El País

¿Habrá ‘apagón’ de radio y televisión como dijo Chaves? Esto decidió Gobierno sobre prórroga de concesiones

Gobierno ya decidió sobre concesiones de radio y televisión a las que dio 15 meses de prórroga iniciada en junio de 2024

Por Juan Fernando Lara Salas
El presidente Rodrigo Chaves y la ministra del Micitt, Paula Bogantes, expusieron su rechazo a la propuesta de cuatro fracciones para modificar la Ley de Radio de 1954. Foto: Casa Presidencial/Johanfred Bonilla
El presidente Rodrigo Chaves y la ministra del Micitt, Paula Bogantes, el pasado 2 de abril en conferencia de prensa en Casa Presidencial. Foto: Casa Presidencial/Johanfred Bonilla







Concesiones de radio y televisión Costa RicaDecreto ejecutivo 45195-MICITTPrórroga concesiones medios 2026Rodrigo Chaves apagón medios
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

