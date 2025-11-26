El País

Magistrado de Sala Constitucional suspende subasta de frecuencias de radio y televisión

Juez instructor Paul Rueda emite medida cautelar

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Cristian Mora
Radio y televisión, antenas
La Sala Constitucional ordenó suspender las licitaciones de radio AM, FM y televisión, efectuada por la Sutel, debido a un recurso de amparo. Fortografía: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sala IVSubasta radioSubasta Televisión
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.