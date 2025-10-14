Revista Dominical

Estos medios de comunicación no tendrán que participar en la subasta por bandas de TV y radio

La Sutel excluyó del concurso a las entidades que cuentan con adjudicaciones otorgadas por ley. Algunas de ellas tienen garantizadas sus frecuencias por hasta 99 años.

Por Sofía Sánchez Ramírez
Antenas de Comunicación
El espectro radioeléctrico, próximo a subastarse, es un recurso público limitado y administrado por el Estado, del que dependen las señales de radio, televisión y telecomunicaciones en Costa Rica. Cuatro instituciones públicas con medios de comunicación no tendrán que participar en la puja, ya que cuentan con concesiones especiales. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

