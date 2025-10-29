Contraloría despeja camino a subasta de frecuencias para radio y televisión

La Contraloría General de la República rechazó las objeciones contra la licitación pública de frecuencias de radio y televisión impulsada por Sutel y el Micitt (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

La Contraloría General de la República (CGR) dio luz verde este miércoles a la primera subasta para la concesión de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica, al rechazar los 29 recursos de objeción que se habían presentado contra los pliegos de condiciones elaborados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Con esta decisión, el concurso impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) queda habilitado para continuar su proceso, marcando un cambio en la forma en que el país asigna el uso del espectro radioeléctrico, históricamente renovado de manera directa.

La CGR informó que, pese a que el plazo legal vencía este miércoles, la ley le permite tres días hábiles adicionales para notificar las resoluciones completas debido a la cantidad de recursos y la complejidad técnica de los temas abordados.

De acuerdo con la institución, el próximo lunes 3 de noviembre se entregarán las resoluciones íntegras a la Sutel y a las partes involucradas.

Todos los recursos fueron rechazados

En total, la Contraloría resolvió tres procedimientos principales:

Radiodifusión sonora en FM (concurso 2025LY-000002-SUTEL): se presentaron 15 recursos, todos rechazados.

se presentaron 15 recursos, todos rechazados. Radiodifusión sonora en AM (concurso 2025LY-000001-SUTEL): se recibieron ocho recursos, igualmente rechazados.

se recibieron ocho recursos, igualmente rechazados. Radiodifusión televisiva de acceso libre (concurso 2025LY-000003-SUTEL): tres recursos, también desestimados.

Además, tres recursos adicionales fueron previamente rechazados por haber sido presentados fuera de plazo o sin cumplir con las formalidades requeridas.

Una vez completada la notificación a las partes, la Sutel deberá acatar lo resuelto por la CGR y continuar con los pasos administrativos que correspondan para la ejecución del concurso.

La Contraloría aclaró que su intervención concluye con esta resolución y que cualquier consulta sobre la continuidad del proceso debe dirigirse a la Sutel.

El concurso público fue convocado el pasado 25 de setiembre por el Micitt, con el fin de adjudicar concesiones por 15 años en las bandas de AM, FM y televisión abierta.

En los primeros días de octubre, 19 empresas y organizaciones presentaron objeciones al proceso, entre ellas Televisora de Costa Rica (Teletica), la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), la Cámara Nacional de Radio y Televisión, la Fundación Ciudadelas de Libertad y BBC Radio S. A.

Esta licitación representa la primera subasta pública de frecuencias de radio y televisión en la historia del país, un paso considerado clave para promover la transparencia y la competencia en el uso del espectro radioeléctrico, que es un bien público administrado por el Estado.