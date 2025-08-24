Política

Pueblo Soberano elige a sus primeros candidatos a diputado por San José: estos son los nombres

Delegados definieron a los postulantes por San José y el orden que ocuparán en las papeletas de las siete provincias

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga

El partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) elige este domingo a sus candidatos a diputados, en una Asamblea Nacional celebrada a puerta cerrada. Los delegados también definen la posición que cada postulante ocupará en la respectiva papeleta provincial.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pueblo SoberanoCandidaturas a diputadosChavismoLaura Fernández
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.