Pueblo Soberano elige a sus primeros candidatos a diputado por San José: estos son los nombres

El partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) elige este domingo a sus candidatos a diputados, en una Asamblea Nacional celebrada a puerta cerrada. Los delegados también definen la posición que cada postulante ocupará en la respectiva papeleta provincial.
La primera nómina en ser definida es la correspondiente a la provincia de San José.
Como era de esperarse, la papeleta la encabezará el exministro de Hacienda, Nogui Acosta. En segundo lugar estará Kattia Mora; y en tercero, el exvicepresidente de la República, Stephan Brunner.
En la cuarta posición, quedó electa la presidenta de Pueblo Soberano, Mayuli Ortega. La quinta posición se la ganó Gonzalo Ramírez Zamora a Carlos Villanueva.
En el sexto, está la exministra de Educación, Anna Katharina Müller.
Completan el listado Antonio Barzuna en el sétimo puesto y la expresidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, en el octavo.
Estos son los candidatos a diputados electos hasta el momento:
