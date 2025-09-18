Vicealcalde denuncia que le exigieron firmar adhesión a Rodrigo Chaves para inaugurar ruta: ‘Vinieron dos gorilas’

Ricardo Aguilar Solano, vicealcalde de Jiménez, denunció que dos supuestos emisarios del gobierno le habrían exigido firmar un documento de adhesión al presidente Rodrigo Chaves como condición para permitir la participación de la municipalidad en un acto oficial celebrado en su propio cantón.

Aguilar, dirigente del Partido Liberación Nacional (PLN), expuso sus señalamientos en público durante la ceremonia oficial del 15 de setiembre, donde abrió su intervención asegurando que se sentía “conmovido”, “enojado” y “molesto”.

Vicealcalde de Jiménez denuncia supuestas presiones para dar adhesión al gobierno

Según relató, ocho días antes de esa fecha el mandatario visitó Jiménez para actividades oficiales, pero la Municipalidad del cantón no fue incluida, a diferencia de otras autoridades locales de la zona.

Aguilar alegó que la exclusión se dio porque “vinieron dos gorilas a la Municipalidad y nos dijeron: ‘Si firman esto y nos dan la adhesión, pueden ir a inaugurar la (ruta) 408 en Pejivalle’”.

“¿Eso es libertad, eso es democracia, eso es celebrar los 204 años? Eso es lo que el gobierno nos está diciendo, a eso vamos a Costa Rica", reclamó el jerarca municipal, según consta en una transmisión en video del medio Comunicaciones Jiménez, que fue compartido en el perfil de Facebook del municipio.

La Nación remitió consultas a Casa Presidencial, a través de su correo de prensa, y se encuentra a la espera de una respuesta sobre lo denunciado por Aguilar.

Vicealcalde califica supuestos hechos como ‘bofetada’ y ‘humillación’

Aguilar calificó los supuestos hechos como una “bofetada” para los habitantes de Jiménez .

“No podemos seguir permitiendo esto. Podemos tener diferencias con la alcaldesa, con el vicealcalde, con los miembros del Concejo, pero no nos pueden ofender y humillar de esa manera. 'Si no me firman esto, ustedes no están invitados y ustedes no pueden ir a inaugurar esa carretera’. Es duro, es triste, pero es la realidad”, reflexionó.

El presidente Rodrigo Chaves visitó Pejivalle, distrito de Jiménez, el 11 de setiembre. Como parte de su visita, el gobierno puso en servicio el asfaltado y la demarcación de 5,2 kilómetros de la ruta nacional 408, desde la intersección con la ruta nacional 225 hasta Tucurrique y El Humo.

Durante ese acto, transmitido por Casa Presidencial, el intendente de Tucurrique, Héctor Agüero Luna, anunció su adhesión al presidente Chaves, tras haber renunciado tres días antes a su militancia en el PLN.

Consultado por este medio sobre si su apoyo obedecía a presiones o condicionamientos, Agüero respondió: “Mi adhesión fue voluntaria”.

“Mi participación en la conferencia se dio puesto que era una actividad regional, donde participó mi persona y la alcaldía de Turrialba”, agregó.

Chavismo ha ganado apoyo de alcaldes

La denuncia del vicealcalde de Jiménez se produce en un contexto marcado por la desbandada de figuras municipales hacia el chavismo. Hasta el momento, 14 alcaldes, han renunciado a las agrupaciones (un total de ocho) con las que llegaron al poder para anunciar su adhesión al movimiento del presidente Rodrigo Chaves.

Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana (PUSC) se han convertido en las agrupaciones más afectadas por este fenómeno, con tres alcaldes menos cada una.

Por su parte, los partidos Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó al mandatario a Zapote, y Unidos Podemos (UP), liderado por la exministra de la Presidencia Natalia Díaz, registran dos salidas cada uno.

Con una renuncia cada uno figuran también el Liberal Progresista (PLP), Justicia Social Costarricense (PJSC), Nueva República (PNR) y Republicano Social Cristiano (PRSC).