Política

Secretario general del PLN: ‘El chavismo actúa de manera incoherente’ al llevarse figuras liberacionistas

Tres alcaldes verdiblancos abandonaron la agrupación para dar su apoyo a la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga

Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó este sábado que, a su juicio, el chavismo actúa de manera incoherente al intentar atraer a dirigentes liberacionistas, pese a las críticas constantes que el presidente Rodrigo Chaves lanza contra la agrupación verdiblanca y sus integrantes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miguel GuillénPLNAlcaldes chavistasElecciones 2026
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.