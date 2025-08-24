Pueblo Soberano elige a sus primeros candidatos a diputado por San José: estos son los nombres

El partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) elige este domingo a sus candidatos a diputados, en una Asamblea Nacional celebrada a puerta cerrada. Los delegados también definen la posición que cada postulante ocupará en la respectiva papeleta provincial.

La primera nómina en ser definida es la correspondiente a la provincia de San José.

El partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) elige a sus candidatos a diputados. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Como era de esperarse, la papeleta la encabezará el exministro de Hacienda, Nogui Acosta. En segundo lugar estará Kattia Mora; y en tercero, el exvicepresidente de la República, Stephan Brunner.

En la cuarta posición, quedó electa la presidenta de Pueblo Soberano, Mayuli Ortega. La quinta posición se la ganó Gonzalo Ramírez Zamora a Carlos Villanueva.

En el sexto, está la exministra de Educación, Anna Katharina Müller.

Completan el listado Antonio Barzuna en el sétimo puesto y la expresidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, en el octavo.

Estos son los candidatos a diputados electos hasta el momento:

San José