Arzobispo de San José responde a Rodrigo Chaves por frecuencias de radio y TV

El arzobispo de San José, José Rafael Quiros, respondió al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por la subasta de frecuencias de radio y TV.

“Las Iglesia no entra en la lógica de las descalificaciones personales”, dijo el líder católico, después de que Chaves lo aludiera en su conferencia semanal.

La Conferencia Episcopal había expresado preocupación por los montos fijados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para concursar por frecuencias de radio. La Iglesia tiene varias radioemisoras.

El arzobispo continuó: “Nuestra misión pastoral exige respeto, prudencia y serenidad. La palabra que ofrecemos busca construir, jamás dividir. Por eso, no responderemos en el plano personal, pues creemos firmemente que el país necesita diálogo responsable y altura en el debate público.

“Seguiremos manifestando nuestras preocupaciones con transparencia y sentido de servicio.

“En asuntos de interés nacional —como el proceso de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión— continuaremos señalando, con respeto y firmeza, aquello que consideramos importante para la pluralidad, la libertad de expresión y el bien común. Lo haremos siempre desde nuestra vocación de acompañar al pueblo costarricense”.

La Arquidiócesis reiteró su compromiso con la paz social, el respeto institucional y “la construcción de una convivencia democrática en la que todas las voces puedan ser escuchadas”.

Noticia en desarrollo