Iglesia rechaza plan de Rodrigo Chaves y Fabricio Alvarado sobre frecuencias para medios religiosos: ‘Abriría la puerta a decisiones arbitrarias’

La Conferencia Episcopal de Costa Rica, representación de la Iglesia católica, rechazó este martes la idea del presidente Rodrigo Chaves y del diputado Fabricio Alvarado de otorgar concesiones diferenciadas de radio y televisión a medios de comunicación religiosos. Advirtió de que el plan se podría prestar para arbitrariedades.

“La Iglesia considera que no es prudente ingresar en una lógica de prebendas especiales que ponga en riesgo la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico. Un mecanismo de concesiones privilegiadas para medios de orientación religiosa podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias y a un manejo desigual del bien público”, dijo el comunicado firmado por el obispo de Limón, Javier Román Arias, presidente de la Conferencia Episcopal, y por Bartolome Buigues Oller, secretario y obispo de Alajuela.

En un pronunciamiento público, los obispos insistieron en que crear un mecanismo de concesiones privilegiadas para medios religiosos afectaría la pluralidad de voces y fragmentaría el espacio mediático.

“Creemos firmemente que el diálogo social debe sustentarse en la justicia y en la igualdad de condiciones (...) La comunicación pública —radio, televisión o prensa— es patrimonio de toda la ciudadanía, no solo de quienes profesan una fe o una doctrina”, sostuvo la Conferencia Episcopal, la cual reiteró su disposición al diálogo con autoridades, pero dentro de un marco que garantice un espectro “plural, diverso y democrático”.

El pronunciamiento también subrayó que la Iglesia continuará promoviendo sus valores mediante los canales que ya posee y los medios tradicionales de evangelización, “sin reclamar privilegios especiales para acceder a frecuencias”.

“Como Iglesia, no entramos en descalificaciones personales”, concluyó el comunicado católico.

Cuatro medios de la Iglesia católica quedaron fuera de la subasta de frecuencias de radio y televisión efectuada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Se trata de:

Radio Fides y San José TV , ambos de la Arquidiócesis de San José

, ambos de la Arquidiócesis de San José Radio Santa Clara , de la Diócesis de San Carlos

, de la Diócesis de San Carlos Radio Sinaí, de la Diócesis de San Isidro de El General

No pudieron concursar debido al alto costo. La Sutel puso un precio base de $386.000 para concursar por frecuencias de radio FM de cobertura nacional; $1.6 millones para televisión de cobertura nacional y entre $157.629 y $325.044 para frecuencias televisivas regionales.

Sí participó la emisora católica Radio María, pero esta no es parte de ninguna diócesis, sino de una organización internacional.

Iglesia lamenta señalamiento personal de Chaves contra arzobispo

En el comunicado, los obispos rechazaron de forma tajante los señalamientos personales hechos contra el arzobispo metropolitano, José Rafael Quirós, relacionados con la operación de emisoras católicas.

Las calificaron como “señalamiento personal sin fundamento ni conocimiento sobre la organización y el servicio de nuestras emisoras de radio”.

¿Qué propone el proyecto de Fabricio Alvarado?

El diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR), presentó un proyecto de ley con el que pretende rescatar a las emisoras y televisoras de corte religioso, principalmente católicas y evangélicas, tal como lo aseguró en conferencia de prensa.

La propuesta es que el Estado permita que todo este tipo de medios de comunicación puedan mantener la frecuencia.

La condición es que dichas emisoras y televisoras sean administradas por asociaciones sin fines de lucro y, si no lo son actualmente, tengan un periodo de un año para convertirse en tales.

El congresista aseguró, en múltiples ocasiones, que su propuesta no es una “pose electoral” y añadió que, si esta situación hubiera sucedido dos años antes, habrían hecho lo mismo.

“Los precios imposibles hicieron que estos medios estén hoy frente a un cierre técnico”, dijo Alvarado.

El presidente Chaves dijo durante la conferencia de prensa que habló con el diputado Fabricio Alvarado: “Bajo ningún punto de vista -eso lo tengo yo clarísimo- vamos a impedir las labores de evangelización y persuasión (a las emisoras religiosas)”.

Críticas de Chaves

En la conferencia de prensa de hoy, el presidente Rodrigo Chaves aludió directamente al arzobispo de San José, José Rafael Quiros: “Radio María me tira todos los días. Gracias a monseñor, ¿qué es? El que controla todo eso ¿el de San José? A mí Radio María me tira todos los días, las emisoras católicas me tiran todos los días ¡Está bien!“.

Chaves continuó con su crítica al líder católico: “Convoqué a esas estaciones de radio, incluyendo las que me dan, gracias, monseñor Quirós, por todos los editoriales que me tira usted todos los días. Y no estoy hablando de la Iglesia Católica, estoy hablando de monseñor Quirós y de las emisoras que él controla.

“Los invité a todos, pero como hay dos proyectos de ley. Mis respetos a todos los católicos, yo fui educado en el Colegio Seminario, por curas, pero hay gente, en todas partes, hay gente como monseñor Quirós", dijo Chaves.

Ante estos señalamientos el arzobispo de San José le respondió al mandatario que “La Iglesia no entra en la lógica de las descalificaciones personales”, dijo el líder católico, después de que Chaves lo aludiera en su conferencia semanal, sugiriendo que desconocía su apellido y que él controla “todo eso”, en referencia a las emisoras católicas.

