TSE ordena al Sinart eliminar video propagandístico de Laura Fernández de sus redes sociales

El Sinart deberá eliminar de sus redes sociales un video propagandístico de Laura Fernández.

El Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) deberá eliminar temporalmente, de las redes sociales del noticiero de canal 13, un video de propaganda política de la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández.

La orden fue girada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como una medida provisional, luego de que se recibiera un recurso de amparo electoral presentado por Sergio Castro González contra la empresa estatal.

El Sinart publicó el video proselitista el sábado 20 de setiembre en las redes sociales, sin ninguna advertencia de que se trataba de contenido político. En la grabación, la candidata aparecía solicitando el voto alegando que ella es la sucesora de Rodrigo Chaves.

En su recurso de amparo, Castro explicó que la Ley Orgánica del Sinart, en su artículo sexto, ordena una prohibición de divulgar propaganda política.

Además, indicó que el video no corresponde a un producto audiovisual generado por el noticiero de canal 13, no es un artículo periodístico, un reportaje, una entrevista ni una transmisión noticiosa. Al contrario, se trata de propaganda política.

Castro consideró que se transgredió su derecho a un voto libre y el principio de equidad en la contienda.

Sinart y el noticiero de canal 13 tienen tres días para pronunciarse al respecto. De lo contrario, se tendrán por ciertos los hechos denunciados.

Asimismo, si no acatan la orden de eliminar el video, se podría configurar el delito de desobediencia a la autoridad.

