Estos medios de comunicación no tendrán que participar en la subasta por bandas de TV y radio

El espectro radioeléctrico, próximo a subastarse, es un recurso público limitado y administrado por el Estado, del que dependen las señales de radio, televisión y telecomunicaciones en Costa Rica. Cuatro instituciones públicas con medios de comunicación no tendrán que participar en la puja, ya que cuentan con concesiones especiales.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) excluyó del concurso público por los espectros radioeléctricos para servicios de radio y televisión a cuatro instituciones estatales, cuyas frecuencias poseen concesiones especiales otorgadas por ley.

Se trata de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER), según confirmó la Superintendencia a La Nación.

En el caso de la UCR, la Ley N.° 8.806, aprobada en 2010, le adjudicó una concesión especial por 99 años renovables sobre las frecuencias asignadas por el Poder Ejecutivo para la difusión televisiva y radiofónica.

Esta institución dispone del canal Quince UCR y Radioemisoras UCR, en la que se incluyen espacios como Radio Universidad, Radio 101.5 FM y Radio U.

Por su parte, la UNED recibió en 2008, mediante la Ley N.° 8.684, una concesión especial por 30 años renovables para sus bandas radioeléctricas.

La universidad gestiona Medios UNED, que comprende un canal de televisión, y la radio Onda UNED; sin embargo, ambos operan actualmente como plataformas digitales y no utilizan las frecuencias.

De acuerdo con las legislaciones, estas adjudicaciones especiales se otorgaron a las casas de enseñanza superior para el cumplimiento de sus funciones de “llevar la educación y la cultura a toda la población nacional”.

El Sinart también cuenta con una concesión especial de 99 años renovables, según se dispone en su Ley Orgánica, N.° 8.346, reformada en 2011. El ente está autorizado a operar la Red Nacional de Televisión Digital y la Red Nacional de Radio.

Esa misma normativa establece que el ICER, encargado de la Red de Emisoras Culturales, utiliza las frecuencias del Sinart, por lo que le aplica la concesión estatal de 99 años renovables.

El resto de las empresas y organizaciones interesadas en obtener el derecho de uso de las bandas de radio y televisión deberá participar en la subasta organizada por la Sutel. El precio base para radio FM de cobertura nacional es de $386.000 y $1,6 millones para televisión con alcance nacional. En el caso de las televisivas regionales, los valores están entre $157.629 y $325.044.

