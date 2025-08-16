Secretario general del PLN: ‘El chavismo actúa de manera incoherente’ al llevarse figuras liberacionistas

Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó este sábado que, a su juicio, el chavismo actúa de manera incoherente al intentar atraer a dirigentes liberacionistas, pese a las críticas constantes que el presidente Rodrigo Chaves lanza contra la agrupación verdiblanca y sus integrantes.

“En esto hay una incoherencia que quisiera yo enfatizar y subrayar. El chavismo acusa a los liberacionistas permanentemente y nos ataca todas las semanas, pero su esfuerzo diario es tratar de llevarse a nuestros dirigentes a sus filas. Entonces, resulta ser que los liberacionistas son malos si son liberacionistas, pero si se van con ellos son buenos”, aseguró el dirigente a La Nación.

Tres alcaldes renunciaron al PLN para sumarse al chavismo. Miguel Guillén, secretario general verdiblanco, pide que jerarcas expliquen las razones que motivaron sus salidas. (Diseño Canva /La Nación)

La reacción del secretario general del PLN se produce luego de que José Miguel Jiménez Araya, alcalde de Río Cuarto, renunciara a su militancia en la agrupación verdiblanca para incorporarse a las tiendas del chavismo con el Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Jiménez se convirtió así en el tercer jerarca municipal liberacionista en tomar esta decisión, tras Margoth Mora, de Buenos Aires, y Nelson Martín, de Acosta.

LEA MÁS: Desbandada municipal: 10 alcaldes desertan de sus partidos para sumarse al chavismo

Sobre la salida del alcalde de Río Cuarto, el secretario general del PLN señaló que no les tomó por sorpresa, “porque había algunos rumores”, aunque sí les causó extrañeza, ya que anteriormente “había sido muy beligerante en contra del chavismo”.

En febrero, durante una actividad en San Carlos con el ahora candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, Jiménez lanzó duras críticas a la gestión del gobierno, llegando a calificar a esta tendencia como un “aparato político sin escrúpulos”.

No obstante, tras sumarse al chavismo afirmó que sus manifestaciones estaban dirigidas al PLN, pese a que sus palabras quedaron grabadas en un video publicado por el medio regional Entre Nosotros.

LEA MÁS: (Video) Alcalde que se unió al chavismo lo calificó en febrero como un ‘aparato político sin escrúpulos’; ahora dice que hablaba del PLN

Trabajo de contención

Si bien Guillén defendió la cercanía que, a su criterio, ha existido con los jerarcas municipales, señaló que harán un trabajo mayor para “tratar de contener un poco esa arremetida que hace el chavismo con recursos del gobierno”.

Cuatro de los 13 alcaldes que, según Pueblo Soberano, han dado su respaldo al chavismo, anunciaron que renunciaban a los partidos políticos que los llevaron al poder durante actos oficiales organizados por la Casa Presidencial.

LEA MÁS: Alcalde de Acosta deja el PLN y anuncia adhesión al chavismo

Así ocurrió con el verdiblanco Nelson Umaña, y en los casos de Máximo Chaves Ovares (Atenas), María Gabriela Jiménez Corrales (San Ramón) y Martín Vargas Calderón (Turrubares).

“Eso no debería ser así, porque el gobierno está para gobernar y solucionar problemas, no para hacer politiquería como lo han venido haciendo en los últimos meses”, indicó Guillén.

Guillén pide que alcaldes den explicaciones

Sobre lo que podría estar detrás de este éxodo de alcaldes al chavismo, el secretario general verdiblanco señaló la necesidad de que la ciudadanía exija a los políticos a quienes le dieron el voto, que expliquen “qué es lo que están negociando por debajo de la mesa, porque lo que tenemos son especulaciones”.

“Podemos suponer, por ejemplo, que hay negociaciones sobre recursos del gobierno, sobre recursos de instituciones, ofrecimientos de puestos de diputados, pero son especulaciones. Esto debería transparentarse. Las personas que eligieron a estos alcaldes en un partido político tienen el derecho a saber por qué se cambiaron de partido político y qué es lo que están negociando”, agregó.

Reconoció que todavía existe un riesgo latente de que otras figuras puedan abandonar la agrupación. No obstante, indicó que todavía no tienen algún indicativo de que se pueda materializar

“Han habido tres alcaldes que se han acercado al chavismo, pero no tenemos indicios de que más figuras nuestras estén haciendo lo mismo”, destacó.