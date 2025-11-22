Viva

Radio Sinfonola ya no estará más al aire, así lo confirmó Carlos Lafuente: ‘Nunca podríamos irnos sin decirle adiós’

La emisora no participó en la subasta de bandas de radio y televisión

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y Sofía Sánchez Ramírez
El espacio 'Festival de recuerdos' de Radio Sinfonola se transmitía todos los domingos, programaban música del recuerdo, de los años 40,50, 60 y 70.
Radio Sinfonola estuvo al aire desde mayo de 1966. Su gerente, Carlos Lafuente, confirmó que ya no estarán en programación debido a que no participaron en la subasta de bandas de radio y televisión organizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SinfonolaCarlos Lafuente
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.