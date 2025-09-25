Gobierno instruye a Sutel hacer subasta para bandas de radio y TV: estos son los precios base de la puja

Antenas y torres de transmisión de radio y televisión en el volcán Irazú. Fotografía:

El Gobierno, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), emitió este jueves un acuerdo ejecutivo para instruir el proceso de concurso público para otorgar concesiones de espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión sonora (AM y FM) y televisiva.

El anuncio se basa en los estudios de necesidad y factibilidad proporcionados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que ya determinó viable la subasta de espectro radioeléctrico para esos servicios y fijó precios base de referencia para los interesados en participar en la puja, según se indica en el diario oficial La Gaceta de este jueves y los documentos técnicos de referencia de Sutel consultados por La Nación.

El 17 de abril del año pasado, la ministra Paula Bogantes del Micitt había indicado que, con base en el Artículo 18 de la Ley de Radio, promulgada en 1954, los concesionarios pagan ¢120.000 anualmente por las frecuencias de televisión y ¢6.000 por las bandas FM.

El concurso incluirá bandas de frecuencia para radio AM, FM y televisión, con precios base diferenciados por servicio y por cada una de las regiones del país por cuales se desee pujar.

El proceso se llevará a cabo mediante un concurso de sobre cerrado, que incluye además una fase de puja, diseñada para promover la competencia entre oferentes y el mejor uso del espectro.

A partir de ahora, eventuales interesados disponen de 40 días para remitir sus ofertas a Sutel. Luego vendrán etapas de verificación de requisitos de participantes, divulgación de ofertas iniciales y un día más para hacer ofertas extra.

Luego vendrá un análisis de los proyectos de cobertura y aprobación de resultados de la subasta por parte del Consejo para su remisión al Micitt cuya fecha prevista sería entre enero y febrero del 2026; conforme el cronograma propuesto por Sutel.

Ante consultas, Sutel confirmó que puede realizarse la subasta, pero el acto final quedará hasta que se nombren las siguientes autoridades de gobierno luego de las elecciones de 2026; en atención a disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El concurso permitirá la asignación de frecuencias por un plazo de 15 años para los servicios de radiodifusión en los segmentos de frecuencia de 525 kHz a 1705 kHz (AM), 88 MHz a 108 MHz (FM), y 174 MHz a 216 MHz y 470 MHz a 608 MHz (Televisión).

La Sutel será la encargada de instruir el procedimiento concursal dentro de sus competencias, y se podrán realizar concursos separados para cada servicio, siempre y cuando se hagan de forma simultánea.

A continuación, se detallan los precios base para participar en el concurso en dólares estadounidenses, conforme los lineamientos de Sutel de las licitaciones mayores Licitación Mayor N°2025LY-000001-SUTEL, N°2025LY-000002-SUTEL y N°2025LY-000003-SUTEL.

Radio FM Analógico (banda de 200 kHz)

Nacional : $193.051

: $193.051 Chorotega : $24.545

: $24.545 Pacífico Central : $18.945

: $18.945 Huetar Norte : $26.711

: $26.711 Brunca : $22.295

: $22.295 Huetar Caribe: $28.320

Radio FM Híbrido (IBOC, 400 kHz)

Nacional : $386.102

: $386.102 Chorotega : $49.090

: $49.090 Pacífico Central : $37.890

: $37.890 Huetar Norte : $53.422

: $53.422 Brunca : $44.590

: $44.590 Huetar Caribe: $56.640

Televisión (banda de 6 MHz)

Alcance Nacional : $1.601.786 (TV digital ISDB-Tb)

: $1.601.786 Chorotega : $157.629

: $157.629 Pacífico Central : $205.506

: $205.506 Huetar Norte : $325.044

: $325.044 Brunca : $256.482

: $256.482 Huetar Caribe: $271.349

Radio AM Analógico (ancho de banda máximo 10 kHz)

$9.653

Radio AM híbrido (IBOC) (ancho de banda máximo 30 kHz)

$28.959

El informe de Sutel aclara que la Región Central no se ofrecerá de manera independiente en el concurso para ninguno de los servicios de radiodifusión.

El banderazo del gobierno a Sutel para encaminar la subasta llega a dos días de que el Gobierno emitiera el martes el Decreto Ejecutivo N.° 45195-MICITT, que definió qué pasará con las concesiones de radio y televisión, cuya prórroga de 15 meses vence el próximo domingo.

Con la emisión de ese decreto, el gobierno de Rodrigo Chaves dejó sin efecto hoy su advertencia de un “apagón” de medios si la Asamblea Legislativa no aprobaba la reforma al impuesto de radiodifusión, como lo expresó el pasado 2 de abril.

Según el decreto, la prórroga regirá hasta el día hábil siguiente a la declaratoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre las nuevas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tras los comicios del 2026, indica el documento publicado este martes en el diario oficial La Gaceta.

Chaves y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes Zamora, firmaron la nueva norma que modifica un decreto previo que había extendido los permisos por 15 meses, hasta el 28 de setiembre próximo.