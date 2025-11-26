Magistrado de Sala Constitucional suspende subasta de frecuencias de radio y televisión

La Sala Constitucional ordenó suspender las licitaciones de radio AM, FM y televisión, efectuada por la Sutel, debido a un recurso de amparo. Fortografía:

Paul Rueda, magistrado de la Sala Constitucional, ordenó la suspensión inmediata de la subasta de frecuencias de radio y televisión abierta efectuada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), con motivo del análisis de un recurso de amparo.

¿Cuáles son los argumentos con los que el Gobierno y sus aliados defendían la subasta de frecuencias?

Según la resolución, el magistrado instructor Rueda encontró indicios plausibles de que continuar con las licitaciones podría provocar daños severos por una disminución significativa en los servicios radiofónicos y televisivos de Costa Rica.

La medida cautelar se mantendrá vigente mientras los magistrados resuelven un recurso de amparo presentado contra las licitaciones que conforman este proceso.

La baja participación en la subasta implica que el número final de prestadores de radio y televisión podría reducirse drásticamente, incluso a menos de dos tercios de la oferta actual, afectando la continuidad y diversidad de los servicios de radiodifusión.

El Tribunal señaló que, aunque la Sutel reconoce la existencia de 24 concesionarios de televisión y 74 de radio (25 en AM y 49 en FM), la cantidad de oferentes que participaron en las licitaciones es sustancialmente menor:

20 ofertas para radio FM

1 oferta para radio AM

4 ofertas para televisión

Las ofertas todavía no han pasado por la etapa de admisión, en la que se evalúa si cumplen todos los requisitos exigidos.

La resolución, firmada por el magistrado Paul Rueda Leal, detiene la tramitación de las licitaciones:

2025LY-000001-SUTEL (radio AM)

(radio AM) 2025LY-000002-SUTEL (radio FM)

(radio FM) 2025LY-000003-SUTEL (televisión)

Además, quedan suspendidos sus expedientes administrativos asociados.

“Asimismo, se amplió el curso del amparo contra el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), de manera que, en el amparo, figuran ahora como recurridos esa entidad ministerial junto con el Ministerio de la Presidencia y la Superintendencia de Telecomunicaciones”, indicó la Sala.

Estos eran los montos exigidos

A continuación, se detallan los precios base que puso la Sutel para participar en la subasta:

Televisión (banda de 6 MHz)

Alcance Nacional : $1.601.786 (TV digital ISDB-Tb)

: $1.601.786 Chorotega : $157.629

: $157.629 Pacífico Central : $205.506

: $205.506 Huetar Norte : $325.044

: $325.044 Brunca : $256.482

: $256.482 Huetar Caribe: $271.349

Radio FM Híbrido (IBOC, 400 kHz)

Nacional : $386.102

: $386.102 Chorotega : $49.090

: $49.090 Pacífico Central : $37.890

: $37.890 Huetar Norte : $53.422

: $53.422 Brunca : $44.590

: $44.590 Huetar Caribe: $56.640

Radio FM Analógico (banda de 200 kHz)

Nacional : $193.051

: $193.051 Chorotega : $24.545

: $24.545 Pacífico Central : $18.945

: $18.945 Huetar Norte : $26.711

: $26.711 Brunca : $22.295

: $22.295 Huetar Caribe: $28.320

Radio AM Analógico (ancho de banda máximo 10 kHz)

$9.653

Radio AM híbrido (IBOC) (ancho de banda máximo 30 kHz)

$28.959

Paul Rueda, magistrado instructor del proceso. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo calculó la Sutel los montos?

Para calcular los precios base de la subasta, la Sutel definió el valor del espectro radioeléctrico según su uso y el mercado. Elaboró un modelo de valor unitario con base en el ancho de banda, la población que sería atendida en cada zona de Costa Rica y el período de cada concesión (15 años).

Estimó el valor económico total asignado al espectro para, luego, diferenciarlo entre bandas de televisión y las de radio.

Por ejemplo, en el caso de televisión, el precio promedio de una concesión de una frecuencia abierta para cobertura nacional fue de $2.810.691, equivalente al 12,19% de todo el valor asignado al espectro para televisión, que es de $23 millones.

Sin embargo, la Sutel dejó el precio base de participación en el concurso más bajo: $1,6 millones, con el objetivo de interesar a más oferentes.

Los segmentos de frecuencia para radio comprenden las bandas de 525 kHz a 1705 kHz (AM), 88 MHz a 108 MHz (FM). Para televisión, los segmentos del espectro entre 174 MHz y 216 MHz y de 470 MHz a 608 MHz.

La Superintendencia consultó información a diferentes reguladores e instituciones gubernamentales de diferentes países como España, Honduras, México, Perú, Colombia, entre otros. Además, buscó información a instituciones de investigación y consultoría privada como Cullen International.