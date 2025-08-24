Chavismo elige a sus candidatos a diputados en sesión a puerta cerrada

El chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO) celebra este domingo su Asamblea Nacional para definir a sus candidatos a diputados de cara a las elecciones nacionales de 2026. La actividad se realiza a puerta cerrada en el hotel Aurola, en San José, sin acceso para la prensa ni oportunidad de abordar a los delegados, en el transcurso de las discusiones.

Laura Fernández, candidata presidencial de Pueblo Soberano, defiende que Asamblea Nacional prohíba el acceso a la prensa a sesión para elegir a los candidatos a diputados del chavismo.

“Es un evento exclusivamente para asambleístas, la fórmula presidencial y los candidatos a las diputaciones debidamente inscritos”, indicó la noche del sábado el comando de campaña de la aspirante a la presidencia de Pueblo Soberano, Laura Fernández.

Los delegados deben inscribirse en una mesa colocado en el lobby del hotel, y luego subir en ascensor al salón donde se realiza la sesión, al cual los medios no pueden acceder. (Lucía Astorga/La Nación)

La candidata y exministra de la Presidencia defendió la medida, ante una consulta de La Nación, tras ser abordada por los medios, previo al inicio de la asamblea.

“El Comité Ejecutivo Superior del Partido, que es quien toma las riendas de la sesión, desde hace mucho tiempo, incluso desde que se fundó el partido, han establecido que las asambleas sean privadas”, manifestó.

El sábado, el Partido Liberación Nacional (PLN) también sesionó a puerta cerrada.

Fernández afirmó que la disposición es transparente, ya que se levantará una minuta y un acta, además de que se dispone de la participación de los fiscales designados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para que den seguimiento de las incidencias de la asamblea.

Alegó que la prohibición de que la prensa ingrese al salón es para “no interrumpir a los asambleístas, para que estén concentrados y porque ellos así lo han decidido”.

El hotel donde se realiza la asamblea es el mismo en el que Fernández organizó un convivio la noche previa, con hospedaje pagado para los delegados que así lo requirieran.

Francisco Gamboa, secretario general y candidato a la primera vicepresidencia, confirmó a La Nación que el convivio y el hospedaje serían financiados por la agrupación política

Una jornada larga

Fernández previó una jornada larga, debido al proceso de votación secreto, en el que cada delegado votará por los candidatos a diputados de las siete provincias del país.

Indicó que la respectiva ubicación en la papeleta provincial la debía proponer cada uno de los aspirantes al momento de hacer la inscripción de su respectiva candidatura. Igualmente, negó que tenga influencia en la definición de las personas que integrarán la nómina diputadil.

“Yo no tengo ninguna posibilidad de poner a dedo a ninguna persona. Sin embargo, yo estoy participando porque, obviamente como candidata a la presidencia del partido, quiero acompañar a los asambleístas, quiero estar en todo momento motivando, y llevando a la gente hacia el camino de que tengamos una asamblea de respeto, de transparencia, de mucho diálogo."

“Aquí no existe esa potestad que tienen otros partidos, donde el candidato presidencial dice ‘fulano’, y es fulano. No, aquí todo se define por votación”, declaró la candidata presidencial.

Pueblo Soberano sí prentendió darle al candidato presidencial la potestad de recomendar hasta un 25% de los aspirantes a diputaciones para las elecciones de 2026.

No obstante, el TSE se lo prohibió a la agrupación, por considerar que la medida era desproporcional e irrazonable, además de que podría transgreder el principio democrático de selección de candidaturas.

En junio, el TSE rechazó al partido chavista la inscripción de una norma transitoria en su estatuto que había sido aprobada por la Asamblea Nacional, que permitía facultar al aspirante presidencial para proponer el nombramiento de hasta dos postulantes a diputaciones por cada provincia del país.