodrigo Chaves. (La Nación/Municipalidad de Jiménez./Municipalidad de Jiménez)







Ricardo Aguilar SolanoRodrigo ChavesAlcaldes chavistas
Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

