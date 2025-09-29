El Explicador

Espectro radioeléctrico: el recurso clave que cambia las reglas para radio y TV en Costa Rica

Internet, telefonía, radio y TV funcionan gracias a un mismo recurso estratégico. Conozca cómo se organiza, quién lo administra y por qué hoy el espectro radioeléctrico en el centro del debate

Por Cristian Mora
Antenas
El espectro radioeléctrico es un recurso público limitado, administrado por el Estado, del que dependen las señales de radio, televisión y telecomunicaciones en Costa Rica. (La Nación/Canva)







Espectro radioeléctricoTelecomunicacionesSutel
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

