Política

TSE ordena al Sinart eliminar video propagandístico de Laura Fernández de sus redes sociales

Ley del Sinart prohíbe divulgar propaganda política en los medios del Estado

Por Roger Bolaños Vargas
Sinart deberá eliminar de redes sociales video propagandístico de Laura Fernández
El Sinart deberá eliminar de sus redes sociales un video propagandístico de Laura Fernández. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







Laura FernándezSinartTSE
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

