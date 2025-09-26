Así calculó Sutel precios base para subastar bandas de radio y televisión

Vista del sector donde se localizan antenas de transmisión de radio y televisión en el volcán Irazú, en Cartago. Fotografía:

El gobierno, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), emitió este jueves un acuerdo ejecutivo que ordenó la realización de una inédita subasta pública para otorgar las frecuencias de radio y televisión por un periodo de 15 años.

Se trata del primer procedimiento concursal de espectro radioeléctrico para señales de acceso libre que se realizará en la historia de Costa Rica y tiene como propósito que la población disfrute de estos servicios en todo el territorio nacional.

El proceso genera una sacudida en el mercado de los medios de comunicación porque cambia en forma radical las reglas para las adjudicaciones para servicios de radiodifusión sonora (AM y FM) y televisiva.

Ahora, por ejemplo, los interesados en participar en el concurso deberán alistar al menos $1,6 millones para aspirar a dejarse una concesión para televisión de cobertura nacional o $386.000 para una banda de radio FM modalidad IBOC.

Esa tecnología de radiodifusión envía una señal digital y una analógica por el mismo canal de radio, lo cual permite a los usuarios con receptores antiguos seguir recibiendo la señal analógica mientras personas con receptores modernos, pueden decodificar en señal digital.

El proceso se llevará a cabo mediante un concurso de sobre cerrado, que incluye además una fase de puja, diseñada para promover la competencia entre oferentes y el mejor uso del espectro.

A partir de este 25 de setiembre, los interesados disponen de 40 días para remitir sus ofertas a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Luego, vendrán etapas de verificación de requisitos de participantes, divulgación de ofertas iniciales y un día más para hacer ofertas extra.

Posteriormente, se realizará un análisis de los proyectos de cobertura y aprobación de resultados de la subasta para su remisión al Micitt, cuya fecha prevista sería entre enero y febrero del 2026; conforme el cronograma propuesto por Sutel.

La Superintendencia confirmó que puede realizarse la subasta, pero el acto final quedará hasta que se nombren las siguientes autoridades de gobierno luego de las elecciones del 2026, en atención a disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Valor razonable y proporcional del espectro

Sutel determinó que el valor económico del espectro radioeléctrico para la puja era razonable y proporcional mediante una metodología que consideró varios factores y aplicó un margen de validación, revela su Informe sobre la Valorización Económica del Espectro para Servicios de Radiodifusión Sonora y Televisiva del 27 de agosto pasado.

El punto clave de la metodología es que consideró el valor del espectro según su uso y el mercado.

Para esto, elaboró un modelo de valor unitario que toma en cuenta el ancho de banda, la población que sería atendida en cada zona de Costa Rica y el período de cada concesión (15 años).

Luego extrajo el precio base para la subasta a partir de un valor económico total asignado al espectro por ser subastado; diferenciando entre bandas de televisión y las de radio.

Los segmentos de frecuencia para radio comprenden las bandas de 525 kHz a 1705 kHz (AM), 88 MHz a 108 MHz (FM). Para televisión, los segmentos del espectro entre 174 MHz y 216 MHz y de 470 MHz a 608 MHz.

Para una emisora de radio, el precio base para la puja quedó en $313.867. Esa suma supone el 6,48% del valor económico total del espectro, el cual se estimó en $4.841.212 por cada concesión.

Conforme su análisis, para Sutel el margen del 6,48% se encuentra dentro de un límite de razonabilidad predefinido que va del 5% al 20% del valor total de las frecuencias.

A partir de la referencia de $313.867 se derivaron los precios base por región según su población atendida y modalidad de frecuencias de radio (AM, FM o IBOC).

En el caso de televisión, al realizarse el cálculo, el precio promedio de una concesión de televisión abierta para cobertura nacional fue de $2.810.691, equivalente al 12,19% de todo el valor asignado al espectro para televisión, que es de $23 millones.

Sin embargo, Sutel dejó el precio base de participación en el concurso más bajo: $1,6 millones, con el objetivo de interesar a más oferentes.

Según el documento, la Superintendencia consultó información a diferentes reguladores e instituciones gubernamentales de diferentes países como España, Honduras, México, Perú, Colombia, entre otros. Además, buscó información a instituciones de investigación y consultoría privada como Cullen International.

Cambio fuerte

La celebración de una subasta para concesionar las frecuencias de radio y televisión del espectro radioeléctrico sería un hito inédito en la historia del país.

Por años, el otorgamiento de estas concesiones se realizaba mediante un sistema conocido como “régimen de llegada” que imperó desde 1954 y durante el resto del siglo XX.

La persona o empresa interesada debía presentarse ante la Dirección General de Radio, completar un formulario y, después de una inspección técnica para verificar el uso de la frecuencia, se autorizaba la operación.

La Ley de Radio de 1954 estableció el pago de un canon anual por el uso de frecuencias: ¢120.000 para cada concesionario de televisión y ¢6.000 para cada emisora de radio, montos que la mayoría de las empresas continúan abonando en la actualidad.

La subasta supondría un fuerte desembolso adicional para las empresas de comunicación.

Por ejemplo, una televisora de alcance nacional como mínimo deberá ofertar $1,6 millones para participar en la subasta. Además, mientras se mantenga vigente la ley de radio, deberá cancelar el canon anual actual.

A continuación, se detallan los precios base para participar en el concurso en dólares estadounidenses, conforme los lineamientos de Sutel de las licitaciones mayores Licitación Mayor N°2025LY-000001-SUTEL, N°2025LY-000002-SUTEL y N°2025LY-000003-SUTEL.

Radio FM Analógico (banda de 200 kHz)

Nacional : $193.051

: $193.051 Chorotega : $24.545

: $24.545 Pacífico Central : $18.945

: $18.945 Huetar Norte : $26.711

: $26.711 Brunca : $22.295

: $22.295 Huetar Caribe: $28.320

Radio FM Híbrido (IBOC, 400 kHz)

Nacional : $386.102

: $386.102 Chorotega : $49.090

: $49.090 Pacífico Central : $37.890

: $37.890 Huetar Norte : $53.422

: $53.422 Brunca : $44.590

: $44.590 Huetar Caribe: $56.640

Televisión (banda de 6 MHz)

Alcance Nacional : $1.601.786 (TV digital ISDB-Tb)

: $1.601.786 Chorotega : $157.629

: $157.629 Pacífico Central : $205.506

: $205.506 Huetar Norte : $325.044

: $325.044 Brunca : $256.482

: $256.482 Huetar Caribe: $271.349

Radio AM Analógico (ancho de banda máximo 10 kHz)

$9.653

Radio AM híbrido (IBOC) (ancho de banda máximo 30 kHz)