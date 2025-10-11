Subasta de radio y televisión: vea las 19 empresas que objetaron concurso ordenado por gobierno

La subasta ordenada por el Poder Ejecutivo, como parte de un proceso de apertura del espectro radioeléctrico, busca promover la competencia y modernizar las transmisiones. Sin embargo, el alto costo de las concesiones suscita dudas y reclamos del sector (imagen ilustrativa). Fotografía:

La primera subasta pública para otorgar frecuencias de radio y televisión en la historia de Costa Rica enfrenta reclamos de 19 empresas y organizaciones, que presentaron 29 recursos de objeción ante la Contraloría General de la República (CGR), la cual analiza actualmente la legalidad del proceso impulsado por el Poder Ejecutivo.

De los 29 recursos de objeción: tres son para el concurso de televisión, ocho para radio AM y 18 para radio FM.

El concurso, convocado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) el pasado 25 de setiembre, busca adjudicar concesiones por 15 años en las bandas de AM, FM y televisión abierta. La medida supone un cambio histórico en la forma de asignar el espectro radioeléctrico, tradicionalmente renovado de manera directa.

Las empresas que repiten objeciones en más de un concurso son: Televisora de Costa Rica S. A. (Teletica) (aparece en FM y TV), la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara) en FM y AM, la Cámara Nacional de Radio y Televisión (en los tres concursos (FM, AM y TV) y la Fundación Ciudadelas de Libertad y BBC Radio S.A. que figura en FM y AM.

Una vez que el ente contralor notifique oficialmente las objeciones a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), esta dispondrá de ocho días hábiles para responder con los argumentos técnicos y jurídicos correspondientes.

El proceso ha despertado preocupación en el sector debido a los altos montos establecidos como base: un interesado debe disponer de al menos $1,6 millones para participar por una frecuencia nacional de televisión o $386.000 para una banda de radio FM bajo la modalidad digital IBOC.

Empresas que objetaron

De acuerdo con los registros de la CGR, las objeciones provienen de medios de comunicación consolidados, cámaras empresariales, asociaciones religiosas y fundaciones. Estas son las compañías y organizaciones que objetaron y el listado de recursos:

Subasta de bandas FM

Herrera Troyo Radio Rumbo Teletica (Televisora de Costa Rica S.A.) Cadena Musical Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara) Temporalidades de la Arquidiócesis de San José Cámara Nacional de Radio y Televisión Asociación Cristiana Internacional Unción Temporalidades Diócesis de San Isidro Radiodifusora del Pacífico Ltda. Quadrante S.A. Grupo Radiofónico TBC S.A. Radio Colosal Juan Vega 88,7 FM Stereo Bahía Ltda. Fundación Ciudadelas de Libertad y BBC Radio S.A. Sonido Latino FM Súper Radio FM

Subasta de bandas AM

Difusora Rasaca S.A. Producciones Castro S.A. Cámara Nacional de Radiodifusión Cámara Nacional de Radio y Televisión Radio Santa Clara Radio Victoria Ltda. Radio Sonora, 700 AM Fundación Ciudadelas de Libertad y BBC Radio S.A.

Subasta de bandas para TV

TV Diecinueve UHF S.A. Televisora de Costa Rica S.A. Cámara Nacional de Radio y Televisión

La Sutel anunció que esperará ofertas hasta 40 días después del 25 de setiembre, en un concurso de sobre cerrado que incluye una fase posterior de puja. El cronograma propuesto prevé la aprobación final de resultados para su remisión al Micitt entre enero y febrero del 2026.