Chavismo elige a sus candidatos a diputados en sesión a puerta cerrada

Laura Fernández, candidata presidencial de Pueblo Soberano, defendió la prohibición para que los medios de comunicación no puedan dar seguimiento a las discusiones dentro de la Asamblea Nacional

Por Lucía Astorga

El chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO) celebra este domingo su Asamblea Nacional para definir a sus candidatos a diputados de cara a las elecciones nacionales de 2026. La actividad se realiza a puerta cerrada en el hotel Aurola, en San José, sin acceso para la prensa ni oportunidad de abordar a los delegados, en el transcurso de las discusiones.








