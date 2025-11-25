El País

Subasta de frecuencias de TV y radio dejaría profundas pérdidas en Costa Rica: ¿qué pasará con las bandas por las que nadie concursó?

La eventual salida de decenas de radioemisoras del aire traería consigo la pérdida de miles de empleos y de la diversidad de voces en el dial, así como vacíos en la oferta de servicios para los radioescuchas

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Radio y televisión, antenas
Más de 60 emisoras cesarán sus transmisiones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SubastaRadioTelevisiónTVSubasta de frecuenciasSubasta de radio y TVSutel
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.