Dos históricas emisoras no participarán en subasta de Sutel; y esto dice Canara

El concurso por las bandas de radio y televisión, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y gestionado por la Sutel, fue anunciado en setiembre.

La empresa Cadena Musical, operadora de Radio Musical (97.5 FM) y Radio Hit (104.7 FM), anunció que no participará en la subasta de bandas de radio y televisión organizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), cuyo periodo de recepción de ofertas concluye este viernes 21 de noviembre.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la compañía calificó las condiciones de la puja como “ruinosas e imposibles” y señaló que emprendió acciones legales para ampararse en la renovación de sus franjas radioeléctricas.

“Esto pone en riesgo los formatos y contenidos que hoy acompañan a nuestros más de 900.000 oyentes en todo el país (...). Necesitamos su apoyo para defender la libertad de expresión y el derecho a recibir contenidos de calidad”, indicó la empresa, que opera en Costa Rica desde hace 74 años.

Radio Musical forma parte de la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), entidad que insiste en que las concesiones de las bandas deben ser renovadas, tal como lo establece la Ley de Radiodifusión y las reformas introducidas a la Ley General de Telecomunicaciones en 2008.

Consultada por La Nación sobre si existe una posición conjunta entre sus 60 emisoras afiliadas, Canara afirmó que cada radio divulgará su postura de manera individual.

Aunque diversos actores presentaron objeciones técnicas y jurídicas contra el cartel de licitación del espectro radioeléctrico, la Contraloría General de la República (CGR) rechazó 29 recursos de objeción interpuestos contra los pliegos de condiciones, por lo que el concurso quedó habilitado para continuar su proceso.

Los precios base para concursar en la subasta ascienden a $386.000 para radio FM de cobertura nacional y $1,6 millones para televisión de cobertura nacional.