Sinart elimina video de propaganda política tras orden del TSE

TSE ordenó eliminar temporalmente un video publicado por el Sinart en las redes sociales de su noticiero.

El Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) eliminó de las redes sociales del noticiero de Canal 13 un video de propaganda política que publicó el fin de semana sin advertir de que se trataba de proselitismo.

La medida respondió a una medida cautelar ordenada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), luego de que el ciudadano Sergio Castro González presentara un recurso de amparo electoral contra la empresa estatal por la difusión del anuncio de la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández.

El Sinart publicó el video el sábado 20 de setiembre en las redes sociales. En la grabación, la candidata aparecía solicitando el voto alegando que ella es la sucesora de Rodrigo Chaves.

En una revisión realizada por este medio, a las 13:20, el video ya no aparecía en las redes sociales del canal estatal.

En su recurso de amparo, Castro señaló que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sinart prohíbe expresamente la difusión de propaganda política.

Añadió que el material publicado no pertenece a la producción informativa de Canal 13: no es una nota periodística, reportaje, entrevista ni transmisión de noticias, sino un contenido claramente proselitista.

A su juicio, la divulgación del video vulneró su derecho a un voto libre y el principio de igualdad en la contienda electoral.

El TSE le dio al Sinart y al noticiero de Canal 13 tres días para responder; de no hacerlo, los hechos denunciados se darán por ciertos. Además, el incumplimiento de la orden de eliminar el video podría constituir el delito de desobediencia a la autoridad.

Este medio remitió consultas al canal estatal, sin embargo, al cierre de edición de esta nota no hubo respuestas.